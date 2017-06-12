Тест на безвиз

"Украинцы — свободные люди. Безвиз теперь позволяет решать вопрос поездок в Европу спонтанно", — говорит вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она уточняет, что у украинцев есть больше преимуществ для посещения ЕС, чем у жителей других стран — мы можем купить сравнительно дешевый билет на автобус или поезд. "С сегодняшнего дня начался необратимый процесс евроинтеграции Украины", — уверена она, стоя на киевском вокзале 11 июня в 6:30 утра.

На перроне пахнет не только поездами, но и мокрым асфальтом. Коммунальные службы постарались. И все потому, что уже вскоре с первого пути отправится в первое безвизовое путешествие в ЕС первый украинский поезд. Конечная остановка — приграничный город Перемышль.

"Приглашаем в Европейский Союз", — говорит посол Польши в Украине Ян Пекло. Он, как и Цинцадзе, пришел на символическую церемонию прощания с визовым режимом на киевский вокзал. Говорит о том, как граждане ЕС будут рады видеть украинцев. Но тут же предостерегает: права — это и обязанности. А кроме всего прочего, и риски. В Европе понимают, что может увеличиться поток тех, кто захочет работать в ЕС, порой нелегально. "Такие опасения были и в отношении Польши, когда та вступала в ЕС. Поначалу так и было, но потом все сбалансируется", — уверен Пекло.

Директор фонда "Демократические инициативы", социолог Ирина Бекешкина здоровается с Иванной и говорит: "Дальше боремся за НАТО!". Та одобрительно кивает головой.

Состав отправляется по расписанию. Параллельно в соцсетях появляются десятки фото с хештегами #безвізовийпоїзд #visafreetrain #безвизовыйпоезд. В вагоне активисты, писатели, журналисты. На перроне рукой машет Иванна. Пекло сдержанно улыбается.

Руководитель общественной организации "Европа без барьеров" Ирина Сушко, один из организаторов поездки, как никто знает, что это путешествие символическое. "Мы тестируем безвиз. Но еще так много работы — его надо удержать", — говорит она. И передает слово первому от нее пассажиру в вагоне. Им оказывается случайный человек. Юрий растерянно говорит, что не ожидал попасть в такой вагон, и желает отличного настроения. В ответ получает символический билет.

Тем временем на весь поезд объявляют правила пересечения границы. В них, среди всего прочего, — обязательное наличие загранпаспорта с визой.

"Вчерашний день!", — восклицает кто-то сидящий впереди и на вытянутой руке показывает памятку для тех, кто хочет протестировать безвиз. В ней — несколько простых правил. Безвизом могут воспользоваться исключительно владельцы биометрических паспортов. Цель визита может быть туристическая, или для встреч с родственниками, или бизнес-партнерами. Поездка не должна превышать 90 дней в полугодие. Безвиз не дает права и на работу — для трудоустройства придется получить рабочую визу. При пересечении границы надо быть готовым, что пограничники могут поинтересоваться целью визита. Чтобы ее подтвердить, необходимо предоставить либо бронирование отеля, либо обратные билеты, либо приглашение с той стороны. Еще один вопрос из потенциально задаваемых пограничниками — наличие денежных средств для пребывания на территории конкретной страны. Каждая из них установила норму возможных расходов иностранного гражданина. В Германии это 45 евро в сутки, Латвии — 14 евро, Португалии и Чехии — по 40 евро, Хорватии — 100 евро, Италии — 270 евро на срок от одного до пяти дней и т.д. Польша, куда мы направляемся, требует наличия минимум 71 евро для пребывания сроком до трех дней.

"Все больше убеждаюсь, что Украина — чудесная страна. Она верит: мечты сбываются. И безвиз должен быть очень хорошим примером, что именно так происходит", — говорит под стук колес Бекешкина. Социолог сегодня в прекрасном настроении. С самого утра успевает провести и блиц-опрос на тему безвиза.

"Я давно думал, что будет в этот день, — берет слово научный директор Института Евроатлантического сотрудничества Александр Сушко. — Солнце взошло, птицы поют. Все хорошо. Сегодня нам есть, что вспомнить, и подумать над тем, что будет дальше. Вот вы меня как раз отрываете от важного занятия — мы строим планы на будущее".

" Я считаю, украинцев лишили праздника, — со стаканом вина говорит писатель Андрей Кокотюха. — Праздника, когда ты выходишь из консульства, и аж подпрыгиваешь, ведь ты получил визу".

"Теперь у украинцев начались безвизовые будни", — непечально констатирует он.

Более серьезно, но не менее романтично, о введении безвизового режима говорит писатель Андрей Курков. В первой безвизовой поездке он сосед Кокотюхи. "Настало то время, когда можно подумать, что сегодня работать не хочется, и можно поехать, например, на обед в Париж. Так что всем желаю вкусных обедов в Париже и ужинов в Амстердаме".

