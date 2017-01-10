Португальская траектория Мариу Суареша. Избежать военного переворота и коммунистического путча

Виталий Портников

Публицист, журналист

10 января 2017, 19:19

Траектория политического развития Украины в 2014-2016-м напоминает португальскую траекторию 1976-1978 годов.

С бывшим президентом и премьер-министром Португалии Мариу Суарешом соотечественники прощаются как с настоящей легендой. Патриарху португальской политики посвящены первые полосы газет, специальные программы телевидения и радио. О нем с придыханием говорят не только друзья и оппоненты, но и враги — а таких у Суареша было немало. Но если биографию политика прочитает человек, который не так много знает о истории Португалии, он будет удивлен этим вниманием и в особенности титулом "отца португальской демократии", которым награждают Суареша комментаторы.

После португальской "революции гвоздик", покончившей с многолетним авторитарным режимом, лидер социалистов Суареш был премьер-министром чуть больше двух лет и вынужден был подать в отставку из-за серьезного неприятия обществом своих экономических реформ. Коммунисты обвиняли его в том, что он не думает о людях. Социал-демократы — в том, что он не думает о рынке и экономике. Обычные португальцы просто были не довольны, что не стали жить хорошо после краха диктатуры. Популярность Суареша была на нуле. Когда через несколько лет он смог вернуться в кресло главы правительство, ему пришлось делиться властью со своими главными политическими оппонентами — социал-демократами. Они и лишили его власти спустя еще два года. Настоящим руководителем страны был вовсе не Суареш, а его главный противник — лидер социал-демократов Аннибал Каваку Силва. Вот он возглавлял правительство целое десятилетие — самое важное для изменений Португалии. Суареш все эти годы был главой государства. Но Португалия — парламентская республика, все главные решения принимает премьер-министр. Пост президента стал для лидера социалистов компенсацией за потерю реальной власти и эффектным окончанием политической карьеры. Так может быть, Каваку Силва — это "отец португальской демократии"?

Мариу Суареш

Годы, когда Суареш первый раз возглавлял правительство Португалии, оказались для страны решающими. Страна после десятилетий правой диктатуры могла пойти по пути нового авторитаризма — на этот раз коммунистического. Португальцы были не готовы не просто к радикальным переменам, они были не готовы к демократии — не случайно организаторами "революции гвоздик" были офицеры, а не политики. Существовала опасность и военного переворота, и коммунистического путча. При этом экономика буквально находилась в руинах, "новое государство" Салазара и Каэтану исчерпало себя. Жители Португалии, кроме того, испытывали стресс из-за территориальных потерь: стране пришлось отказаться от борьбы за колонии в Африке, а многим португальцам, которые жили в Анголе, Мозамбике и других бывших владениях, пришлось вернуться на родину, они стали как бы внутренними беженцами в собственной стране. Мог ли стать популярным человек, который возглавил правительство в это время — при президенте-генерале?

Похороны Мариу Суареша

Но когда Суареш уходил в отставку с поста премьера в августе 1978 года, можно было с уверенностью сказать, что португальская демократия состоялась. Что не будет ни коммунистов, ни генералов. Что реформы будут продолжаться — несмотря на общественное недовольство. Что Португалия станет частью новой Европы. Что спустя годы не португальцы будут искать работу в разных странах мира — как это было почти весь ХХ век, а рабочие из других стран будут искать и находить работу в Португалии. Да, Португалия не стала одной из богатых европейских стран. Но она стала достойной страной. И в этом — несомненная заслуга Суареша. Вот почему в 2017 году его с такой благодарностью провожают люди, которые могли проклинать его в 1978 году. Вот почему траектория политического развития Украины так напоминает португальскую траекторию. 2014-2016 годы для нашей страны — период, который можно сравнить с 1976-1978 годами для Португалии. Начало трудных реформ, социальная фрустрация, территориальные потери. Но после этого периода стало ясно, что Украина уже никогда не будет прежней и что спустя десятилетия граждане новой страны будут с благодарностью вспоминать тех, кто не побоялся ответственности в это непростое время.

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Виталий Портников Португалия авторская колонка диктатура Мариу Суареш Аннибал Каваку Силва Салазар Каэтану
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