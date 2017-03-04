Рожденные в СССР: почему футбольные "неороссияне" едут на учебу в Киев?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
4 марта 2017, 20:47

Время "добреньких хохлов" уже прошло. Очень уж дорогой ценой платим мы за свое добродушие.

Как же все-таки футбол — любимейшая народная забава — переплетен с политикой! Тренеры Сергей Шевченко и Вячеслав Беляев отчислены с тренерских курсов ФФУ за поддержку российской оккупации Крыма. Об этом на своей странице в Facebook  сообщил вице-президент Федерации футбола Крыма (законной, то есть пребывающей под украинской юрисдикцией) Олег Комуняр. Центр лицензирования ФФУ рассмотрел обращение Федерации футбола АР Крым по поводу обучения Шевченко Сергея Яковлевича по программе PRO-диплом УЕФА, в данный момент являющегося главным тренером так называемого "симферопольского футбольного клуба ТСК", проводящего свои матчи на временно оккупированной территории АР Крым. Шевченко (даром, что носит такую фамилию!) также позволял себе риторику непризнания территориальной целостности Украины и имеет паспорт гражданина РФ. По результатам рассмотренного обращения Сергей Шевченко был отчислен из программы обучения.

Также отчислен был и Вячеслав Беляев. В его аккаунте в соцсети (если он, конечно, не фейковый; впрочем, судя по обилию личных фотографий, сомневаться в его подлинности не приходится) сквозит поддержка "русского мира", содержится утверждение, что он ходил на "референдум", в Украине — хунта, а экс-"прокурор" Крыма Наталья Поклонская говорит только правду.

Чтобы не допустить такие недоразумения в дальнейшем, федерации из регионов АР Крым и зоны АТО будут давать гарантии по каждому кандидату. Олег Комуняр поблагодарил руководство ФФУ за оперативное рассмотрение и решение этого вопроса.

Сергей Шевченко

Уроженец Киргизии Сергей Шевченко прошел путь от лучшего футболиста дебютного чемпионата Украины, обладателя золотой медали того турнира до заядлого крымнашиста, тренера непризнанной фейковой "Таврии" или как там она называется на "крымнашистском языке". А как он играл в том львовском финале-92! Настоящий вожак команды, той истинной — чемпионской "Таврии"!

Вячеслав Беляев

Что же касается Вячеслава Беляева, то, приехав на материковую Украину на работу (в харьковский "Металлист") уже после аннексии, он, что называется, ушел в несознанку. Давая интервью украинским медиа, Беляев всячески пытался уйти от ответа на вопрос, его ли это аккаунт с антиукраинскими постами. При этом подчеркивал, что он не украинофоб, а дочка у него учится на учителя украинского языка и литературы, но мы, мол, живем в демократической стране, и каждый имеет право на собственное мнение. А как вам такой поток сознания Беляева: "Хотелось бы, чтобы мы становились культурнее. Говоря "мы", имею в виду всех людей. Я родился в СССР. Для меня все — одна семья! Мы должны быть одной семьей. Я так думаю. Я не эксперт в политических вопросах, но мне бы хотелось, чтобы мы жили в мире".

Право на собственное мнение, конечно, имеет каждый. Однако посягательство на территориальную целостность страны, в которой ты живешь (как это коррелирует с "миром"?), в любом случае не должно остаться безнаказанным, даже для "не экспертов". Если вы принимаете российское гражданство, бегаете на "референдумы", то почему на тренерские курсы едете в Киев?

Неужели в вашей любимой кремлевской метрополии вы не можете пройти обучение? Вы приветствуете приход российских войск, оформляете себе паспорта с двухглавым орлом, но вещи, связанные с обучением или работой, отдаете на откуп Украине. И сложно назвать "убеждениями" потакание вражеской оккупации. Добрый совет: отправляйтесь учиться в Белокаменную. Тамошние пропагандисты даже сделают из этого факта прекрасный, идеологически выдержанный сюжет: не принятые "хунтой" крымчане прошли обучение в "родной гавани". Станете героями публикаций и телесюжетов. Может, даже на передачу к Соловьеву пригласят. А там и предложения по работе подтянутся. Кто же из россиян не захочет, чтобы у него трудились "герои", мужественные борцы с "хунтой" за права русскоязычного населения! Или в Москве хватает своих жаждущих футбольных знаний, и всем места нет? Попробуйте, попытка — не пытка, уж в Белокаменной вам никто не навяжет диплом на украинском языке, можете быть спокойны! Зато не будет у вас раздвоения личности, можете на берегах Москвы-реки смело вещать о засевших в Златоверхом "нацистах". Тамошний пипл схавает.

В донецком же "Шахтере" прибегают к другой тактике. Там осуждают войну на Донбассе, но абсолютно игнорируют публичную поддержку украинской армии. Сообщения о захвате "Донбасс Арены" адептами "русского мира" вызвали привычную риторику в топ-менеджменте "Шахтера". Своими именами вещи категорически не называются.

А тем временем главарь ДНР Александр Захарченко заявил о желании провести матч на захваченной "Донбасс Арене". "У меня сейчас родилась такая идея, чтобы первый матч на "Донбасс Арене" произошел между подразделениями "Спарта" и "Сомали" в память о погибших командирах", — сказал Захарченко в комментарии агентству "Интерфакс", подразумевая, очевидно, одиозных полевых командиров ДНР "Моторолу" и "Гиви". Стоит ли ожидать официальной реакции Рината Ахметова, Сергея Палкина, Андрея Пятова или Дарио Срны на это заявление? Если она и будет, то без боязни ошибиться предположу, что риторика, как обычно, будет нейтральной: мы — за мир, против войны, "стороны конфликта", "живем в демократической стране" и т. д. Да, еще заводскими гудками можно выразить глубокую озабоченность, как же без этого!

А ведь на "Донбасс Арене" играли звезды мирового футбола, на изумрудный газон суперсовременного 5-звездочного стадиона выходили "Барса" и сборная Англии, сборная Франции и "Ювентус". Но оказывается, в городе, оказавшем колоссальную поддержку сборной Украины на Евро-2012, ждали Путина как избавителя от гнета украинского языка. Вместо же Поля Погба и Андреа Пирло на зеленом газоне "Донбасс Арены" будут резвиться убийцы украинцев.

Неужели родившийся в СССР поборник того, чтобы мы становились "культурнее", или некогда лучший футболист нашего чемпионата не могут отвечать за свои слова? Видимо, строчить посты в соцсетях проще, чем отвечать на острые вопросы украинских медийщиков. Нет, зачем же, лучше изучить футбольную грамоту и получить соответствующий диплом у "карателей", они же добренькие, закроют глаза на антиукраинскую риторику.

Футболисты и тренеры все-таки не должны забывать о своей публичности. Неплохо бы думать перед тем, как набрать что-либо для своей странички в фейсбуке. А время "добреньких хохлов" уже прошло. Очень уж дорогой ценой платим мы за свое добродушие!

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Россия Динамо агрессия Алексей Рыжков Шахтер ФФУ Таврия Сергей Шевченко Вячеслав Беляев Комуняр
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