Слово берут активисты и журналисты, эксперты и писатели. В вагоне шумно. Разговоры не умолкают. Кто-то говорит о демократической Украине, кто-то о доступной Европе, кто-то о свободе передвижения в современном мире и безграничных возможностях.

Сегодня трудно поверить, что к этому дню Украина шла девять лет. Об условиях либерализации визового режима между нашей страной и ЕС впервые заговорили в 2008 году. Только через два года мы получили подробный План действий по либерализации. В нем было ни много ни мало, а 144 задания. Большинство из них касалось безопасности — документов, границ, миграционных потоков, а также обеспечения прав и свобод человека.

Бывали моменты, когда казалось, что Европа вот-вот, да и откажется от намерения открывать границы для украинцев. Но каждый раз надо было искать причины в себе — то Украина слишком вяло выполняла "домашнее задание", то не достаточно старательно, а порой вообще забывала о нем. Как результат, Грузия и Молдова, которые стартовали позднее, получили безвиз раньше нас. А что мы? Мы продолжали искать пути преодоления коррупции, и создавать, часто на словах, антикоррупционные органы.

После Революции Достоинства парламент с большими трудностями, но все-таки одобрил ряд реформ. Но в это же время в Европе начался миграционный кризис. И европейские лидеры решали вопрос механизма приостановления безвиза. Два месяца переговоров, и только после окончательного утверждения, ЕС перешел к украинскому вопросу. Надо признать — дорога к безвизу для украинцев была не просто путем к открытым границам. Это, в первую очередь, было толчком к внедрению реформ внутри страны.

Сразу после того, как поезд отходит от львовского вокзала, в вагоне появляются пограничники и таможенники со значками на груди про безвиз. С сегодняшнего дня они задают один дополнительный вопрос: "Вы едете в ЕС по безвизовому режиму?", а после вручают каждому ту самую памятку про безвиз.

Рядом оказывается молодая мама с маленьким ребенком. Она везет малыша на лечение. На вокзале их должен встретить отец. Говорит, что ездить приходится часто. И сегодня просто так совпало, что им надо пересекать границу. А вообще женщина рада безвизу: с оформлением документов будет меньше проблем, уверена она.

Пока ждем польских пограничников, активисты идут по вагонам и предлагают пассажирам сфотографироваться с баннером.

"О! Уже колючая проволока! Мы въехали в ЕС", — замечает журналист Евген Глибовицкий.

"Интересно, они там знают, что у нас безвиз?", — иронизирует кто-то и пассажиров.

На очереди — польские пограничники. Сначала они не хотят общаться с журналистами, а позволяют себя только фотографировать, работают быстро. Кажется, они увеличили количество сотрудников. Вопросы традиционные и одинаковые для всех — как для обладателей биометрических паспортов, так и для тех, кто въезжает в ЕС по визам. Сегодня люди в форме кажутся более чем лояльными. В нашем вагоне ни к кому из путешествующих не находится замечаний.

Уже после на перроне строгая высокая блондинка — официальный представитель пограничников — говорит, что через все польские пропускные пункты в ЕС с полуночи до утра въехало полторы тысячи человек, и всего 350 из них по биометрическим паспортам. Поезд останавливается, и на перроне вокзала Перемышля оказывается тьма народа — группы студентов и детей, компании взрослых. На первый взгляд, гораздо больше людей, чем до введения безвиза. Но вот у кого не спросишь, все пока не спешили делать биометрические паспорта, а приехали по визам. Например, Вика и Катя. Девушки спешат в гости к родным.

Нас, как гостей, встречает на перроне посол Украины в Польше Андрей Дещица. С ним рядом экс-мэр Перемышля. Оба обмениваются любезностями. Дещица говорит, что безвиз мы получали, в том числе, и благодаря Героям Небесной Сотни, и воинам, погибшим на востоке Украины. Коллега сдержано рад приветствовать украинцев в Перемышле.

Разговоры о безвизе продолжаются прямо на вокзале в Перемышле. Среди спикеров не только украинцы, но и поляки.

Интересно, что первая символическая безвизовая поездка была запланирована именно в Перемышль, город, в котором то и дело вспыхивают антиукраинские настроения.

Ирина Сушко говорит, что местная полиция о нашей акции предупреждена.

"Папа, смотри сколько полиции", — малыш по-русски указывает на четыре стоящие рядом с вокзалом машины с мигалками. "Безвиз дали. Теперь приготовились. Ждут", — иронизирует отец.

Полицейских, как для этого маленького городка, действительно, много — они и в здании вокзала, и ждут в машинах. Но к счастью, все обходится без провокаций. Лишь один парень сначала пристально смотрит на большую компанию людей с украинскими флагами, и вдруг резко и громко начинает хлопать в ладоши. Пускай эти аплодисменты прозвучат как овации: Украина сегодня официально оформила отношения с Европой. Тысячами штампов в биометрических паспортах.

Татьяна Катриченко