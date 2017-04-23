Когда хочется быть немногословным, или Почему классико "Динамо"-"Шахтер" разочаровало?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
23 апреля 2017, 14:04

Быстрый гол, конечно, обескуражил динамовцев, но что-то уж очень не спешили они отыгрываться.

  • Когда хочется быть немногословным, или Почему классико "Динамо"-"Шахтер" разочаровало? УНИАН
  • Когда хочется быть немногословным, или Почему классико "Динамо"-"Шахтер" разочаровало? УНИАН
  • Когда хочется быть немногословным, или Почему классико "Динамо"-"Шахтер" разочаровало? УНИАН
  • Когда хочется быть немногословным, или Почему классико "Динамо"-"Шахтер" разочаровало? УНИАН
  • Когда хочется быть немногословным, или Почему классико "Динамо"-"Шахтер" разочаровало? УНИАН
  • Когда хочется быть немногословным, или Почему классико "Динамо"-"Шахтер" разочаровало? УНИАН
  • Когда хочется быть немногословным, или Почему классико "Динамо"-"Шахтер" разочаровало? УНИАН
  • Когда хочется быть немногословным, или Почему классико "Динамо"-"Шахтер" разочаровало? УНИАН
  • Когда хочется быть немногословным, или Почему классико "Динамо"-"Шахтер" разочаровало? УНИАН
  • Когда хочется быть немногословным, или Почему классико "Динамо"-"Шахтер" разочаровало?
  • Когда хочется быть немногословным, или Почему классико "Динамо"-"Шахтер" разочаровало?

Матчи между киевским "Динамо" и "Шахтером" стоят особняком во внутриукраинском календаре. В нынешнем столетии так уж повелось, что именно эти две команды оспаривают чемпионский титул. Конечно, были исторические вкрапления "Металлиста" и "Днепра" в разборки этого дуэта, но до чемпионства ни харьковский, ни в ту пору днепропетровский клубы так и не дотянулись.

Особого турнирного значения нынешнее классико не имело: "Шахтер" — без пяти минут чемпион, "Динамо" — гарантированно второе. Однако 51 732 человека (рекорд сезона!), отложив все дела, поспешили пусть и в предвыходной, но все-таки в будний день на НСК "Олимпийский". Болельщики были, пожалуй, подуховитее и поактивнее футболистов. Во всяком случае, инициатору войны в Украине досталось по полной программе.

"Футбол людям не безразличен", — констатировали после матча официальные лица. Наставник "Динамо" Сергей Ребров высказал фанам благодарность и отметил, что его команда показала "достойную" игру. "Ребров на правильном пути", — заметил после поединка президент "Динамо" Игорь Суркис. Ой ли? Долго копался в закоулках своей памяти, но так и не смог выискать домашний матч "Динамо", где киевляне нанесли бы по воротам соперников "целых" три удара (а первый — в исполнении лидера команды Андрея Ярмоленко — аж на 45-й минуте!). Даже обороны "Ювентуса", "Барселоны", "Реала", "Баварии", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Порту", "Бенфики", "Ливерпуля", миланского "Интера", лондонского "Арсенала" испытывали в Киеве большее давление, чем защита "Шахтера" в эту пятницу. Не особо налегал на удары и лидер чемпионата. Однако сей факт объясним тем, что "горнякам" удалось забить быстрый гол. После этого они перевели противостояние в тактическую плоскость, а умению оранжево-черных засушить игру, продемонстрированному ими в столице, позавидовали бы даже иные итальянские команды, славящиеся подобным.

Десяток ударов по воротам на двоих и 3 удара в створ — такого мизера в украинском классико не было еще никогда — даже в те времена, когда две ведущие украинские команды исправно гоняли договорнячки, конкурируя с московскими клубами.

