Партия Чавеса, партия Путина… Как на Западе возникло пророссийское лобби

Накануне внеочередных парламентских выборов в Испании жители страны узнали настоящую сенсационную информацию об одной из самых перспективных политических сил страны — левацкой "Подемос". Оказалось, что партия, последовательно пропагандирующая идеи "всеобщего равенства", обещающая национализацию банков и стратегических отраслей промышленности и избавить испанцев от кошмаров рыночной экономики, создана вовсе не испанцами. А — подумать только! — венесуэльцами. В испанской газете АВС появился документ, завизированный покойным венесуэльским президентом-авантюристом Уго Чавесом. В этом документе рекомендуется выделить более 7 миллионов евро испанскому Центру социально-политических исследований, на базе которого и создана партия леваков. И деньги эти выделялись не для научной работы, а для того, чтобы в Испании появились "политические силы и общественные движения, способные осуществить в этой стране революционные преобразования, аналогичные проводимым в Венесуэле".

Можно было бы назвать эту задачу бредом сумасшедшего — но на самом деле партия "Подемос" буквально за несколько лет стала одной из ведущих политических сил в стране и начала реально претендовать на формирование нового правительства Испании. При этом своих связей с режимом Чавеса активисты "Подемос" не обнаруживали, можно было подумать, что с венесуэльскими популистами партию роднит лишь идеология — а вовсе не деньги, за счет которых был создан — и, очевидно, существовал "Подемос".

Германское интернет-издание Deutsche Welle, опубликовавшее подробную историю о расследовании связей режима Чавеса и Мадуро с испанскими леваками, останавливается лишь на одном этом эпизоде. Но в западных СМИ в последние годы появилось немало публикаций, свидетельствующих, что картина влияния популистских антизападных режимов на цивилизованный мир куда масштабнее. По сути, на наших глазах воспроизводится схема советских времен, когда ЦК КПСС тратил миллионы долларов на поддержку "коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения во всем мире", когда на специальных базах КГБ и ГРУ тренировались террористы, когда ради дестабилизации ситуации во "враждебном лагере" создавались партии и общественные организации. При этом у сателлитов Москвы были свои задания по дестабилизации. Бандитский режим Фиделя Кастро, например, отправлял "воинов-интернационалистов" в страны Африки и Латинской Америки — чем не роль Венесуэлы?

Пророссийское лобби на Западе возникло не просто так. Совсем недавно — из интервью лощеного проходимца, бывшего греческого министра финансов из первого правительства радикальной партии СИРИЗА Яниса Варуфакиса стало известно, что план выхода Греции из зоны евро разрабатывался в Российском институте стратегических исследований. Эта официальная организация, учрежденная президентом России, является филиалом спецслужб и буквально нашпигована шпионами и провокаторами. Именно с этими людьми, "заточенными" на дестабилизацию Европейского Союза, обсуждали будущие руководители Греции перспективы своей страны — и практически дошли до выхода из зоны евро, как тут из Москвы им сказали знакомое — денег нет, но вы там держитесь, хорошего вам настроения и здоровья.

Грекам просто повезло, что в момент решения судеб их прекрасной страны Россия начала вползать в экономический кризис, который, надеюсь, рано или поздно избавит нас от путинского режима и его планов дестабилизации цивилизованного мира. А то сейчас в Греции было бы практически то же самое, что происходит в Венесуэле. А испанцам повезло, что они узнали о роли Чавеса в создании "Подемос" на фоне практического коллапса венесуэльской экономики и государственности — в стране "боливарианской революции" начались голодные бунты и столкновения населения с полицией, так что до полного "схлопывания" режима идиотов ХХІ века осталось не так долго.

Но постоянно везти не может. Чтобы исключить опасность дестабилизации и краха, на Западе должны понять — левые и правые радикалы выступают в поддержку режимов Путина или Мадуро не просто так, а за деньги. Речь идет о политической коррупции, которую не так уж сложно вычислить — лица, утверждающие, что Россия права в своей агрессии против соседних стран, что с ней нужно возобновлять связи несмотря ни на что, потому что это "выгодно" — и есть участники этой коррупционой пирамиды. И если соответствующие службы постараются — они получат необходимые документы и о политических партиях, и об отдельных политиках и общественных деятелях, и о предпринимателях, готовых обворовывать Россию или Венесуэлу вместе с Путиным и Мадуро — лишь бы платили.

Хорошо, что у испанцев получилось.

фото: rtvi.com