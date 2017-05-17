Арешти, допити, маски-шоу. Чому правоохоронці почали масовану атаку на ІТ-сектор

Санкції проти російських медіа-пропагандистів (Звезды, НТВ, РенТВ тощо), "Одноклассников", Вконтакте (з ФСБ) і Мейл.ру потрібно було вводити 2014 року і повною мірою. Сьогодні це радше рефлексія на "дно", яке вже давно пробито в нашому медійному просторі.

Проте мене хвилює інше.

1) Поряд із санкціями і правильними фразами про захист українського інформаційного простору наші правоохоронці почали масовану атаку на ІТ-сектор.

Арешти, допити, маски-шоу. Вилучення обладнання, а по суті — крадіжки офісної техніки!

Ви знаєте, що офісна техніка, компи, девайси після слідчих дій (навіть коли правоохоронці нічого не знаходять) десь "розчиняються" в кабінетах МВС, податкової чи прокуратури?!

Під час обшуків зникають особисті речі мешканців чи співробітників! Я вже не кажу про гроші, які начебто вилучаються як речдокази (після того як справа розвалюється) також кудись зникають!

Це звичайна практика! Одиницям вдається відбити свої ноутбуки та телефони назад!

2) Під виглядом боротьби з російськими хакерами СБУшники проводять справжні рейди проти громадських активістів.

Я не є шанувальником наших "професійних борців з корупцією", але те, як їх пресують, не може не насторожувати! Сьогодні мова йде вже не лише про актив "ДемАльянсу", Віталія Шабуніна чи Сергія Лещенка.

Під прес потрапило чимало активістів на місцях, які займають інші, відмінні від них політичні позиції. Сьогодні будь-хто, хто дозволяє собі критикувати існуючу владу, може очікувати візит СБУшників з обшуком, і вони не будуть надто перейматися приводами для цього!

3) Знову простежується використання податкової як інструменту політичного тиску.

Яскравий приклад — Дніпро, де податкова перетворилася на інструмент "стимулювання" опонентів міської влади.

Я не кажу про війну Фiлaтoва — Вiлкулa. Від неї сьогодні страждають сотні компаній, організацій та ЗМІ.

Мова йде про те, що візит податківців у супроводі колег з "маски-шоу" прямо залежний від рівня лояльності до мера Дніпра чи його філіалів в інших містах області.

Санкції проти ворожої пропаганди та кібер-агресії — це завжди добре. Проте, чомусь об'єктами репресивних дій стають українські ІТ-шники, громадські активісти та підприємці!