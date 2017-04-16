Скандал с отменой матча "Полтава" — "Шахтер" как зеркало постсовковых рефлексий

Часто ли мы смотримся в зеркало? Вы, вот, например? Мужчина в потертом свитере, к вам обращаюсь. Регулярно, говорите? М-да, промолчу… О, а вы, девушка, я вижу, туда заглядываете частенько. А вы, молодой человек? Только перед свиданиями? Да, зеркало порой бывает жестоко, и в случае с отменой матча 1/2 финала Кубка Украины "Полтава" — "Шахтер" оно оказалось жестоко по отношению к футболу. Игра уступила место закулисным разборкам. А в зеркале мы увидели сварливых туземцев, не желающих слышать друг друга.

Одни ("Полтава"), столкнувшись поздней осенью с погодным форс-мажором, не могут подготовить поле в надлежащем состоянии (хотя у агрономов немалого числа украинских клубов это получается еще хуже, чем у полтавчан). При этом сыграть на поле земляков-ворсклян — ни-ни. Если на стадионе "Локомотив" "горожане" — хозяева, то на "Ворскле" — гости, там все чужое. Во всяком случае, в таком ключе высказался владелец ФК "Полтава" Леонид Соболев. Другие ("Шахтер") проявляют уж слишком нарочитую принципиальность, жалуясь на состояние поля, на котором проходят официальные матчи Первой лиги. При этом, по большому счету, ни те, ни другие не проявили жгучего желания, собственно, сыграть в футбол, пойти на компромисс. Итог — техническое поражение для ФК "Полтава", выход "горняков" в полуфинал (уже даже проведена жеребьевка, согласно которой оранжево-черным предстоит сыграть с "Днепром"), угроза "Полтавы" сняться с чемпионата Украины (пока, к счастью, не воплощенная в реальность), опротестовывание полтавчанами технического поражения в Апелляционном комитете ФФУ и обращение в международный спортивный арбитражный суд в Лозанне. Последние два пункта актуализируются в ближайшее время.

"Мы играем на любых полях и не жалуемся", — заметил, комментируя сложившуюся ситуацию президент киевского "Динамо" Игорь Суркис. Случившееся стало поводом для троллинга "Шахтера", тон которому задал президент "Полтавы". Еще в день несостоявшейся игры Леонид Соболев сказал: "Нам стыдно, что так вышло. Но люди в Киеве не знают, что такое стыд. Дети берут пример с действующих футболистов — Срны, Ракицкого. Дети пришли на игроков, которые так и не вышли на поле. "Шахтер" поступил скверно, я призываю полтавчан забыть о таком клубе. Я узнал об этом решении по публикациям в Интернете, были снимки с таких ракурсов, где у нас все плохо. Но ни одного человека на приемке поля не было. Все решения принимались по снимкам. Но ведь пока не вышел на поле, не определишь. Отталкиваться нужно не от цвета травы, а качества. Оно у нас ровное и качественное. Бразильцы "Шахтера" вообще на пляже играли!"

Забыть о таком клубе? Ну, забыть довольно сложно. "Шахтер" является одним из главных ньюсмейкеров в нашем футболе. Болельщикам же на местах стоит не заниматься глорихантерством, а поддерживать свои местные команды. Support your local team ("Поддерживайте свою местную команду!") — один из принципов фанатского манифеста "Против современного футбола".

Дети берут пример?.. Ну, о том, с кого нужно брать пример и в чем, я, пожалуй, промолчу. Каждый решает сам для себя. Скажу лишь, что улыбнулся, услышав о перечисленных господином Соболевым персонах в качестве примера для детей.

О стыде людей в Киеве. Может быть, кому-то за что-то и было стыдно в Полтаве, но вся штука в том, что когда средний стыдящийся провинциальный украинец попадает в столицу, о стыде он начисто забывает. На Киев катит бочку пока еще не выбившийся на Печерские холмы житель, к примеру, полтавского Подола или Богом забытого села где-нибудь на Полесье или в верховьях Кальмиуса. И так далее. Получается эдакий круговорот украинцев в природе. О деяниях же большинства стыдливых на местах широкие народные массы знают немного, поэтому и пожурить удельных князьков вроде как не за что. А то, что по многим населенным пунктам Украины, к примеру, невозможно проехать из-за низкого качества дорог и пройти из-за отсутствия освещения (фонари почему-то не горят), а также днем с огнем не сыщешь нормальный туалет на автовокзалах даже областных центров — это не повод для стыда. Это так, бесхозяйственность…

Довелось побывать на полтавском стадионе "Локомотив" через пару дней после предполагаемой даты игры "Полтава" — "Шахтер". Замечу, что поиск арены занял у меня определенное время. Стадионы в любом городе мира видно издалека по осветительным матчам. Сколько я ни выглядывал осветительные мачты на полтавском Подоле, не нашел. Вот, кстати, и причина раннего начала домашних матчей "Полтавы". Сам стадион "Локомотив" оказался зажат жилыми домами в типичном подольском дворике. Арена небольшая, довольно уютная, но вокруг нее не очень убрано, многовато грязи, мусора, что удручает. Детально рассмотрел поле вблизи. Что сказать? Ну, собственно, фотографии говорят сами за себя. Конечно, это не аккуратный британский газончик, но и не болото, способное привести в ужас футболистов. При желании можно было и сыграть. Однако, похоже, обе стороны были заточены на скандал. Если он послужит привлечению квалифицированных агрономов в клубные службы — хорошо. Если же просто станет продолжением внутриукраинских футбольных распрей и причиной хлопанья дверью для "маленьких" клубов — плохо. При этом отмечу, что состояние газона, к примеру, на школьном стадионе в селе Оршевцы на Буковине (отличная зеленая трава плюс ворота с сеткой — раздолье для местной ребятни, играй и радуйся!) в это же время года намного лучше, чем на стадионе "Локомотив" в Полтаве. Неужели рядовая сельская школа может себе позволить поддерживать поле школьного стадиона в нормальном состоянии, а профессиональный клуб Первой лиги — нет?

В любом случае, хотелось бы, чтобы собственно футбол превалировал над околофутбольным закулисьем. Избирательность правосудия (а здесь такой факт налицо, сколько матчей состоялось и на худшего качества полях, и никто никого не наказывал) словно фирменный знак украинской Фемиды. Решение по непроведению матча принималось как-то странно. Обычно степень готовности поля в день игры определяет арбитр матча. Здесь же Екатерина Монзуль (а именно ей было доверено судейское обслуживание игры) оказалась вне зоны принятия решений.

Давайте все-таки чаще смотреть в зеркало и не превращать великую игру в арену кухонных разборок. Низко это как-то, а, господа?