Як краще покарати Добкіна і Кернеса в Україні

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

6 ноября 2016, 17:33

Людина, яка вважає себе порядною, не повинна вести з ними справ.

Одіозних "колишніх" не покарають. Принаймні, не затримають, не висунуть звинувачень, не посадять на лаву підсудних і не дадуть навіть мінімальний строк. Мова не лише про чинного міського голову Харкова Геннадія Кернеса і його друга, народного депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна. Зі слів керівника Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка, друзям нічого не світить.

Так, вони підтримували "Антимайдан" не лише світоглядно, а й організаційно та фінансово. Так, озброєні бійці явно з ві́дома обох і за прямим усним наказом громили офіси, церкву та книгарню — місця збору прихильників Майдану. Так, очолюваний нині покійним бандитом Євгеном Жиліним "Оплот" напряму́ пов'язують із Кернесом, хоча жодних доказів, які б прийняла прокуратура, нема, не надано чи всі вони завбачливо знищені. Так, Добкін публічно підтримував побиття "Беркутом" майданівців, демонстративно вдягнувши футболку з символікою цього спецпідрозділу, бійці якого три місяці Революції Гідності набув статусу карателів. Кожен із цих фактів окремо й всі вони сукупно викликає цілком зрозумілий гнів, огиду в нормальних людей — та не конфліктує з буквою Закону.

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Можна спробувати скористатися досі діючою в Україні радянською формулою: "Була б людина — стаття знайдеться". А тут маємо одразу двох, дії яких не лише гіпотетично можуть підпасти відразу під кілька статей Кримінального кодексу України. Наприклад, частина 3 статті 146, яка передбачає відповідальність за незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені організованою групою. 1 березня в Харкові після мітингу "Антимайдану", який відкрив Кернес, бійці хапали майданівців, били їх і тягнули в невідомому напрямку. Як міський голова, Геннадій Адольфович знав про наслідки напевне й навіть заохочував кримінал.

"Антимайдан" становив небезпеку не лише для майданівців, а й для пересічних людей, що теж доконаний факт: громадяни, котрі декларували нейтралітет, ставали жертвами пограбувань та побиття. Отже, Кернеса за великого бажання можна вважати організатором яскраво дійства з яскраво вираженими кримінальними ознаками. Але якщо мені скажуть — це притягнуто за вуха, напевне погоджуся. Адже, повторюся, ніде не фігурують документи, котрі доводять пряму причетність Кернеса з Добкіним до організації "Антимайдану". Й тим більше вони особисто не катували й не били майданівців. Віддавали накази — та довести це також неможливо.

Михаил Добкин и Геннадий Кернес

Є у Кримінальному кодексі інший розділ — "Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина", і тут, знову ж таки — маючи бажання, час і натхнення, можна знайти кілька підходящих для згаданої парочки статей. А ще більше статей, порушених обома, є в розділах "Злочини у сфері службової діяльності" (зокрема — стаття 364, яка карає за зловживання владою) та навіть "Злочини проти правосуддя". Власне, той факт, що Кернес і Добкін на волі, сам по собі є злочином проти правосуддя. Хоча, як зазначив свого часу генеральний прокурор Юрій Луценко, правосуддя Facebook не має нічого спільного зі справжнім. А переконання в чомусь соцмереж не є доказовою базою, принаймні — для суду.

Інший приклад — свіжий візит до Верховної Ради соратниці Добкіна й Кернеса, одіозної Олени Бондаренко. Частину депутатів він обурив, а раніше соцмережі обурювалися її появою в прямих ефірах різних українських телеканалів. Також вона, будучи депутатом українського парламенту, заявляла з місця під час виступу Петра Порошенка: "Українська армія вбиває наших дітей!", безстрашно ретранслюючи російську пропаганду. А ще пані Бондаренко час від часу говорить подібне в ефірі російського ТБ. Коментуючи це, вона запитала: "А хіба заборонено?"

Ось ключ до розуміння, чому "колишніх" неможливо покарати згідно букви закону. Подібних законів нема навіть у більш розвинених країнах. У ХХ столітті засудили нацизм та фашизм у Нюрнберзі, після чого пропаганда цих ідеологій криміналізована навіть у тоталітарних та авторитарних країнах. Намалюйте свастику на кремлівській стіні й доводьте потім сакральність цього символу в суді. Захищати вас не візьметься жоден адекватний адвокат. Натомість суду над радянським та комуністичним не було в жодній із країн, потерпілих від нього. А Україна не визнала Партію регіонів злочинною організацією, тож приналежність до неї — не кримінал. Також не заборонено захищати радянські цінності,  виступати в російських ЗМІ, "Антимайдани", покійному Бузині не забороняли писати й видавати свої твори. Всяка подібна заборона буде розцінена як репресії через власні переконання та можливість їх висловити.

Геннадий Кернес и Михаил Добкин

Невже нема на всіх цих персонажів іншої кари, окрім Божої, якої найближчим часом не дочекаємося? Є, і то дуже болюче покарання. Щоб воно вступило в силу, Добкін, Кернес та подібні до них мають стати суспільними та медійними аутсайдерами. Людина, яка вважає себе порядною, не повинна вести з ними справ. Потиснути комусь із них руку, запросити в ефір, взяти інтерв'ю, просто стати поруч і сфотографуватися — повинно стати фактом, котрий ганьбить як особу, так і майданчик, на який вона запрошена. Знайомство з такими людьми вже саме по собі не має бути честю для того, хто себе поважає. А згадувати їх слід би було лише в негативному контексті. Ось випадок, здатний витіснити одіозних, але попри це не покараних співгромадян на маргінеси. Й зробити їх такими, котрі ні на що не впливають і нічого не вирішують. Це ж треба як себе не поважати, аби зважати на коментарі Геннадія Кернеса…

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суд арест авторская статья Кернес Андрей Кокотюха Антимайдан Елена Бондаренко Добкин
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