Пилигримствующий Суперкубок, или Как нам обустроить гала-матч?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
25 декабря 2016, 21:13

Матч за Суперкубок служит рекламой новому чемпионату Украины и собирает солидную аудиторию.

C интересом посмотрел матч за Суперкубок Италии между "Ювентусом" и "Миланом". Были в нем и красивые голы, и голы, отмененные из-за офсайда, и демонстрация филигранной техники, и грубейшие ошибки, наблюдались и опасные моменты, когда мяч сотрясал перекладину, логичные и нелогичные судейские решения, обидные травмы, яростная борьба и серия пенальти — состязание между двумя тезками, двумя Джанлуиджи, символизирующими два поколения апеннинской вратарской школы — Буффоном и Доннаруммой. В этом "дерби Джанлуиджи" победил "Милан" и поднял свои акции в глазах китайских инвесторов.

Однако поговорить хочу не о красоте борьбы за внутриитальянский трофей, а о маркетинговом подходе Итальянской федерации футбола. Столь знаковый для Италии матч прошел в стлице Катара — Дохе, собрав немало тамошних любителей футбола, облачившихся по такому случаю в футболки итальянских клубов.

Впервые Суперкубок Италии покинул итальянскую землю еще в 1993 году (сам трофей существует с 1988-го). Тогда "Милан" и "Торино" разыграли почетный трофей в Вашингтоне в присутствии 25 000 зрителей, среди которых наблюдалось немало потомков итальянских эмигрантов первой половины ХХ века. С тех пор матч между чемпионом Италии и обладателем (или финалистом, как в нынешнем году) Кубка страны неоднократно путешествовал по разным континентам. В 2002 году "Ювентус" и "Парма" отправились в Ливию. Кстати, на 7-м по величине африканском стадионе "11 июня" в Триполи собралась наибольшая аудитория за всю историю проведения Суперкубка Италии — 88 000 человек! Годом позже ареной проведения матча между "Юве" и "Миланом" стал Ист-Рутерфорд в США. В 2009, 2011 и 2012 годах итальянцев гостеприимно принял Национальный стадион в Пекине. Аудитория трех Суперкубков составляла от 68 000 до 80 000 человек. В прошлом году "Ювентус" и "Лацио" разыграли почетный трофей в Шанхае. А нынешний розыгрыш в Дохе стал уже вторым для этого катарского города: в 2014 году дорожку сюда проторили "Юве" и "Наполи".

По факту: в названных странах растет число поклонников кальчо, на ура идут шарфы-футболки с логотипами итальянских грандов, а значит, и телеправа на матчи серии А можно продать иноконтинентальным почитателям сэйвов Буффона и слаломных проходов Джанлуки Лападулы втридорога.

А что у нас? Матч за Суперкубок украинцы проводят, как правило, перед стартом сезона в жарком июле. Да, он служит рекламой новому чемпионату Украины и собирает, как правило, солидную аудиторию. География матча-турнира разнообразием не отличается. Да, периодически эта витрина украинского футбола заглядывала в Сумы, Полтаву, Луганск, Запорожье, Львов. Но в большинстве случаев ристалищем спора титулованных становилась Одесса. Этого права Жемчужина у моря удостаивалась целых 7 раз. Оно и понятно — середина лета, море, пляжи, толпы отдыхающих, которых привлечет футбол. Жарко? Ну, об этом у нас как-то не принято думать. Да, и эту проблему нивелируют назначением матча на 21.00.

Игроки "Динамо" радуются победе над «Шахтером» в матче за Суперкубок Украины в Киеве, 16 июля 2016 г.

Возможно ли в ближайшие годы расширение географии отечественного Суперкубка? Очень бы этого хотелось. Давайте обратим свой взор на менее раскрученные в футбольном, но заслуживающие внимания в туристическом плане украинские города. Почему бы не провести матч за Суперкубок, к примеру, в Тернополе, Черновцах, Ужгороде, Черкассах? В названных областных центрах неплохие стадионы, готовые принять пятизначное число зрителей. А представляете, какой импульс развитию футбола в одном из перечисленных городов может дать проведение столь знакового события! Зарубеж? И такой вариант я бы не отбрасывал. Где мы можем продвигать украинский футбол? Земля обетованная? Да, в Израиле немало выходцев из Украины, и поединок между сильнейшими украинскими клубами (постоянными участниками еврокубков и весьма раскрученными в Европе брендами), думаю, привлек бы на стадион в Тель-Авиве солидную зрительскую аудиторию. Время его проведения? Думаю, подошло бы февральское предсезонье. Эта игра была бы неплохой проверкой силой перед евровесной. Надеюсь, что нынешняя ситуация, когда в евровесне у нас только один клуб, станет исключением из правила украинской футбольной полиевровесеннести.

США? И там множество наших эмигрантов, но вряд ли мы сможем собрать в этой стране солидную аудиторию на матче за Суперкубок Украины. К тому же, проведение такого мероприятия было бы весьма затратным, и потенциальная выгода не окупила бы расходов. С другой стороны, это была бы неплохая реклама для ветеранов украинских клубов перед потенциальными заокеанскими работодателями. Катар? При всем уважении к футбольному развитию страны-хозяйки Мундиаля-2022 не уверен, что за этот рынок стоит бороться. Китай? Промоушн чего-либо в Поднебесной — весьма перспективное дело. Думаю, на Национальном стадионе в Пекине собралась бы весьма приличная аудитория, да и потенциальные приглашения отечественных грандов в коммерческие турне по этой стране после проведения в ней матча за Суперкубок Украины вполне могли бы нарисоваться весьма четко. А там — и продажа прав на телетрансляции, и футболочно-шарфовый маркетинг. Этот вариант мне представляется весьма перспективным. Какая-либо из стран бывшего СССР? Сам по себе российский рынок, конечно, привлекателен (немало этнических украинцев проживают "за поребриком"), но абстрагироваться от войны ведь все равно не получится. Постсоветские страны Закавказья? Ну, можно провести, конечно, подобный матч в рамках Дней культуры Украины в той или иной стране. Это прорекламирует наш чемпионат и, возможно, увеличит число украинских легионеров, к примеру, в Азербайджане, но какой-то долгосрочной выгоды не принесет.

Как бы то ни было, вопросом украинского футбольного промоушна следует заниматься серьезно.  Пока же отечественные (даже не российские!) медиа создают в основном негативный образ нашему чемпионату. Люди, называющие себя специалистами, во весь голос причитают об упавшем уровне внутриукраинских соревнований, оттоке качественных легионеров, финансовом кризисе во многих украинских клубах. Лейтмотив их высказываний — "молодежи, чтобы прогрессировать, нужно отсюда бежать". Конечно, свобода слова — это наше важнейшее завоевание. Но давайте наложим все-таки какой-то внутренний мораторий на уничижительность по отношению к себе! Давайте расширим нашу сильнейшую футбольную лигу до 16 команд. Давайте, в конце концов, прекратим нытье! В Украине множество потенциально сильных молодых футболистов, и сейчас они все увереннее себя чувствуют в противостояниях на европейском уровне. Давайте их поддерживать, а не создавать негативного фона вокруг нашего футбола!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Динамо Алексей Рыжков Шахтер Милан Ювентус Катар Суперкубок Буффон Доха авторская колонка Италия Доннарумма
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять