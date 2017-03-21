Третья годовщина оккупации Крыма как конец войны иллюзий

Третью годовщину начала событий вокруг Крыма и Донбасса — с помпой отмеченную в Москве, с тревогой в Киеве — стоит воспринимать как время избавления от иллюзий.

Такие иллюзии были не только у нас. Они были и у россиян. Многим в Украине и на Западе могло казаться, что, оказавшись в международной изоляции и под давлением санкций, российский режим откажется от своей агрессивной политики, уйдет с Донбасса, даже начнет переговоры по Крыму — Минские соглашения поначалу воспринимались как дорожная карта такого ухода.

Но и многим в российском руководстве могло казаться, что рано или поздно Запад смирится с оккупацией Крыма, а Донбасс станет для Украины "троянским конем", который вернется в состав государства с особым статусом, чуть ли не с правом налагать вето на принципиальные решения страны — Минские соглашения поначалу воспринимались как дорожная карта такого внедрения.

Сейчас ясно, что не будет ни того, ни другого. Россия не намерена отказываться от Крыма и уходить с Донбасса. Более того, она предпринимает шаги по фактическому превращению оккупированных территорий в квази-государства.

Но и западное давление, на отказ от которого рассчитывали в Москве, тоже продолжается. Санкции до сих пор не отменены. Никто не намерен признавать российский статус Крыма. Никто не готов смириться с оккупацией Донбасса. Ставка на новую американскую администрацию, которую делали в Москве, оказалась слишком оптимистичной.

Это означает, что война иллюзий сменяется войной на терпение, войной на выживание. Уже приходилось утверждать — буквально с первого дня после начала крымских событий — что восстановление территориальной целостности нашей страны возможно только после краха российского режима. Не раньше. С Путиным нельзя договориться. И нельзя добиться его капитуляции.

Капитуляцией России должен стать ее крах.

Но до этого времени нам необходимо продержаться как государству. Тут самое главное — выжить, а не победить. Выжить без Крыма, без Донбасса, в условиях разочарования населения во власти и быстрых результатах реформ, при попытках дестабилизации ситуации, которыми будут заниматься как российские спецслужбы, так и наши местные честолюбцы.

Если выживем — тогда сможем восстановить территориальную целостность и построить цивилизованную демократическую страну.

А если не получится — рухнем вместе с Россией.