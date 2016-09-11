Единение трибун и медийные войны, или Чем запомнилось классико "Шахтер" — "Динамо"?

Да, уехали в дальние дали Фернандинью и Дуглас Коста, Джермейн Ленс и Александар Драгович, Алекс Тейшейра и Луис Адриану, Мигел Велозу и Дьемерси Мбокани, но "классико" по-прежнему живо. Борьба, страсти, эмоции, споры с судьями, локальные потасовки — все, как всегда. Необычен только харьковский антураж и скандирование "Ме-тал-лист" по ходу поединка "Шахтер" — "Динамо" (Киев).

Паритет из единичек — в общем-то, логичный исход жаркого противостояния. Больше атаковал "Шахтер"? Вполне естественно, ведь "горняки" вынуждены были по ходу матча отыгрываться, да и статус хозяев обязывает. Пенальти за игру рукой Домагоя Виды? Ну, педалировать тему заговора против клуба в оранжево-черных футболках медиа донецкого происхождения научились мастерски. Первый послематчевый вопрос Паулу Фонсеке — не об игре, а о возможном пенальти в ворота киевлян. Португалец со свойственным ему тактом сначала поблагодарил болельщиков за фантастическую атмосферу на трибунах (это действительно так!), пожурил судью (но не метал громы и молнии!) и отдельно сказал комплимент в адрес оппонента (заверил, что будет болеть за "Динамо" в Лиге чемпионов!).

Мирча Луческу бы на его месте… Разговоров было бы, думаю, на добрую неделю с отголосками по ходу сезона. Впрочем, не исключаю, что в ближайшее время многолетний наставник "Шахтера", а ныне рулевой питерского "Зенита" всплывет в нашем информационном поле с острой критикой арбитража матча извечных украинских соперников.

Продонецкий эксперт Сергей Морозов емким определением "футбольная коррупция" пригвоздил к позорной стене арбитра "классико" харьковчанина Анатолия Абдулу (ранее напомню, он же назвал Андрея Ярмоленко "футбольным быдлом"), призвав дисквалифицировать того до конца сезона. Ведущая футбольных новостей в перерыве даже не силилась выдавить из себя улыбку (счет после первого тайма был в пользу киевлян), комментатор матча не скрывал своих горняцких симпатий (ну, к этому любители футбола уже как-то привыкли), порицая "грубиянов"-киевлян и то и дело призывая судью поставить пенальти в ворота динамовцев.

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Такое впечатление, что отечественная команда играла против зарубежной! Не назначенный опасный штрафной за несколько минут до конца матча (киевлянина сбили прямо по центру перед штрафной площадью) остался вне дискуссии на ТВ. То, что горняк Исмаили в первом тайме рукой прервал потенциально голевую атаку киевлян, и при этом даже не был назначен очень опасный штрафной (не говоря уже о санкциях к тому, кто лишил Жуниора Мораеса голевой возможности), обсуждается каналом-транслятором матча и студийными экспертами как-то вяло. Это же согрешил оборонец "Шахтера", значит, об этом можно сказать как-то вскользь, а то и промолчать, так что ли, коллеги? На информационной войне, как на информационной войне?

Легендарный форвард "Шахтера" 1980-х Виктор Грачев, а ныне эксперт на специализированных телеканалах прогнозировал перед матчем победу горняков "в районе 3:0". Ну, все-таки в третий раз на оранжево-черные грабли "Динамо" не наступило, но и не феерило, чего уж там скрывать. А столь унизительное для "Динамо" предсказание, видимо, часть информ-атаки, традиционно предпринимаемой из донецкого стана накануне "классико". "Оракулы" с донецкой пропиской, прекрасно чувствующие себя в Златоверхом, всегда готовы подлить масла в огонь медиа-битв! Но примечательно другое: матч закончился вничью, а критикуют "Динамо", а не "Шахтер". Все-таки привычка — великая вещь. По-прежнему считается, что "Динамо" (Киев) — это мегабренд, и футболисты в футболках с ромбиком должны крушить всех и вся, оранжево-черные полосатики же не критикуемы за ничью с титулованным столичным клубом. Более того, "горняков" даже не подвергли особой обструкции после вылета из Лиги чемпионов. А ведь швейцарский "Янг Бойз", мягко говоря, звезд с неба не хватает, что и доказал в следующей стадии, безвариантно уступив гладбахской "Баруссии". Представляю, если бы "молодым парням" уступило "Динамо", какой шквал критики захлестнул бы отечественные СМИ!

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Зрелищность матча? Не скажу, что для нейтрального зрителя это было деликатесное блюдо, так, аперитив перед субботним манчестерским дерби. В целом, понравилось уважительное отношение друг к другу Сергея Реброва и Паулу Фонсеки, да и футболисты, не жалевшие ни себя, ни соперника во время игры, после финального свистка выказывали взаимные симпатии.

Единение на стадионе (громогласная матерная песенка в адрес кремлевского сидельца, родившаяся именно в Первой столице, вернулась на ОСК "Металлист") также показательно. Может быть, предматчевый телесюжет (сидящие чуть ли не в обнимку мужчина и женщина в футболках соответственно "Динамо" и "Шахтера" говорили о том, что на трибунах преобладают не донецкие, а украинские болельщики!) и был постановочным. Однако, как же хочется, черт возьми, чтобы мозги наших соотечественников не поддавались промывке кремлевской пропагандой, а единение (но не единомыслие по коммунистическому типу "я, как и все мои товарищи…") наблюдалось бы не только на трибунах. С местом же проведения матча (Харьковом) "Шахтер" явно угадал. Эх, где ты, старый-добрый "Металлист", возродишься ли когда-нибудь в конкурентном виде?

фото: shakhtar.com