Что послужило причиной столь незрелищного матча? Казалось бы, турнирные задачи уже решены, собрался народ, играй раскрепощенно и радуй публику. "Динамо", как по мне, очень уж стремилось избежать разгрома, поэтому действовало чересчур осторожно, а обилие в составе киевского клуба игроков, для которых участие в таких матчах в диковинку, обусловило мандраж в их действиях. Классико — суровый экзаменатор, и отчетная игра остро обнажила кадровые проблемы "Динамо". Причем путей их решения в ближайшее время не видно. Наоборот — летом, очевидно, "Динамо" лишится ряда ведущих игроков и еще более уменьшит свою конкурентоспособность. Быстрый гол, конечно, обескуражил динамовцев, но что-то уж очень не спешили они отыгрываться. Как следствие, так и не создали настоящего давления на ворота соперника. Хотя во втором тайме вроде бы и терять уже было нечего.

Заметил, что после многоголевых перестрелок (а таковая имела место в прошлом суперклассико — семь забитых мячей на двоих) следующие поединки проходят спокойнее. Но не до такой же степени! Зачем сковывать себя тактическим путами, ведь в малозначащем в турнирном отношении матче можно поиграть в свое удовольствие, отблагодарив действиями на поле, а не просто на словах многочисленный фанатский люд, съехавшийся на игру из разных уголков нашей страны?

Пассивность "Шахтера" объясняется, скорее, последними неудачами в матчах чемпионата страны. Потеряв ряд очков, команда стала действовать более прагматично. При этом, увы, не гнушаясь грязноватыми приемами. Дарио Срна нанес нокаутирующий удар по лицу Тамаша Кадара всего через несколько минут после того, как такой же трюк проделал с Виторину Антунешем. В итоге, венгр был заменен и, похоже, пропустит ряд поединков. Пострадал от взмахов рук "горняков" и Александар Пантич (в одном из эпизодов серб рухнул на поле с окровавленным лицом). Арбитр матча Константин Труханов оставил эти эпизоды без внимания. Незасчитанные динамовские голы? Таковых было два. Если во втором случае офсайд у игрока нападавшей стороны был явным, то в первом фол Андрея Ярмоленко на оборонце был не столь очевидным, как говорят, на усмотрение арбитра. Фемида усмотрела так, как усмотрела. Впрочем, один из самых именитых украинских футбольных рефери Мирослав Ступар высоко оценил работу судьи: "Первый топ-матч для Труханова удался. Во всех моментах игры "Динамо" — "Шахтер" он разобрался, поскольку сам когда-то был профессиональным игроком. Константин Труханов прекрасно понимает футбол, поэтому давал командам играть и не спешил с предупреждениями. А те карточки, что он предъявил, — были полностью заслуженны".

Да, любители голеад в классико были разочарованы, сторонники вязкой тактической борьбы (а есть и такие) также, думаю, остались не вполне удовлетворены. Нейтральный (особенно иностранный) зритель, думаю, скучал в течение всей игры. Болельщики "Шахтера" (а таковых на трибунах НСК "Олимпийский" было немало, некоторые добирались даже из Донецка)? Ну, вторая подряд победа в классико, конечно, не может их не радовать, однако, думаю, и они не были бы против того, чтобы виктория любимого клуба оказалась более зрелищной.

Президент УПЛ Владимир Генинсон после матча высказался так: "Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли поддержать свои команды. Могу повторить, что формат чемпионата оправдывает себя. Чем больше будет таких матчей, тем больше будет зрителей на стадионах". Каких это "таких" матчей? С полтора ударами в створ на каждую команду? Полагаю, что как раз эта-то игра и дискредитировала нынешний формат чемпионата и заставила задуматься о возвращении к старому доброму двухкруговому турниру с 16-ю командами.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко о классико высказался дипломатично: "Для меня было очень много информации…" Отдаю должное такту и профессионализму великого футболиста, а ныне перспективного тренера, но, честно говоря, с трудом представляю, как можно использовать полученную в ходе столь унылого зрелища "информацию".

"В нашем футболе нет ничего более интригующего, чем противостояние "Динамо" — "Шахтер"" — этот футбольный код повторяем нами уже свыше полутора десятков лет. Да, это так. Но не может интрига (применительно к отчетной игре какая ни есть, пусть локальная) быть столь зрелищно несостоятельной! 50-тысячную аудиторию необходимо уважать!

Видео: ТСН, Ultras Dynamo .Kyiv TV

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Динамо Суркис Алексей Рыжков Шахтер авторская колонка Андрей Шевченко поражение Классико Генинсон
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