Гол, который я не забыл: почему Блохин — это легенда

Застой — это эпоха расцвета социалистического эксперимента. Наивные, абсолютно не интегрированные в мировое сообщество жители "Зажелезнозанавесья" имели где жить ("двушка" в хрущевке — малогабаритна, зато своя, эра коммуналок канула в Лету), где работать (пусть на практически одинаковую для всех, но вполне удобоваримую зарплату), что есть (правда, много чего нужно было "достать", ведь в магазинах — шаром покати), что пить (до антиалкогольных потуг перестроечного времени было еще далеко, впрочем, вкус доброго шотландского виски или изысканного пьемонтского вермута среднестатистическому советскому человеку был неведом), что читать (правда, нужно было изрядно переплатить держателям книжного дефицита на лесных "толкучках" или воспользоваться "самиздатовским" трудом), где отдыхать (правда, о Турции или Египте речь, естественно, не шла, всë больше по профсоюзной путевке в Крыму, Сочи или Гаграх, а то и в домиках вблизи родного города — без удобств, зато в непосредственном общении с природой). Не было компьютеров (Интернета и подавно) и частных машин (ну, почти не было), FM-станций и спутниковых тарелок. Всего остального было понемногу, а вот времени свободного — навалом. Почему бы не провести его на гигантском 100-тысячном стадионе, где твоя любимая команда с буквой "Д" на бело-синих футболках крушит всех вся, а юркий форвард Олег Блохин поражает настоящими шедеврами футбольного искусства!

5 ноября Олегу Владимировичу Блохину исполняется 64 года. На моей родной киевской Чоколовке к знаменитому земляку — особое отношение. Утопающий в зелени микрорайон, кажется, самой природой создан для занятий спортом. Масса пространства, уютные стадиончики и спортивные площадки — гоняй в футбол хоть дни напролет! И играли мы, мальчишки 1970-х–1980-х именно "в Блохина", а не Беккенбауэра, Зико или Росси с Марадоной. Сейчас, чтобы приобщиться к европейскому футболу, необходимо включить телевизор. На экране появятся Месси и Роналду, Игуаин и Руни. Смотри — наслаждайся. 30–40 лет назад, сколько ни шастай по трем имевшимся тогда телеканалам (а переключать их на допотопном "Электроне" — то еще удовольствие), зарубежного футбола не найдешь. Но… Футбол европейского уровня был в нашем городе (чтобы его увидеть, достаточно было за рубль-полтора купить билет на стадион), и Олег Блохин был его олицетворением.

Ровно тридцать лет назад Блохин отмечал свой 34-й день рождения. Отмечал, играя в футбол. В соперниках у киевского "Динамо" в 1/8 финала Кубка чемпионов — именитый шотландский "Селтик". Это был ответный матч. Первый, в Глазго на "Паркхеде" окончился вничью — 1:1. Во второй игре в центре внимания был именинник. На его день рождения на Республиканский стадион (а главное спортсооружение Украины называлось тогда именно так) пожаловало 100 000 гостей! И празднующий день рождения вовсе не требовал от многочисленных гостей подарков (разве что громогласной поддержки, ну, с этим при сотне тысяч человек на трибунах проблем просто по определению быть не может), а щедро дарил их сам, обеспечивая трудящихся хорошим настроением в преддверии очередной годовщины Великого Октября (так тогда называли коммунистический переворот 1917 года). Феноменальный штрафной в исполнении Блохина, положивший начало победе "Динамо", до сих пор стоит перед глазами! Гол, который я не забыл!

Затем, уже в эпилоге матча прекрасный голевой пас Олега на Вадима Евтушенко позволил динамовцам поставить победную точку в этой игре. А подарок в тот день Блохин получил в том числе и от соперников: игроки "Селтика" преподнесли киевской звезде европейского футбола букет цветов. Вы можете припомнить подобное на каком-либо матче?

Поединок "Динамо" против "Селтика" был примечателен историчностью противостояния. Это сейчас на еврокубковых тропах мы можем регулярно пересекаться с теми или иными оппонентами, и битвы "Динамо", скажем, с "Порту" или "Манчестер Сити" входят в привычку. А тогда еврожребий в одну воронку попадал крайне редко. Но именно "Селтик" вкупе с "Баварией" считались главными еврооппонентами киевлян. В 1960-х (время расцвета шотландского клубного футбола) в двухраундовых битвах "Селтик" — "Динамо" однажды успех сопутствовал "кельтам", однажды — динамовцам. Противостояние между этими клубами в середине 1980-х — продолжение исторического спора. Излишне говорить о том, что билеты на матч в Киеве были страшнейшим дефицитом (сейчас в футбольном Киеве другой, не столь почетный дефицит — качественных исполнителей, уж очень бледно выглядела киевская команда в недавнем матче Лиги чемпионов против "Бенфики"), а в многочисленных киевских НИИ и на производственных предприятиях они разыгрывались в лотереях! Об исторической значимости той игры говорит такой факт: спустя пару недель после матча в Киеве выпустили серию слайдов, посвященных этому поединку. Не помню, чтобы до или после ноября 1986 года практиковали что-либо подобное.

Игровая карьера Олега Блохина сложилась сверхудачно. Обладатель "Золотого мяча", двухкратный обладатель Кубка Кубков (своего рода связующее звено между легендарными динамовскими командами 1975 и 1986 годов) и обладатель Суперкубка УЕФА, многократный чемпион (7) и обладатель Кубка СССР (5), двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр — чего еще желать! Тренерская карьера весьма добротна, но привести своих подопечных к чемпионству (будь то греческие "Олимпиакос" или АЕК, киевское "Динамо" или ФК "Москва") он так пока и не смог. В активе Блохина-тренера есть Кубок и Суперкубок Греции и выход сборной Украины в четвертьфинал чемпионата мира. Думаю, этот результат на долгие годы станет ориентиром для украинской национальной команды. Политическая карьера? Во всяком случае, до игровой и тренерской ей очень далеко. Ну, об этом как-нибудь в другой раз.

Если для поколения наших детей Блохин — это не самый удачливый тренер их любимого динамовского клуба, то для нас Блохин — это человек, совершивший настоящий прорыв в отечественном клубном футболе. Первый украинец, получивший "Золотой мяч", единственный украинец, забивавший голы в Суперкубке УЕФА, защищая цвета украинского клуба (Алексей Михайличенко, Андрей Шевченко и Евгений Коноплянка отличались, играя в футболках итальянских "Сампдории" и "Милана", а также испанской "Севильи" соответственно), проводник идей тотального футбола на поле.

С днем рождения, Олег Владимирович! Спасибо Вам за привитую любовь к великой Игре! Многая лета!

Фото: dynamo.kiev.ua