Смена легенд на тренерском мостике "Динамо": что было и что будет?

Чем запомнилось ребровское "Динамо"? Подчеркну: под началом Сергея Станиславовича мы видели три разных команды. Они отличались в первый и во второй годы чемпионства, а также в год вице-чемпионства. "Динамо" шло по нисходящей? Опровергнуть это утверждение будет нелегко. Клуб расставался с мастеровитыми легионерами — кого продавал, кого отдавал в аренду, постепенно становясь все менее конкурентоспособным.

Первый полноценный сезон Реброва — эффект новизны. Состав все еще был мощным и вполне конкурентным даже в еврокубках (выход в четвертьфинал Лиги Европы — тому свидетельство), трибуны обильно заполнялись болельщиками, в действиях игроков просматривалась осмысленность и уверенность в своих силах. Киевляне огорчали "Шахтер", грамотно строя игру тактически. Ну, и, конечно, гений Александра Шовковского, проявившийся в частности в серии послематчевых пенальти в финале Кубка Украины.

Второй сезон — невнятные игры против "Шахтера", но уверенный ход в целом по дистанции чемпионата Украины, выход в плей-офф Лиги чемпионов и несмелость в Манчестере, когда нужно было отыгрываться в поединке против "Сити", уверенное чемпионство и объявление об уходе Рауля.

Третий сезон — досрочный проигрыш чемпионата, последнее место в групповом турнире Лиги чемпионов, проигранный финал Кубка Украины и переход Сергея Реброва из тренерского статуса в стан болельщиков "Динамо" (во всяком случае, так сказал сам Сергей Станиславович, говоря о своем уходе с тренерского мостика).

Удел любого тренера "Динамо" — уничижительная критика за второе место в национальном чемпионате. Так уж устроены его болельщики, воспитанные на многолетнем доминировании во внутренних турнирах и хранящие в своей памяти время, когда "Динамо" входило в европейский топ. Но, как по мне, нынешнее второе место киевского клуба не свидетельствует ни о провале команды, ни о каком-то сверхуспехе. "Динамо" занимает место в табели о рангах согласно своим финансовым возможностям. Ни больше, ни меньше. Посему говорить о провале или успехе Реброва в сезоне-2016/17 считаю неправильным.

Негатив — в том, что Ребров не смог найти общий язык с рядом небесталанных футболистов, принадлежащих или принадлежавших "Динамо". Как следствие, они не смогли полноценно помочь киевлянам.

Позитив? Прежде всего, результаты. Два Кубка Украины, два чемпионства подряд погрузили Киев в призабытую было футбольную атмосферу. Бонус за чемпионства — прямой выход в групповой раунд Лиги чемпионов. Молодежь? Не бросайте в меня камни, но я бы не сказал, что подтягиваемая Ребровым к основе молодежь вызывает у меня какие-то сверхпозитивные эмоции. Есть футболисты, по обращению которых с мячом сразу можно дать прогноз относительно их футбольного будущего, исходя из того, что все будут одинаково трудолюбивы и целеустремленны. Сказать, что дебютировавшие в завершающемся сезоне в основе "Динамо" юные надежды обладают сверхпотенциалом, не могу, пусть уж парни на меня не обижаются. Однако и утверждать, подобно некоторым экспертам, что уровню "Динамо" в нынешнем призыве соответствуют только пара игроков, не стану. Больше оптимизма вызывают у меня футболисты из динамовской системы младших возрастов. Не зря юные динамовцы доминируют в Украине во всех возрастных группах. И, в отличие от старших товарищей, команда U-21 хорошо проявила себя в сезоне-2016/17 в Европе. Вот парней оттуда, а также из команды U-19 хотелось бы посмотреть в деле на более высоком уровне. Слышу ваше ироническое: "Посмотришь, куда денешься, "Динамо" мало кого покупает, зато раздает ведущих и не ведущих игроков по странам и континентам, кому-то же нужно будет играть".

Может быть, вы и правы. И от тех, кто составляет основу динамовских команд U-19 и U-21, ждать подвигов во взрослом футболе пока рано. Однако верю в то, что годика через три-четыре ребята смогут вырасти в квалифицированных футболистов.

Как там пел Владимир Высоцкий: "Пусть былое уходит, пусть придет, что придет". Александр Хацкевич сотоварищи? Олег Лужный и Максим Шацких представляют собой ярких мотиваторов. Михаил Михайлов продолжит работу с вратарями. Кстати, эта позиция после ухода Александра Шовковского мне одному кажется проблемной? Динамовские болельщики в своей массе скептически оценивают шансы Хацкевича добиться прогресса в динамовской игре. Ну, цели — попадание в групповой турнир Лиги чемпионов (ее финал пройдет в Киеве, не забыли?), чемпионство, победа в розыгрыше Кубка Украины — обозначены перед Хацкевичем четко. Уверенность в том, что "все у нас получится", Александр Николаевич высказал. Передастся ли убежденность Хацкевича болельщикам "Динамо"?

Что же касается игровых умений Хацкевича, то многим нынешним динамовцам есть чему поучиться у своего нынешнего тренера. Хацкевич-футболист не признавал авторитетов, не испытывая никаких комплексов перед реалами-бавариями, обрел менталитет победителя. Надеюсь, сможет его передать своим подопечным. Однако кто бы ни возглавлял "Динамо", команда нуждается в системном усилении, а оно пока что не просматривается. Может быть, мы плохо вглядываемся за футбольный горизонт?