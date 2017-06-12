Тест на безвиз

Татьяна Катриченко

Журналист

12 июня 2017, 18:46

Украине еще предстоит много работы — безвиз нужно удержать.

"Украинцы — свободные люди. Безвиз теперь позволяет решать вопрос поездок в Европу спонтанно", — говорит вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она уточняет, что у украинцев есть больше преимуществ для посещения ЕС, чем у жителей других стран — мы можем купить сравнительно дешевый билет на автобус или поезд. "С сегодняшнего дня начался необратимый процесс евроинтеграции Украины", — уверена она, стоя на киевском вокзале 11 июня в 6:30 утра.

На перроне пахнет не только поездами, но и мокрым асфальтом. Коммунальные службы постарались. И все потому, что уже вскоре с первого пути отправится в первое безвизовое путешествие в ЕС первый украинский поезд. Конечная остановка — приграничный город Перемышль.

"Приглашаем в Европейский Союз", — говорит посол Польши в Украине Ян Пекло. Он, как и Цинцадзе, пришел на символическую церемонию прощания с визовым режимом на киевский вокзал. Говорит о том, как граждане ЕС будут рады видеть украинцев. Но тут же предостерегает: права — это и обязанности. А кроме всего прочего, и риски. В Европе понимают, что может увеличиться поток тех, кто захочет работать в ЕС, порой нелегально. "Такие опасения были и в отношении Польши, когда та вступала в ЕС. Поначалу так и было, но потом все сбалансируется", — уверен Пекло.

Директор фонда "Демократические инициативы", социолог Ирина Бекешкина здоровается с Иванной и говорит: "Дальше боремся за НАТО!". Та одобрительно кивает головой.

Состав отправляется по расписанию. Параллельно в соцсетях появляются десятки фото с хештегами #безвізовийпоїзд #visafreetrain #безвизовыйпоезд. В вагоне активисты, писатели, журналисты. На перроне рукой машет Иванна. Пекло сдержанно улыбается.

Руководитель общественной организации "Европа без барьеров" Ирина Сушко, один из организаторов поездки, как никто знает, что это путешествие символическое. "Мы тестируем безвиз. Но еще так много работы — его надо удержать", — говорит она. И передает слово первому от нее пассажиру в вагоне. Им оказывается случайный человек. Юрий растерянно говорит, что не ожидал попасть в такой вагон, и желает отличного настроения. В ответ получает символический билет.

Тем временем на весь поезд объявляют правила пересечения границы. В них, среди всего прочего, — обязательное наличие загранпаспорта с визой.

"Вчерашний день!", — восклицает кто-то сидящий впереди и на вытянутой руке показывает памятку для тех, кто хочет протестировать безвиз. В ней — несколько простых правил. Безвизом могут воспользоваться исключительно владельцы биометрических паспортов. Цель визита может быть туристическая, или для встреч с родственниками, или бизнес-партнерами. Поездка не должна превышать 90 дней в полугодие. Безвиз не дает права и на работу — для трудоустройства придется получить рабочую визу. При пересечении границы надо быть готовым, что пограничники могут поинтересоваться целью визита. Чтобы ее подтвердить, необходимо предоставить либо бронирование отеля, либо обратные билеты, либо приглашение с той стороны. Еще один вопрос из потенциально задаваемых пограничниками — наличие денежных средств для пребывания на территории конкретной страны. Каждая из них установила норму возможных расходов иностранного гражданина. В Германии это 45 евро в сутки, Латвии — 14 евро, Португалии и Чехии — по 40 евро, Хорватии — 100 евро, Италии — 270 евро на срок от одного до пяти дней и т.д. Польша, куда мы направляемся, требует наличия минимум 71 евро для пребывания сроком до трех дней.

"Все больше убеждаюсь, что Украина — чудесная страна. Она верит: мечты сбываются. И безвиз должен быть очень хорошим примером, что именно так происходит", — говорит под стук колес Бекешкина. Социолог сегодня в прекрасном настроении. С самого утра успевает провести и блиц-опрос на тему безвиза.

"Я давно думал, что будет в этот день, — берет слово научный директор Института Евроатлантического сотрудничества Александр Сушко. — Солнце взошло, птицы поют. Все хорошо. Сегодня нам есть, что вспомнить, и подумать над тем, что будет дальше. Вот вы меня как раз отрываете от важного занятия — мы строим планы на будущее".

" Я считаю, украинцев лишили праздника, — со стаканом вина говорит писатель Андрей Кокотюха. — Праздника, когда ты выходишь из консульства, и аж подпрыгиваешь, ведь ты получил визу".

"Теперь у украинцев начались безвизовые будни", — непечально констатирует он.

Более серьезно, но не менее романтично, о введении безвизового режима говорит писатель Андрей Курков. В первой безвизовой поездке он сосед Кокотюхи. "Настало то время, когда можно подумать, что сегодня работать не хочется, и можно поехать, например, на обед в Париж. Так что всем желаю вкусных обедов в Париже и ужинов в Амстердаме".

