Нектар и амброзия в футбольном евродекабре: ужель то самое "Динамо"?

На уходящей неделе украинские клубы завершили футбольный еврогод-2017. Показательно, что матчи последнего тура не несли турнирного значения ни для одной из команд, представляющих нашу страну в Европе. Все было решено до: "Шахтер" досрочно квалифицировался в евровесну (точнее, в еврофевраль), "Динамо" и "Заря" досрочно попрощались с Европой.

"Динамо" и "Шахтер" в заключительном туре порадовали, уверенно переиграв мотивированных оппонентов в лице турецкого "Бешикташа" и португальской "Браги". Причем феерическая победа "Динамо" стала второй по крупности для столичного клуба в истории еврокубков. Больше от киевлян отгребал (0:8) только незадачливый валлийский "Барри Таун". Прорвало? Лучше поздно, чем никогда? Оптимальный вариант — это, конечно, тогда, когда прорывает вовремя. Однако по матчу против "черных орлов" из Турции киевлянам сложно предъявить претензии. Хотя, как показывает опыт продонецких телеканалов, можно. Так, экс-динамовец Александр Заваров, ничтоже сумняшеся, заявил в послематчевом экспертном комментарии, что, мол, "игра мне не понравилась". Даже не знаю, как должны сыграть бело-синие, чтобы удовлетворить вкус легендарного динамовца. Может быть, эта проблема решается проще — переходом Заварова в качестве эксперта на другой телеканал, не отличающийся исполнением хвалебных од оранжево-черному футбольному миру?

В составе киевлян во вторник отметились голами шесть разных футболистов, четыре из них — украинцы! Когда еще такое было! Воистину — нектар и амброзия! А Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук и Андрей Ярмоленко вошли в команду недели Лиги чемпионов. К слову, ни один другой клуб не имеет такого солидного представительства в ней по итогам 6-го тура группового турнира!

С какого перепугу турки возомнили себя фаворитами матча — понять не могу. Исторически "Бешикташ" регулярно бывал бит динамовцами: и в 1980-е годы, и в начале текущего десятилетия. Нынешняя крупная победа над "черными орлами" стала для динамовцев уже четвертой в матчах с этим соперником. Всего же "Динамо" выиграло у черно-белых 6 матчей, два свело вничью и в двух уступило. Причем самое болезненное поражение — 1:3 — стамбульцы нанесли киевлянам в 2002 году, когда турецкий клуб возглавлял не кто иной, как Мирча Луческу.

Верилось ли в победу до матча? Отвечу положительно, но вот то, что она окажется столь крупной, предположить, конечно, не мог никто. В еврокубковом реестре "Динамо" появился еще один вариант счета (6:0 доселе не было), а "Бешикташ" из Лиги чемпионов опустился в Лигу Европы.

Говоря в целом о евросезоне для "Динамо", не могу избежать критических ноток. Увы, в большинстве матчей чувствовалась какая-то излишняя нервозность динамовцев, какая-то, сказал бы, незрелость при принятии решений на поле. Отсюда — удаление Сергея Сидорчука за симуляцию (имея уже желтую карточку, полузащитник "Динамо" решил "нарисовать" пенальти) в матче против "Наполи", нечеткий удар с 11-метровой отметки Жуниора Мораэса в Лиссабоне, пассивность в Неаполе, когда нужно было кровь из носу побеждать. Пополнение клубного рейтинга "Динамо" в этом сезоне — 9,02 очка. Это наименьший взнос за последние пять лет. Для сравнения: в позапрошлом евросезоне динамовцы заработали 19,96 очка, а в прошлом разжились 18-ю баллами. Необходимость кадрового усиления никто не отменял (и его не нужно откладывать до греческих календ!): уж очень скромна нынче трансферная стоимость динамовского состава для ощущения себя своими в Лиге чемпионов. Но из киноэпопеи "Семнадцать мгновений весны" мы знаем, что "запоминается последняя фраза". А ее в Европе динамовцы произнесли весьма отчетливо.

"Шахтер" посрамил скептиков, предрекавших симпатии Паулу Фонсеки к своей бывшей команде и возможную помощь ей очками. Сплав молодости и зрелости в оранжево-черных футболках уверенно разобрался с "Брагой", забив вдвое больше хозяев уникального прискального стадиона (2:4). Бывший клуб Фонсеки в евровесну не пробился: в параллельном матче "Гент" забил "Коньяспору" спасительный для себя и убийственный для "Браги" мяч на 90+4-й минуте!

Уверенно чувствовала себя в Португалии как донецкая молодежь, так и уже достаточно опытные украинцы (скажем, автор дубля Сергей Кривцов попал в сборную тура Лиги Европы), так и бразильский легион: автор дубля Тайсон (также в сборной тура Лиги Европы), Марлос, Дентинью. "Оранжево-черные" установили уникальное достижение — победили во всех без исключения матчах группового этапа Лиги Европы! В суммарном (5-летнем) клубном еврорейтинге "Шахтер" потеснил питерский "Зенит" и взобрался на 17-ю строчку! Если "горнякам" удастся сохранить состав, то в следующем евросезоне можно навести нетихого шороху в Лиге чемпионов. Да и за трофей Лиги Европы в сезоне текущем команде Паулу Фонсеки вполне по силам побороться.

"Заря" в матче последнего тура закономерно уступила команде Жозе Моуринью (0:2). "Манчестер Юнайтед" привез в Одессу оптимальный состав, и противостояние таким мастерам, как Поль Погба, Уэйн Руни, Златан Ибрагимович — шаг вперед в познании футбольной истины для луганских футболистов. Не скажу, что команда Юрия Вернидуба провалила матч. Увы, все решила парочка индивидуальных ошибок, которые мастеровитые "красные дьяволы" использовали с максимальной выгодой для себя.

Тем не менее, рисунок игры у нынешней "Зари" есть. Главный художник — Вернидуб — весьма амбициозен и поговаривает о Лиге чемпионов. Конечно, не помешало бы побольше креатива в матче против МЮ, но не будем гневить Всевышнего. В группе уровня Лиги чемпионов "черно-белые" смотрелись весьма солидно, явно проиграв по игре, по сути, только в двух последних матчах. Сохранить бы "Зарю" в ее нынешнем виде (а хорошо бы и точечно усилить!), и можно будет замахиваться, если и не на участие в Лиге чемпионов, то по крайней мере, на выход в весну в Лиге Европы! Конечно, клубу, отдаленному от родного дома и родных фанов (их поведение в матче в Одессе, кстати, оставляло желать лучшего: дымовые шашки, выброшенные на поле, точно обернутся солидными штрафами, а могут привести и к более существенным наказаниям), непросто. Есть ли у него будущее? Такой вопрос отнюдь не празден: уж очень наглядны примеры игроков, продавшихся за чечевичную похлебку в малоамбициозные клубы, вроде "Понферрадины" и "Анжи".

Если владелец клуба не потеряет интерес к футболу (а, наблюдая за битвами своих питомцев с еврограндами, можно только разжечь в себе желание поддерживать клуб на плаву), а клуб научится зарабатывать деньги (тому залогом — регулярная игра в Европе и широкий промоушн домашних матчей, нужно своей игрой привлекать народ на трибуны пусть и не родного, но весьма уютного стадиона в Запорожье), то ответ можно дать утвердительный. О том, что будет в противном случае, лучше помолчим.

С ослаблением "Днепра" и "Черноморца", уходом из профессионального футбола "Металлиста" наши евроамбиции изрядно поумерились. Тем не менее, украинский футбол не безнадежен. Последний тур групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы нас в этом убедил.

фото: dynamo.kiev.ua, shakhtar.com