Дорогой ли Драго, или Как овладеть искусством футбольных продаж

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
28 августа 2016, 20:07

Трансфер Драговича стал третьим по сумме отступных за всю историю "Динамо" трансфером на выход.

Немного перефразируя героя Валентина Гафта из знакового рязановского фильма "Гараж", скажу: "Вовремя продать — это не продать, а предвидеть". Насколько наши футбольные клубы овладели искусством такого предвидения?

Продажа киевским "Динамо" "Байеру" едва ли не лучшего центрального защитника чемпионата Украины Александара Драговича послужила поводом к серьезному разговору. Немецкоязычная пресса приводит разные трансферные суммы — от 18 до 20 млн евро. Если это действительно так, то трансфер Драговича стал третьим по сумме отступных за всю историю киевского "Динамо" трансфером на выход. Впереди — только третий призер чемпионата мира Джермейн Ленс и звезда мирового футбола начала нынешнего века, а ныне главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко. Ниже — нынешний главный тренер "Динамо" Сергей Ребров, нынешний грузинский вице-премьер Каха Каладзе и нынешний игрок московского ЦСКА Роман Еременко.

Правильно ли выбрано время для расставания с мастеровитым центрдефом? Логично было бы предположить, что Драгович проявит себя на Евро-2016, и цена него взметнется. Увы, Алекс в составе сборной Австрии не впечатлил. Удаление и незабитый пенальти хорошей стоимости никак не способствуют. Может, через год цена на австрийца и была бы повыше, но как здесь угадаешь! В качестве иностранного примера эффективных продаж приведу "Ювентус". В начале ХХI века он вовремя расстался с Зинедином Зиданом (французскому полузащитнику кабильского происхождения было уже 29, "Реал" не пожалел за этого игрока 75 млн евро), а в прошедшее межсезонье выручил сотню миллионов за Поля Погба, провернув сделку с "Манчестер Юнайтед". Но для "Динамо" есть и территориально более близкий пример эффективных продаж.

Александар Драгович

Конечно, цены на футболистов в конце 1990-х и в середине 2010-х разнятся. Инфляция, знаете ли. Тогда "Динамо" продавало потенциального (и реализовавшего свой потенциал) обладателя "Золотого мяча", и требуемая динамовцами сумма была для того времени солидной. Ныне же 20 млн евро воспринимаются совсем по-другому. Наблюдая за тем, как далеко не топ-клубы, но из топ-чемпионатов с легкостью швыряются 30-35-миллионными суммами за добротных, но отнюдь не звездных футболистов, задаешься вопросом: а почему мы дешевим?

Причин — множество. Главной из них видится ситуация в стране, непрекращающиеся боевые действия на востоке Украины. Естественно, иностранные футболисты опасаются за безопасность свою и своих семей и намереваются при первой возможности покинуть неспокойную Украину. Но при этом "Шахтер" (вот он, тот самый близкий пример!) не устает обновлять продажные рекорды. Если Генриха Мхитаряна в свое время "горняки" продали, по официальным данным, за 27,5 млн евро, Дугласа Косту — за 30, Виллиана — за 35, Фернандинью — за 40, то Алекса Тейшейру — за 50 млн евро. Конечно, мы можем оперировать только официальными цифрами. Но, согласитесь: они впечатляют! У киевлян столь весомых достижений на ниве продаж нет.

10-15 лет назад вопрос продажи футболистов за рубеж перед украинскими клубами практически не стоял. Мы хорохорились, тратя солидные суммы на балканских и бразильских талантов. Не всегда угадывали? Это — да, причем процент промашек был довольно высоким. Излишне сорили деньгами? Был грех. Однако представить себе, что в один прекрасный момент из Украины начнется массовый исход легионеров, тогда мы ну никак не могли.

В изменившихся условиях поиск тонкой грани между эффективной продажей (финансовый фейр-плей активно внедряется в футболе, клуб не должен тратить больше, чем зарабатывает) и сильным составом выходит на первый план. Как не прогадать?

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Конечно, можно сделать ставку исключительно на внутренние резервы, вызвав симпатии болельщиков, но так рискуешь опозориться в Лиге чемпионов и не заработать столь необходимой нынче суммы в евро. Можно постараться точечно усилиться, но вот беда — Украина нынешняя малопривлекательна для именитых футболистов. Можно не выплачивать долги по зарплате и перерегистрировать клуб под слегка изменившимся названием, заявившись в любительском чемпионате. Словом, вариантов множество — один другого хуже. Но болельщику-то хочется, чтобы все было, как раньше, чтобы украинские клубы доходили до "чемпионских раундов" еврокубков, чтобы в чемпионате Украины шла бескомпромиссная борьба, чтобы число грандов не скукоживалось до двух! В то же время, сейчас особенно остро понимаешь, что нашему футболу нужно научиться жить по средствам. А это умение, простите мне некий каламбур, дорогого стоит.

Драговича же поблагодарю за годы, отданные "Динамо" (контракт человек отрабатывал на совесть!), и пожелаю успехов в бундеслиге. Докажи, Драго, что из киевского "Динамо" выходят качественные футболисты! А то меня несколько покоробило мнение одного из фанов "Байера" на "фармацевтической" гостевой: мол, австриец перешел в клуб, соответствующий его уровню. "Байер"-то был бит нашим "Динамо" в свое время, уважаемые измерители уровней из Леверкузена!

фото: 1927.kiev.ua, dynamo.kiev.ua

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Динамо Алексей Рыжков трансфер продажа авторская колонка Драгович Байер
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