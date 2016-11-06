Гол, который я не забыл: почему Блохин — это легенда

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
6 ноября 2016, 03:13

5 ноября Олегу Владимировичу Блохину исполняется 64 года.

Застой — это эпоха расцвета социалистического эксперимента. Наивные, абсолютно не интегрированные в мировое сообщество жители "Зажелезнозанавесья" имели где жить ("двушка" в хрущевке — малогабаритна, зато своя, эра коммуналок канула в Лету), где работать (пусть на практически одинаковую для всех, но вполне удобоваримую зарплату), что есть (правда, много чего нужно было "достать", ведь в магазинах — шаром покати), что пить (до антиалкогольных потуг перестроечного времени было еще далеко, впрочем, вкус доброго шотландского виски или изысканного пьемонтского вермута среднестатистическому советскому человеку был неведом), что читать (правда, нужно было изрядно переплатить держателям книжного дефицита на лесных "толкучках" или воспользоваться "самиздатовским" трудом), где отдыхать (правда, о Турции или Египте речь, естественно, не шла, всë больше по профсоюзной путевке в Крыму, Сочи или Гаграх, а то и в домиках вблизи родного города — без удобств, зато в непосредственном общении с природой). Не было компьютеров (Интернета и подавно) и частных машин (ну, почти не было), FM-станций и спутниковых тарелок. Всего остального было понемногу, а вот времени свободного — навалом. Почему бы не провести его на гигантском 100-тысячном стадионе, где твоя любимая команда с буквой "Д" на бело-синих футболках крушит всех вся, а юркий форвард Олег Блохин поражает настоящими шедеврами футбольного искусства!

Олег Блохин

5 ноября Олегу Владимировичу Блохину исполняется 64 года. На моей родной киевской Чоколовке к знаменитому земляку — особое отношение. Утопающий в зелени микрорайон, кажется, самой природой создан для занятий спортом. Масса пространства, уютные стадиончики и спортивные площадки — гоняй в футбол хоть дни напролет! И играли мы, мальчишки 1970-х–1980-х именно "в Блохина", а не Беккенбауэра, Зико или Росси с Марадоной. Сейчас, чтобы приобщиться к европейскому футболу, необходимо включить телевизор. На экране появятся Месси и Роналду, Игуаин и Руни. Смотри — наслаждайся. 30–40 лет назад, сколько ни шастай по трем имевшимся тогда телеканалам (а переключать их на допотопном "Электроне" — то еще удовольствие), зарубежного футбола не найдешь. Но… Футбол европейского уровня был в нашем городе (чтобы его увидеть, достаточно было за рубль-полтора купить билет на стадион), и Олег Блохин был его олицетворением.

Ровно тридцать лет назад Блохин отмечал свой 34-й день рождения. Отмечал, играя в футбол. В соперниках у киевского "Динамо" в 1/8 финала Кубка чемпионов — именитый шотландский "Селтик". Это был ответный матч. Первый, в Глазго на "Паркхеде" окончился вничью — 1:1. Во второй игре в центре внимания был именинник. На его день рождения на Республиканский стадион (а главное спортсооружение Украины называлось тогда именно так) пожаловало 100 000 гостей! И празднующий день рождения вовсе не требовал от многочисленных гостей подарков (разве что громогласной поддержки, ну, с этим при сотне тысяч человек на трибунах проблем просто по определению быть не может), а щедро дарил их сам, обеспечивая трудящихся хорошим настроением в преддверии очередной годовщины Великого Октября (так тогда называли коммунистический переворот 1917 года). Феноменальный штрафной в исполнении Блохина, положивший начало победе "Динамо", до сих пор стоит перед глазами! Гол, который я не забыл!

Затем, уже в эпилоге матча прекрасный голевой пас Олега на Вадима Евтушенко позволил динамовцам поставить победную точку в этой игре. А подарок в тот день Блохин получил в том числе и от соперников: игроки "Селтика" преподнесли киевской звезде европейского футбола букет цветов. Вы можете припомнить подобное на каком-либо матче?

Поединок "Динамо" против "Селтика" был примечателен историчностью противостояния. Это сейчас на еврокубковых тропах мы можем регулярно пересекаться с теми или иными оппонентами, и битвы "Динамо", скажем, с "Порту" или "Манчестер Сити" входят в привычку. А тогда еврожребий в одну воронку попадал крайне редко. Но именно "Селтик" вкупе с "Баварией" считались главными еврооппонентами киевлян. В 1960-х (время расцвета шотландского клубного футбола) в двухраундовых битвах "Селтик" — "Динамо" однажды успех сопутствовал "кельтам", однажды — динамовцам. Противостояние между этими клубами в середине 1980-х — продолжение исторического спора. Излишне говорить о том, что билеты на матч в Киеве были страшнейшим дефицитом (сейчас в футбольном Киеве другой, не столь почетный дефицит — качественных исполнителей, уж очень бледно выглядела киевская команда в недавнем матче Лиги чемпионов против "Бенфики"), а в многочисленных киевских НИИ и на производственных предприятиях они разыгрывались в лотереях! Об исторической значимости той игры говорит такой факт: спустя пару недель после матча в Киеве выпустили серию слайдов, посвященных этому поединку. Не помню, чтобы до или после ноября 1986 года практиковали что-либо подобное.

Игровая карьера Олега Блохина сложилась сверхудачно. Обладатель "Золотого мяча", двухкратный обладатель Кубка Кубков (своего рода связующее звено между легендарными динамовскими командами 1975 и 1986 годов) и обладатель Суперкубка УЕФА, многократный чемпион (7) и обладатель Кубка СССР (5), двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр — чего еще желать! Тренерская карьера весьма добротна, но привести своих подопечных к чемпионству (будь то греческие "Олимпиакос" или АЕК, киевское "Динамо" или ФК "Москва") он так пока и не смог. В активе Блохина-тренера есть Кубок и Суперкубок Греции и выход сборной Украины в четвертьфинал чемпионата мира. Думаю, этот результат на долгие годы станет ориентиром для украинской национальной команды. Политическая карьера? Во всяком случае, до игровой и тренерской ей очень далеко. Ну, об этом как-нибудь в другой раз.

Если для поколения наших детей Блохин — это не самый удачливый тренер их любимого динамовского клуба, то для нас Блохин — это человек, совершивший настоящий прорыв в отечественном клубном футболе. Первый украинец, получивший "Золотой мяч", единственный украинец, забивавший голы в Суперкубке УЕФА, защищая цвета украинского клуба (Алексей Михайличенко, Андрей Шевченко и Евгений Коноплянка отличались, играя в футболках итальянских "Сампдории" и "Милана", а также испанской "Севильи" соответственно), проводник идей тотального футбола на поле.

С днем рождения, Олег Владимирович! Спасибо Вам за привитую любовь к великой Игре! Многая лета!

Фото: dynamo.kiev.ua

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Динамо Алексей Рыжков авторская статья легенда селтик Олег Блохин
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять