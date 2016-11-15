Президент Штайнмайер, или Почему Меркель решила не рисковать

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер фактически обеспечил себе избрание новым президентом Германии. Это стало ясно после того, как лидеры двух ведущих партий правящей коалиции — федеральный канцлер Ангела Меркель от имени ХДС и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер согласились поддержать выдвинутую социал-демократами кандидатуру Штайнмайера.

Долгое время христианские демократы не соглашались с тем, что новым президентом ФРГ станет представитель СДПГ. В Федеральном собрании, которое избирает президента ФРГ (это объединение депутатов Бундестага и делегатов от федеральных земель) у ХДС/ХСС намного больше голосов, чем у социал-демократов. Однако необходимого для избрания президента большинства все же нет.

Понимая это, социал-демократы выдвинули кандидатуру Штайнмайера без согласования с коалицией. И получили отпор. Но тут же оказалось, что СДПГ может рассчитывать на избрание Штайнмайера президентом и без поддержки христианских демократов. Для этого нужно "всего лишь", чтобы за нового главу государства проголосовали "зеленые" и "левые". "Зеленые" сразу же заявили о готовности поддержать Штайнмайера. А "левые", которые вначале отвергли его кандидатуру, начали осторожно дрейфовать в сторону поддержки. Таким образом, могла сложиться крайне неприятная для федерального канцлера и ее партии ситуация. ХДС выдвинул бы своего кандидата на пост президента — но проиграл бы выборы в Федеральном собрании. При этом новым президентом страны был бы избран не просто кандидат социал-демократов, но еще и самый популярный политик страны. И избран без поддержки ХДС/ХСС. Накануне парламентских выборов это был бы крайне неприятный сигнал.

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Ангела Меркель решила не рисковать — и это самый правильный ход с ее стороны. Пост президента ФРГ скорее церемониальный и связан прежде всего с личным нравственным авторитетом главы государства. Вот почему такой популярностью пользуется нынешний президент Германии Иоахим Гаук. Но на текущую политику президент особо не влияет. И поэтому Штайнмайер во главе страны будет оказывать куда меньше влияния на политику правительства, чем во главе МИДа.

Но самое главное — так это то, что перед глазами избирателей не возникнет призрак "красно-красно-зеленой" коалиции, объединения СДПГ, "зеленых" и "левых". Для ХДС сама возможность такого объединения и формирования им нового правительства ФРГ — страшный сон. Избрание Штайнмайера голосами "большой коалиции" как бы подразумевает, что такая коалиция может сохраниться и в будущем — и одновременно не закрывает возможность объединения усилий христианских демократов и тех же "зеленых".

Для нас же важно, что уже через несколько месяцев в Германии появится новый глава внешнеполитического ведомства. Именно этот человек станет новым участником встреч министров иностранных дел в "нормандском формате". И от его позиции будет многое зависеть.