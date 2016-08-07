Провальный евростарт, или Чем вызвана краткость украинской футбольной одиссеи?

Оглушительный провал украинских клубов в еврокубках, случившийся на уходящей неделе, не был ожидаем большинством болельщиков и специалистов. Да, мы понимали, что "Александрии" сложно будет рассчитывать на положительный итог двухраундового противостояния с "Хайдуком", но тешили себя надеждой, что уж за зачетные евроочки команда Владимира Шарана в состоянии побороться. Увы. Мы полагали, что "Ворскла" подтвердит статус фаворита поединка с загребской "Локомотивой". Но увы… Хорватские гости духовной столицы Украины поставили на место, как пишут специализированные СМИ, не только "Ворсклу", но и весь наш чемпионат. Мы считали, что уж "Шахтер"-то после уверенной домашней сухой победы над швейцарским "Янг Бойз" продолжит борьбу за право попасть в Лигу чемпионов. Но "молодые парни" из города-средоточия подчеркнутого нейтралитета посрамили букмекеров и, проявив настоящую волю к победе, отправили "горняков" в менее престижный турнир. Наши клубы словно устроили состязание в евроневедении. Что поделать, неведом им путь к победам на континенте!

Но все-таки я бы не стал обобщать нынешние клубные континентальные неудачи украинцев и на их основании уничижительно отзываться о нашем чемпионате. Александрийцы и полтавчане в прошлый уик-энд подарили всей Украине феерическое зрелище во внутреннем турнире. Смотря на то, как футболисты обеих команд отдавались борьбе, ловил себя на мысли, что календарная игра чемпионата значит для них больше, чем матчи еврокубков. Увы, на Европу сил как у подопечных Сачко, так и у парней, возглавляемых Шараном, не хватило.

Проблема "Александрии", в первую очередь, связана с отсутствием глубины состава. Ну нельзя так игнорировать кадровый вопрос в преддверии старта в еврокубках! У игроков, добившихся в прошлом сезоне небывалого для скромного райцентра успеха во внутриукраинских соревнованиях, хочешь — не хочешь, наступит самоуспокоенность. Излечить ее можно только повышением конкуренции (читай — покупкой новых исполнителей). Увы, этот момент руководители "желто-черных" не просчитали. Отсюда и провал еврокампании команды из Кировоградской области.

Полтавчан же, на мой взгляд, расхолодили разговоры о фаворитском статусе. Подсознательно команда уверовала в то, что, как ни играй, а виктория над непритязательными хорватами (интересно, многие ли зрители, посетившие матч в Полтаве, до жеребьевки знали о существовании железнодорожного клуба из Загреба?) придет сама собой. Ну и, если команда пропускает уже на 1-й минуте, значит, она не вошла в игру, а это — вопрос к тренеру. Сачко — молодой специалист. Как игрок он стал легендой полтавского клуба. Как тренер пока особых лавров не снискал. Но его пусть пока и недолгий тренерский путь показывает, что он умеет извлекать уроки из своих ошибок. Правда, теперь это придется делать исключительно во внутренних турнирах. Еврокубки для Полтавы в этом сезоне закончились.

У "Шахтера" же проблема, как мне кажется, глубже. Команда сейчас находится на перепутье. Паулу Фонсека вроде бы выбрал отличный от луческовского путь — мелкий пас, спартаковский футбол (обладающему отличным длинным пасом Ярославу Ракицкому не находится места в основе). Однако пока эта стилевая метаморфоза не принесла "Шахтеру" результат. Будет ли смена стилевого вектора после швейцарского фиаско? Не спешите давать отрицательный ответ.

Отдельный разговор — о нервном состоянии игроков во время серий пенальти. В последние годы мы уже не раз убеждались в том, что в этом элементе футбольного искусства "горняки" сделали шаг назад. Отсутствием мастерства это объяснить сложно, а вот недостатком хладнокровия — вполне. Ну, и замены под пенальти, нынешним летом доказывающие свою неэффективность… Ракицкий повторил печальную участь Симоне Дзадзы и Дениса Гармаша, также выходивших аккурат перед сериями одиннадцатиметровых. И ведь примеры итальянца и динамовца были у Фонсеки перед глазами. Ан нет, повторил ошибки Антонио Конте и Сергея Реброва, не прочувствовал психологическое состояние выпускаемого на поле футболиста.

Шанс на еврореабилитацию у "горняков" есть (уже пошли разговоры, что таковой может стать как минимум выход в финал Лиги Европы, об этом, в частности, сказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин), да вот только его "оранжево-черные" будут реализовывать в значительно менее выгодном в финансовом плане турнире. Но можно ведь и разгромить очередную "Александрию" или "Олимпик" в чемпионате Украины и в очередной раз заразиться вирусом самоуспокоенности, не правда ли, "горняки"?

Отдельный разговор о наших телекомментаторах. То они себе позволяют заявить, что "Александрия" и "Хайдук" — равные команды, то принимаются тролить "Динамо" во время матча "Янг Бойз" с "Шахтером" ("горняки" сразу же пропускают гол), то начинают отсчитывать секунды до финального свистка, предвкушая победу, и в момент счета сбиваются на голе в ворота украинской команды. Бравады зачастую граничит с провинциальностью, местечковость соседствует с самоуверенностью, откровенные болельщицкие симпатии человека с микрофоном в матчах двух украинских команд (имею в виду Суперкубок Украины) напоминают советские времена, когда московские телебонзы и их присные тщетно силились соблюсти нейтралитет в украинско-российских футбольных баталиях. Ныне же переселенцы с терриконов (большинство из них — еще довоенные мигранты) даже не пытаются соблюдать паритет в фан-симпатиях. А потом искренне (а искренне ли?) удивляются нежеланию динамовцев общаться с ними.

И напоследок о хорошем. "СПАРТАК"! Что может быть приятнее для многих украинских любителей футбола, чем созерцание красно-белых шарфов с горизонтальным ромбиком, в гневе выброшенных болельщиками "народной команды" на поле после позорного вылета из еврокубков!

фото: shakhtar.com, sport-express.ru