Стабильная нестабильность. Почему террористы не дают открыть переход в Золотом на Луганщине

Договоренность о создании контрольного пункта въезда-выезда "Золотое" в Луганской области была достигнута в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы еще в 2015 году.

Украинская сторона провела все необходимые работы и свое слово сдержала — 31 марта 2016 года через Золотое поехали автомобили и пошли люди. Но боевики ЛНР не позволили им ни проехать, ни пройти.

По информации пресс-секретаря украинской делегации на переговорах в Минске Дарки Олифер, сооружение этого КПВВ Украиной велось около трех месяцев из-за постоянных обстрелов, которые осуществлялись по рабочим и строительной технике. Но сих пор КПВВ в Золотом не работает из-за обстрелов и блокирования сепаратистами.

Заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко сообщил, что ЛНР и не думает соблюдать перемирие несмотря на оглашенный режим прекращения огня.

Только 25 сентября из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреливались украинские позиции у Попасной. Из автоматических гранатометов и стрелкового оружия дважды у соседней Новоалександровки. Уже вчера ЛНР из стрелкового оружия обстреляла силы АТО у соседней Новозвановки.

Следует отметить, что район Попасной расположен в 5 км от Золотого, в котором ОБСЕ хочет провести разведение сторон.

ЛНР не пропускает наблюдателей ОБСЕ не просто в свою часть Золотого, но и в весь прилегающий район: ЛНР отказала СММ в доступе в район Первомайск — Золотое.

Дело в том, что на подконтрольной боевикам территории, на южной стороне в районе Золотого, находится укрепленная база военной техники российско-террористической группировки.

Боевики ЛНР не могут перебазировать свою базу таким образом, чтобы спрятать ее от наблюдателей СММ ОБСЕ и обеспечить своим артиллерийским системам мобильность для обстрелов украинских территорий.

Кроме того, там нет обочин, но есть крутые спуски и подъемы и они заминированы. Проводить разминирование боевики не спешат, как и передавать карты минных заграждений ни украинской стороне, ни СММ ОБСЕ.

Поэтому террористы избрали тактику поддержания стабильной нестабильности в районе Золотого, не позволяя запустить КВПП.

Украинская сторона неоднократно обращалась как к посредникам урегулирования в формате "нормандской четверки", так и во время переговоров Трёхсторонней контактной группы в Минске с требованием соблюсти договоренности. Однако боевики избрали путь срыва Минских соглашений, а не обеспечения безопасности жителей прифронтовой зоны.

фото: informator.media