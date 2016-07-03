Конвенция по единому подходу к безопасности: как обуздать хулиганов и насилие вокруг футбола

В нынешний уик-энд Украина официально присоединяется к новой Конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий и, в частности, футбольных матчей.

Конвенция официально открыта к подписанию, к ней одновременно планируют присоединиться почти полтора десятка государств, включая Украину. Церемония подписания состоится на главной арене Евро-2016 — "Стад де Франс".

Идея конвенции — "создать дружелюбную атмосферу на стадионе и вне его". Среди прочего страны-подписанты будут обязаны обеспечить лучшую доступность стадионов для детей, пожилых людей и людей с физическими ограничениями, улучшить санитарные условия и качество мест для отдыха. Конвенция предусматривает ряд мер и наказаний для посетителей спортивных мероприятий, причастных к насильственным и неприемлемым действиям. В частности, предусмотрены следующие наказания: запрет на посещение стадионов, на поездки за границу для посещения футбольных матчей. Указанные санкции будут действовать как в стране, где совершено нарушение, так и в стране проживания фаната.

Позволю себе процитировать строчки из преамбулы к Конвенции: "Государства-члены Совета Европы и другие государства-стороны Европейской конвенции по вопросам культуры (№ 18), подписавшие настоящую Конвенцию, считая, что целью Совета Европы является достижение более тесного взаимодействия между его членами; будучи обеспокоенными защитой права на физическую неприкосновенность и защитой оправданных ожиданий граждан, желающих посещать футбольные и другие спортивные мероприятия без угрозы насилия, общественных беспорядков или других преступных действий…" и т. д. О "глубокой обеспокоенности" европейских институтов по различным поводам у нас слагают анекдоты, об имитации бурной деятельности еврочиновниками еще не начали, но, похоже, это дело не столь отдаленного будущего. Как бы то ни было, подписание такой Конвенции — положительный шаг. "Не безопасность — так хоть Конвенция", — невесело шутят мирные граждане, пострадавшие от агрессивных отморозков на Евро-2016.

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В статье 2 документа говорится о его цели: "Цель настоящей Конвенции — обеспечить безопасность, защиту и благоприятную атмосферу на футбольных матчах и других спортивных мероприятиях. Для этого стороны должны: a) принять единый сбалансированный многосторонний подход к безопасности, защите и обслуживанию в духе эффективного местного, национального и международного партнерства и сотрудничества; b) гарантировать, чтобы все государственные и частные организации и другие заинтересованные лица признавали, что обеспечение безопасности, защиты и обслуживания не может рассматриваться изолированно, и обеспечение одного компонента может непосредственно повлиять на обеспечение двух других компонентов; c) учесть надлежащую практику при разработке единого подхода к безопасности, защите и обслуживанию". Ну, допустим, единый "сбалансированный многосторонний подход к безопасности" еще можно принять. Но как гарантировать единство "всех государственных и частных организаций" в вопросе обеспечения безопасности? Ведь не секрет, что в одной большой стране, противопоставляющей себя цивилизации, как частные, так и государственные институты культивируют дух насилия! И не только в футбольной среде. Так, вице-спикер Госдумы от Либерально-демократической партии России и член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев похвалил фанатов-россиян за побоище в Марселе в своем Twitter: "Не вижу ничего страшного в драке фанатов. Наоборот, молодцы наши ребята. Так держать!" Повлияет ли на такого, не последнего в своей стране, человека принятие Конвенции? Меня терзают прямо-таки смутнейшие сомнения.

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Идем дальше по тексту Конвенции. В статье 5 читаем: "Стороны обязуются обеспечить, чтобы меры по организации управления стадионами были комплексными; предусмотреть эффективное взаимодействие с полицией, другими аварийными службами и партнерскими организациями; и определить четкую политику и процедуры по вопросам, которые могут повлиять на организацию действий при скоплении людей и связанные с этим риски для безопасности и защиты, включая использование пиротехнических средств; любое насильственное или иное запрещенное поведение; любое расистское или иное дискриминационное поведение". С пиротехникой на трибунах некоторые наши клубы борются как-то вяловато, прямо говоря своим фанатам: "Болейте так, чтобы было красиво!" А что касается "дискриминационного поведения", то интересно, подпадает ли под него знаменитый хит отечественных фанов о лидере соседней страны?

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В статье 6 сказано: "Стороны обязуются призвать все организации и заинтересованные стороны, вовлеченные в организацию футбольных и других связанных со спортом мероприятий в общественных местах, включая муниципальные органы, полицию, местное население и предприятия, представителей болельщиков, футбольные клубы и национальные ассоциации к совместной работе, особенно в отношении… обеспечения безопасности, защиты и создания благоприятной атмосферы в общественных местах, предусмотренных для сбора болельщиков до и после мероприятия, или местах, где ожидается сбор болельщиков по их собственной инициативе, а также на маршрутах движения в город и из города и/или на стадион и со стадиона". Призвать-то можно. Вроде перед Евро-2016 не призывали, только нужно, чтобы этими призывами руководствовались, а то часто бывает так, что подобные призывы только возбуждают хулиганов. Тем временем, трое российских болельщиков (очевидно, "ценителей футбола") приговорены во Франции к срокам от одного до двух лет тюрьмы за участие в беспорядках в Марселе 11 июня в день матча группового этапа Евро-2016 между Россией и Англией. Все они находились с другими футбольными фанатами в автобусе, который был остановлен французской полицией 14 июня недалеко от Канна. Другие 20 пассажиров этого автобуса были задержаны, но потом отпущены, еще 20 были депортированы из страны 20 июня...

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Евро-2016 обнажил неумение Старой Европы справляться с организованным хулиганьем. Если околофутболисты хотят подраться, то они без проблем могут сделать это на центральных улицах принимающих городов. Страшно даже представить, каким карам футбольная власть подвергла бы Украину, буде насилие выплеснулось бы на улицы наших городов четыре года назад. Но тогда, благодаря четкой организации и всамделишней атмосфере радушия, царившей в еврофутбольной Украине, все прошло великолепно. Аэропорт имени Сергея Прокофьева, построенный в Донецке как раз к Евро-2012, разрушили позже пришлые аннексаторы.

Украина будет отбывать зрительский бан (бан за банан) на первом домашнем матче отбора к российскому Мундиалю против одной из главных сенсаций текущего ЕВРО — сборной Исландии. Расизм, примерещившийся поборникам всеобщего равенства, на домашнем матче сборной Украины во Львове против команды Сан-Марино, дает свои отголоски спустя значительное время. Вот мне интересно: неужели бананы и футболки с провокационными надписями вызывают больший ужас у псевдоборцов с расизмом, чем воистину фестиваль насилия, устроенный во время Евро-2016 отморозками из страны, претендующей на то, чтобы через два года принять мировую футбольную элиту у себя?

Конечно, хорошо, что Украина интегрируется в европейскую систему безопасности проведения спортивных мероприятий. Может, и вправду скепсис по поводу практической реализации принимаемой Конвенции неуместен, и она станет важным шагом вперед в борьбе против околофутбольного насилия?