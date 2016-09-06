Станет ли Штайнмайер канцлером?

Виталий Портников

Публицист, журналист

6 сентября 2016, 21:16

Немцы голосуют за партию, а не за вождя.

Последние социологические опросы в Германии зафиксировали: самым популярным политиком страны стал министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. Популярность федерального канцлера Ангелы Меркель, между тем, уменьшилась до такой степени, что в том же рейтинге популярности она занимает 6 место с 45 процентами поддержки. У Штайнмайера — 73.

Означает ли это, что глава внешнеполитического ведомства имеет шансы после предстоящих в следующем году выборов в бундестаг стать новым канцлером Германии? Нет, не означает. Не означает просто потому, что демократия — это не опрос политической популярности.

По тем же опросам, большинство немцев на предстоящих выборах готово голосовать не за партию Штайнмайера — СДПГ, а за партию Меркель — ХДС. Большинство опрошенных при этом считает Меркель лучшим — среди прочих — кандидатом на пост канцлера. А уж среди сторонников собственной партии она пользуется подавляющим большинством — 84 процента! Таким образом, если Меркель захочет баллотироваться, ХДС ее выдвинет. Если ХДС ее выдвинет — победа на парламентских выборах ему практически обеспечена. И Меркель сформирует новое правительство.

Но представим себе, что христианские демократы решат, что им нужен другой лидер. Это возможный вариант — та же Меркель может и сама отказаться от продолжения политической карьеры. Тогда этот лидер и станет новым канцлером — так как немцы голосуют за партию, а не за вождя. За вождя они уже как-то голосовали — и последствия им хорошо известны.

Франк-Вальтер Штайнмайер

Однако представим совершенно фантастический вариант: за ближайшие месяцы все поменяется так быстро, что социал-демократы обойдут по популярности ХДС и победят на выборах. В этом случае федеральным канцлером станет вовсе не Штайнмайер, а нынешний лидер партии, вице-канцлер и министр экономики Зигмар Габриэль. Потому что в собственной партии он пользуется куда большим авторитетом, чем Штайнмайер — хотя немцам в целом нравится больше Штайнмайер, чем Габриэль, оказавшийся в общем рейтинге популярности аж на 8 месте. Но кандидата на пост канцлера от СДПГ определяют не все немцы, а социал-демократический съезд. А он выберет Габриэля.

И если Габриэль победит на выборах и станет канцлером, Штайнмайер лишится поста министра иностранных дел, который по традиции отойдет младшему коалиционному партнеру победившей партии. Ведь сейчас он занимает свой пост только в силу этого неписанного правила немецкой политики.

Все эти расчеты я провожу с одной простой целью. Чтобы объяснить, как опасно доверять громким заголовкам в газетах и как важно понимать законы функционирования настоящего демократического государства. Штайнмайер не имеет шансов занять пост канцлера не потому, что он плохой политик и даже не потому, что он старается найти общий язык с Путиным. А потому, что для того, чтобы стать лидером своей страны, ему нужно для начала стать лидером своей партии. А потом нужно привести свою партию к победе на парламентских выборах. И то, и другое пока что выглядит весьма сомнительным — вот почему самый популярный политик Германии обречен оставаться на вторых ролях.

А оказавшаяся на шестом месте Ангела Меркель остается самым популярным политиком для членов собственной партии (и, как это ни смешно прозвучит, для 30 процентов сторонников СДПГ), при этом ее партия остается самой популярной партией Германии. Когда говорят, что большинство немцев против того, чтобы Меркель была канцлером, забывают добавить — ровно такое же количество — 51 процент — против того, чтобы канцлером был Зигмар Габриэль. Но при этом поддержка ХДС на 10 процентов выше.

Так что опрос, который якобы пророчил канцлерство Штайнмайеру, на самом деле показал только одно — немцы по-прежнему "обречены" на Ангелу Меркель. И желание оставаться федеральным канцлером зависит только от ее собственного решения.

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Путин Меркель выборы Германия Виталий Портников Штайнмайер авторская колонка канцлер Габриэль
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