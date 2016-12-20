Елка в яворовском стиле: традиция и коммерция

Так случилось, что уже несколько лет подряд мою домашнюю елку украшают яворовские игрушки — желто-красно-зеленые птички и ангелочки авторства львовских мастеров Оксаны Когут и Остапа Сойки. В этом году их работами оформлена и главная елка страны на Софийской площади Киева.

О том, что елка в столице будет в яворовском стиле, организаторы из "Folk Ukraine" задумали давно. Еще после зимы они вспомнили об этом, но после замолчали. А примерно в конце лета в соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены художники проекта, расписывавшие неизвестных на Яворовщине птиц и животных, копируя рисунки с лежащих на столе ангелов Оксаны и Остапа.

Оксана вспоминает как в начале июня 2016-го во время открытия в Музее Ивана Гончара персональной выставки мастеров, к ним подошла молодая девушка, под видом обыкновенного посетителя рассматривавшая работы, а затем заказавшая несколько видов ангелов и птичек. Как оказалось, интересовавшаяся особа — представитель организаторов главной елки страны.

Позже Оксану и Остапа пригласили в качестве консультантов по яворовской игрушке, о чем сообщили даже на своем сайте, и заказали у них 50 птичек и ангелов.

50 — это очень мало для украшения такой большой елки. Для сравнения, когда в 2011 году Когут и Сойко готовились украшать елку в Ватикане перед собором Святого Петра, они изготовили 250 разных ангелов и птичек. Как дополнение на львовском стекольном заводе были заказаны стеклянные игрушки, расписанные в желто-красно-зеленых цветах. "Красота неземная!", — вспоминает сегодня Оксана.

"Теперь я понимаю, что остальные игрушки киевские организаторы решили нарисовать сами, фактически присвоив себе наши идеи и наработки, — говорит художница. — Без разрешения была использована на афише и елочная верхушка — композиция из двух ангелов. Когда мы сказали, что так поступать не совсем честно, организаторы приготовили договор, в котором предложили нам отказаться от авторских прав... В ответ наш юрист отправил свой вариант соглашения. После этого организаторы позвонили, сказав, что не хотят ссориться и решили заказать 140 игрушек и большие конструкции под елку".

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"Мы решили не отказываться от сотрудничества, хотя времени на работу было мало, и настроение упало. Мы для себя определили, что главная наша цель показать, какой была настоящая яворовская игрушка, аутентичная, традиционная. Поэтому последние несколько месяцев из мастерской не выходили", — продолжает Оксана Когут.

Надо сказать, что Оксана Когут и Остап Сойка — едва ли не единственные в Украине авторы, которые пытаются воссоздать традиционную яворовскую игрушку и на ее основе создать новую, авторскую.

И киевскую елку украшают именно авторские находки Оксаны и Остапа, на ней нет ни одной традиционной яворовской игрушки. Частично традиционной можно считать птичку — ее элементы — форма крыла и головы напоминают детали детской забавки на палке.

Традиционной яворовской игрушкой считаются лошадки на колесах, трещотки-деркачи", "гультяи" (деревянные каталки, в которых игрушки вращаются вокруг своей оси. — Ред.) телеги… То есть та игрушка, которой можно было играться, а не вешать на стену или елку для красоты. Не было и расписанных звезд.

"Когда у меня спрашивают, счастлива ли я, что к яворовской игрушке столько внимания, отвечаю, что нет, — размышляет Оксана Когут, которая специально приехала в Киев за день до открытия без приглашения, чтобы посмотреть на украшенную своими игрушками елку. — Мы с Остапом согласились сотрудничать с организаторами елки, чтобы хоть частично показать настоящую игрушку, но у нас это не совсем получилось".

Мастера могут часами рассказывать о своем увлечении этой игрушкой. От них можно узнать, что яворовской забавке уже более 400 лет. В XVII столетии существование промысла в Яворове неподалеку от Львова было зафиксировано исследователем, который проезжал через эти земли. А уже в XIX веке в городке этим ремеслом занималось 86 семей, каждая из которых производила тысячи игрушек в год.

"Есть сведения, что один из этих мастеров уехал в Польшу и там основал мастерскую, где стал изготовлять игрушки. Возможно, та, которую сейчас делают поляки, заимствована у нас. Когда-то яворовскую игрушку продавали в Европе — не только в Польше, но и в Германии, Австрии. Сохранились фото с рынков и церковных ярмарок. Еще в 1970-х дети в Украине игрались ею. После промысел почти исчез. В том же Яворове игрушку не производят с середины 1980-х годов, — говорит Оксана. — Мы же занялись игрушкой, чтобы в первую очередь показать, какой она когда-то была. По крупинкам собираем информацию. Мне иногда кажется, если бы мы не занялись ею, то было бы уже сложно проследить традицию, ведь мастеров старшего возраста уже нет в живых".

Возможно, сначала игрушку вообще не расписывали. Затем стали применять натуральные красители, а желтый, зеленый и красный цвета было проще всего достать. После войны стали использовать и синий. Но только потому, что не могли найти зеленый.

"Я как-то летела в Турцию на фестиваль через Харьков, — вспоминает Оксана Когут. — Ходила целый день по городу, устала и зашла в обувной магазин. Разговорилась с продавщицей, показала свои работы, а та сказала: "Так это же игрушка моего детства!". В Польше люди старшего возраста тоже подходят к нам и говорят, что наши игрушки — игрушки их детства. И все не столько помнят форму, как цвета".

Но формы как раз имеют значение. С XVII столетия они осталась неизменными. Все элементы игрушки — плоские, профильного силуэта. То есть птички, запряженные лошадки, фигурки людей вырезаны плоскими, как бы застывшими в движении. "Сейчас есть мастера, которые начали использовать объемные фигурки и выдавать их за традиционную игрушку. Да, это, конечно, игрушка, но она не может называться "яворовской", — говорит Оксана и объясняет: есть каноны, по которым нашу игрушку всегда узнавали.

Важна и техника росписи. Нельзя делать наброски карандашом или покрывать поверхность краской в несколько слоев. Яворовская игрушка расписана примитивно. У мастеров раньше даже кистей могло не быть, а рисовали на игрушках шляпкой гвоздя.

Вчера на открытии главной елки страны меж рядов не раз приходилось слышать, что над ее украшением трудились художники, расписывая специально для нее игрушки. Только речь шла, скорее всего, не об Оксане и Остапе. Их на открытие организаторы даже не пригласили. Как и не предложили место в деревянном домике для продажи игрушек. Да и зачем, если те же "ручные" художники, которые работали летом, нарисовали для реализации киевлянам и туристам сотни птичек неизвестной породы и петушков на палочках под видом традиционной яворовской игрушки.

Разумеется, главная елка страны — большой коммерческий проект. Большинству из его участников — от организаторов до пришедших посетителей нет дела до сохранения традиций и соблюдения канонов. Если им сказали, что красно-желто-зеленые игрушки — яворовские, значит — так оно и есть.

Народное, наивное цепляет. Мы в повседневной жизни стали же чаще носить, например, вышиванки. И предприимчивые люди этим спросом пользуются. Не каждый из нас может позволить себе сорочку с ручной вышивкой на натуральном полотне, но будут носить китайские подделки из синтетики. При этом особо не задумываясь ни о способе вышивки, ни о качестве ткани, ни о самой идеи полотняной вышитой сорочки. Так и с игрушкой.

Фото: "Главред", Facebook Яны Яцковой, Facebook Оксаны Когут