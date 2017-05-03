Жесткий ответ "Брекситу", или Британская коса нашла на брюссельский камень

Виталий Портников

Публицист, журналист

3 мая 2017, 19:19

В Евросоюз гораздо проще войти, чем из него выйти.

Руководители стран — членов Европейского Союза единогласно утвердили условия переговоров с Великобританией, готовящейся покинуть объединение. На "жёсткий" Брексит, которого придерживается премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, последовал не менее жесткий европейский ответ. Страны ЕС будут требовать от Лондона обеспечения прав европейцев, которые живут на "отчаливающем" острове и выполнения финансовых обязательств перед ЕС — а это от 40 до 60 миллиардов евро. Только после согласования всех этих условий ЕС начнет с Великобританией переговоры о новых торговых отношениях. Но если эти переговоры продолжатся и после 2019 года — даты возможного выхода Великобритании из ЕС — все это время страна должна будет находиться в юридическом пространстве Евросоюза и подчиняться решениям Европейского суда.

Британскому премьеру пришлось с сожалением признать, что переговоры с европейцами будут сложными из-за этой жесткой политики и могут вообще завершиться без подписания какого-либо торгового соглашения. Единственное, чего не может объяснить Тереза Мэй согражданам — так это того, как будет функционировать британская экономика в случае, если никакого соглашения не будет.

Британцы явно ожидали другого. Парадоксально, но и избиратели, и та безответственная часть британской политической элиты, которая поддерживала выход из ЕС, считали, что европейцы "просто" согласятся с желаниями Лондона. Что для британцев все станет только лучше, а как там будет с соседями по континенту, особого значения не имеет. То, что с британцами будут разговаривать жестко и бескомпромиссно — хотя бы для того, чтобы предотвратить "эффект домино" и выбить козыри из рук популистов типа француженки Ле Пен и голландца Вилдерса, никому не приходило в голову. А сейчас британцы столкнулись с реальностью. И эта реальность такова, что стабильное развитие страны может быть обеспечено только в случае, если страна останется в пространстве ЕС, пусть даже и отказавшись от влияния на развитие объединения. Глупо? Пожалуй. Но сам Брексит был очевидной глупостью с начала и до конца. И даже не потому, что Евросоюз идеален. А потому, что в него гораздо проще войти, чем из него выйти.

Ответственный политик в такой ситуации должен был бы сделать все возможное, чтобы нивелировать итоги голосования. Большинство населения — тем более плохо информированного и распропагандированного популистами — вполне способно совершать ошибки. Парламентские демократии для того и существуют, чтобы помочь народу сохранить лицо — не отменяя итоги голосования, сделать так, чтобы это голосование не принесло никаких практических результатов. Иначе все мы станем вечными заложниками сиюминутных эмоций и некомпетентности.

Но современной Великобританией управляют не ответственные политики, а политики, которые хотят победить на выборах. Что ж, это у них получится. Возможный триумф Терезы Мэй совпадёт с последствиями Брексита и разочарованием британцев в итогах своего выхода из ЕС — если этот выход на самом деле состоится.

И вот тогда наследнику действующего британского премьера придется осуществлять жесткий "анти-Брексит". Именно этот человек и войдёт в историю страны в качестве "спасителя Отечества", а о его наследниках с их бессмысленными референдумами и осуществлением ясно выраженной воли граждан никто и не вспомнит.

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Евросоюз Британия Виталий Портников авторская колонка выход Брексит Brexit Тереза Мэй
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