Слово берут активисты и журналисты, эксперты и писатели. В вагоне шумно. Разговоры не умолкают. Кто-то говорит о демократической Украине, кто-то о доступной Европе, кто-то о свободе передвижения в современном мире и безграничных возможностях.

Сегодня трудно поверить, что к этому дню Украина шла девять лет. Об условиях либерализации визового режима между нашей страной и ЕС впервые заговорили в 2008 году. Только через два года мы получили подробный План действий по либерализации. В нем было ни много ни мало, а 144 задания. Большинство из них касалось безопасности — документов, границ, миграционных потоков, а также обеспечения прав и свобод человека.

Бывали моменты, когда казалось, что Европа вот-вот, да и откажется от намерения открывать границы для украинцев. Но каждый раз надо было искать причины в себе — то Украина слишком вяло выполняла "домашнее задание", то не достаточно старательно, а порой вообще забывала о нем. Как результат, Грузия и Молдова, которые стартовали позднее, получили безвиз раньше нас. А что мы? Мы продолжали искать пути преодоления коррупции, и создавать, часто на словах, антикоррупционные органы.

После Революции Достоинства парламент с большими трудностями, но все-таки одобрил ряд реформ. Но в это же время в Европе начался миграционный кризис. И европейские лидеры решали вопрос механизма приостановления безвиза. Два месяца переговоров, и только после окончательного утверждения, ЕС перешел к украинскому вопросу. Надо признать — дорога к безвизу для украинцев была не просто путем к открытым границам. Это, в первую очередь, было толчком к внедрению реформ внутри страны.

Сразу после того, как поезд отходит от львовского вокзала, в вагоне появляются пограничники и таможенники со значками на груди про безвиз. С сегодняшнего дня они задают один дополнительный вопрос: "Вы едете в ЕС по безвизовому режиму?", а после вручают каждому ту самую памятку про безвиз.

Рядом оказывается молодая мама с маленьким ребенком. Она везет малыша на лечение. На вокзале их должен встретить отец. Говорит, что ездить приходится часто. И сегодня просто так совпало, что им надо пересекать границу. А вообще женщина рада безвизу: с оформлением документов будет меньше проблем, уверена она.

Пока ждем польских пограничников, активисты идут по вагонам и предлагают пассажирам сфотографироваться с баннером.

"О! Уже колючая проволока! Мы въехали в ЕС", — замечает журналист Евген Глибовицкий.

"Интересно, они там знают, что у нас безвиз?", — иронизирует кто-то и пассажиров.

На очереди — польские пограничники. Сначала они не хотят общаться с журналистами, а позволяют себя только фотографировать, работают быстро. Кажется, они увеличили количество сотрудников. Вопросы традиционные и одинаковые для всех — как для обладателей биометрических паспортов, так и для тех, кто въезжает в ЕС по визам. Сегодня люди в форме кажутся более чем лояльными. В нашем вагоне ни к кому из путешествующих не находится замечаний.

Уже после на перроне строгая высокая блондинка — официальный представитель пограничников — говорит, что через все польские пропускные пункты в ЕС с полуночи до утра въехало полторы тысячи человек, и всего 350 из них по биометрическим паспортам. Поезд останавливается, и на перроне вокзала Перемышля оказывается тьма народа — группы студентов и детей, компании взрослых. На первый взгляд, гораздо больше людей, чем до введения безвиза. Но вот у кого не спросишь, все пока не спешили делать биометрические паспорта, а приехали по визам. Например, Вика и Катя. Девушки спешат в гости к родным.

Нас, как гостей, встречает на перроне посол Украины в Польше Андрей Дещица. С ним рядом экс-мэр Перемышля. Оба обмениваются любезностями. Дещица говорит, что безвиз мы получали, в том числе, и благодаря Героям Небесной Сотни, и воинам, погибшим на востоке Украины. Коллега сдержано рад приветствовать украинцев в Перемышле.

Разговоры о безвизе продолжаются прямо на вокзале в Перемышле. Среди спикеров не только украинцы, но и поляки.

Интересно, что первая символическая безвизовая поездка была запланирована именно в Перемышль, город, в котором то и дело вспыхивают антиукраинские настроения.

Ирина Сушко говорит, что местная полиция о нашей акции предупреждена.

"Папа, смотри сколько полиции", — малыш по-русски указывает на четыре стоящие рядом с вокзалом машины с мигалками. "Безвиз дали. Теперь приготовились. Ждут", — иронизирует отец.

Полицейских, как для этого маленького городка, действительно, много — они и в здании вокзала, и ждут в машинах. Но к счастью, все обходится без провокаций. Лишь один парень сначала пристально смотрит на большую компанию людей с украинскими флагами, и вдруг резко и громко начинает хлопать в ладоши. Пускай эти аплодисменты прозвучат как овации: Украина сегодня официально оформила отношения с Европой. Тысячами штампов в биометрических паспортах.

Татьяна Катриченко

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
авторская статья Татьяна Катриченко Бекешкина Сушко Курков безвиз Климпуш-Цинцадзе безвизовый поезд Кокотюху
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять