Лазейка для новой Госдумы, или Зачем Аграмунту Россия

Виталий Портников

Публицист, журналист

11 октября 2016, 21:18

Лучше видеть российских демагогов перед глазами и говорить им правду, чем сотрясать воздух.

После официального призыва председателя ПАСЕ Педро Аграмунта возвратить российскую делегацию в зал заседаний Совета Европы, многие украинские политики и общественные активисты стали упрекать испанского депутата во всех смертных грехах. И в том, что он пошел на поводу у агрессора, и в том, что он забыл о европейских ценностях и в том, что он, возможно, просто подкуплен Кремлем. Но это — от нашей извечной привычки искать простые ответы на сложные вопросы.

Педро Аграмунт — политик с великолепной репутацией и у себя дома, и на международной арене. И, кстати, эта репутация во многом обеспечена ему тем, что он всегда интересовался происходящим на постсоветском пространстве — в отличие от многих других политиков европейского юга. Он последовательно поддерживал Украину, осуждал аннексию Крыма, защищал политзаключенных в бывших советских республиках. Обвинять его в особых симпатиях к Кремлю нет никакой возможности. Так в чем же тогда дело?

 

Педро Аграмунт

Дело — в логике существования самого Совета Европы. Эта организация изначально создавалась для континентального диалога. При этом подразумевалось, что страны, которые к ней присоединятся, будут уважать ее принципы. Будут уважать ее требования и дисциплинарные меры — и тоже воспринимать их как часть диалога. Потому что в диалоге заинтересованы все.

А с Россией так не получилось. В ПАСЕ рассчитывали, что российскую делегацию ограничат в правах, а ее представители будут регулярно посещать Совет Европы, высказывать свое мнение, выслушивать претензии и исправляться — как же иначе. А в Москве решили, что на Совет Европы и его возмущение просто наплюют и разотрут. И вообще перестали туда ездить. Это как если вы поставили двойку верзиле-хулигану и потребовали от него исправиться и прийти в школу с родителями, а начинающий бандит не то что родителей не привел, так и сам в школу не ходит. А когда вы решили пойти пожаловаться его родителям, то услышали, что мальчик совершенно прав — исправляться нужно вам, а то по голове получите.

И Аграмунт, и его предшественница на посту председателя ПАСЕ, депутат из Люксембурга Анн Брассер регулярно посещали Москву и уговаривали российских депутатов вернуться и уважать принципы Совета Европы. А в ответ слышали от тогдашнего председателя Госдумы Сергея Нарышкина, шантажиста со стажем, что вначале возвращение полномочий — а уж потом мы вернемся. Стало совершенно ясно, что никакого диалога с Россией в ПАСЕ без полного возвращения полномочий не будет. Но и вернуть полномочия тоже не представлялось никакой возможности, так как российские депутаты не сделали ничего, что требовала от них ассамблея.

И тогда у сторонников возвращения российской делегации в ПАСЕ появилась одна-единственная лазейка — вернуть полномочия делегации уже новой Госдумы, которая как бы не отвечает за преступления старой. Это, конечно, смешно — но никакой другой возможности возвратить российских депутатов у ПАСЕ больше не будет. Аграмунт, как можно понять, считает, что лучше видеть российских демагогов перед глазами и говорить им правду, чем сотрясать воздух. А я считаю иначе. Я хорошо помню, что при схожих обстоятельствах в 1936 году Лига Наций отменила санкции против фашистской Италии, которая напала тогда на Эфиопию — и это только поощрила к новым агрессиям и гитлеровскую Германию, и сталинский Советский Союз. И моя позиция полностью совпадает с позицией моей страны — насильникам и агрессорам не место среди уважающих себя парламентариев. Российские депутаты должны быть надежно изолированы от цивилизованного мира — тем более еще и потому, что они ничего не решают. А вот избавятся от Путина, станут настоящим парламентом — тогда поглядим.

Но при этом я не спешу бросать камни в нашего друга Педро Аграмунта. Любой политик имеет право на ошибку такого рода. Санкции против Италии отменяли соглашатели Уинстон Черчилль и Энтони Иден — но именно они спустя несколько лет превратили Британию в крепость. Склонность к диалогу еще не означает предательство принципов, она может означать простое непонимание ситуации и попытки защитить смысл существования институтов, которые в случае предательства одного из участников превращаются в руины. Так было с Лигой Наций. И так сейчас, к сожалению, обстоит дело с Советом Европы и с любыми другими организациями, где пытаются еще разговаривать с россиянами.

фото: coe.int

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Россия Виталий Портников авторская колонка делегация ПАСЕ Аграмунт
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