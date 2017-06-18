Мариупольский стресс: почему понятно нежелание "Динамо" и "Карпат" играть в прифронтовом городе

Киевское "Динамо" и львовские "Карпаты" категорически отказываются проводить выездные матчи в Мариуполе, чем вызвали водопад гнева со стороны идеологических оппонентов.

"Мариуполь — это Украина!" — утверждают те, кто по штату должен поднимать боевой дух наших сограждан. Спорить не буду. Но эта "Украина" находится в непосредственной близости от зоны боевых действий, и проводить там футбольные матчи с участием ведущих игроков страны… Гарантии? "Я же не могу заглянуть в черепную коробку Путина", — вариации на эту тему в речах известных политологов время от времени выплескиваются в медиа-пространство. Ладно, Путина. Вся штука в том, что по поводу возможных атак Мариуполя в целом и во время проведения футбольных матчей в частности нужно "заглядывать в черепную коробку" не только Путина, но еще и очень многих непосредственных исполнителей путинской воли на востоке Украины. А это сделать подчас еще труднее, чем в случае с кремлевским сидельцем.

Посему гарантии, обильно розданные киевлянам и львовянам мариупольскими правоохранительными органами, тамошней властью, Федерацией футбола Украины, являются не более, чем абстракцией. Сколько там от Мариуполя до позиций ненавистников Украины? Пару десятков километров, может, чуть больше. Какова дальность стрельбы из "Градов"? Зависит от типа снаряда, но может достигать 42 километров. И слова менеджмента киевского "Динамо" о том, что яркий автобус "Динамо" — отличная мишень для террористов, вполне понятны. Футболисты киевского клуба не скрывают свои проукраинские взгляды, не говоря уже о динамовских ультрас. Сказанное касается и "Карпат".

Реплика руководителя нашего футбола Андрея Павелко о том, что у нас есть клубы, ставящие под сомнение, что Мариуполь — это Украина, обнародованная в одной из соцсетей, привела меня в замешательство. Можно сколь угодно часто повторять фразу о государственной принадлежности славного приазовского города (дай Бог, чтобы украинским он был всегда!), лайкать фотки с празднования 3-летия освобождения полумиллионника от террористической нечисти, но это не отодвинет от него войну и тем более не изменит мировоззрение (если это слово применимо в данном контексте) ДНРовцев.

Завсегдатай ахметовских телеканалов Виктор Леоненко не преминул бросить камень в огород своего бывшего клуба: "Динамо" боится потерять очки, ведь не забывайте, что Мариуполь будет биться на своем поле. А со стороны "Карпат" идет банальная накрутка. Все клубы Первой лиги туда ездили, и все было нормально. Теперь, оказывается, динамовский автобус может стать меткой для терактов, в то же время автобусы других клубов не принимаются во внимание. Впрочем, не удивлюсь, если команда Севидова будет играть домашние матчи на нейтральном поле. Все клубы Премьер-лиги выразили желание ехать в Мариуполь, а две команды не хотят. Согласитесь, это странно. Мариупольские болельщики хотят видеть "Динамо", но их лишают этого праздника. С людьми, которые приняли такое решение, не стал бы здороваться. Или просто поздоровался бы и ушел, ничего не говоря".

Ну, то, что "Мариуполь" будет биться в матчах против "Динамо" — это верно. Хотелось бы, чтобы он также бился и в поединках против "Шахтера", но почему-то большинство поклонников киевского, да и мариупольского клубов считают, что это желание утопично. К слову, "Шахтер" выразил готовность ехать в Мариуполь. Правда, играть ему там во втором круге, да и какой-то подчеркнутой проукраинской позицией во время войны на Донбассе ни менеджмент, ни футболисты клуба не отличились, поэтому "Шахтер" как-то и не вызывает раздражения у антиукраинцев, палящих по нашим городам из установок "Град".

Что же касается лишения праздника, то вот уже три года нас методично лишают разнообразных праздников кремлевские украинофобы и их пособники, но почему-то проживающий в Киеве Леоненко об этом как-то умалчивает, иногда рассуждая о том, как "американцы поссорили два братских народа". Похоже, он искренне в это верит.

Наше общество отличается от западного пренебрежением к человеческим жизням. Если на Западе жизнь конкретного человека — это высшая ценность, то у нас "ценности" другие: создание картинки мирной жизни в Мариуполе, показуха и пиар. Когда мы, наконец, поймем, что жизнь человека — это уникальный дар! Неоправданный риск (будь то звездные футболисты или безусые мальчишки-фанаты) должен быть исключен. А "гарантии" — красивое слово, не более того.

Выход, как по мне, такой: проведение матчей "Мариуполь" — "Карпаты" и "Мариуполь" — "Динамо" на нейтральных полях, к примеру, в Запорожье. При этом и домашние для львовян и киевлян матчи с мариупольцами можно провести на нейтральных полях (скажем, в Днепре), чтобы ни одну из команд не ставить в привилегированные условия.

Главный тренер мариупольцев Александр Севидов в одном из интервью подчеркнул: "Наш клуб подготовил список из 22 команд, которые в последнее время приезжали в город, — среди них много детских. Если, ознакомившись с ним, в Мариуполь побоятся приезжать взрослые коллективы, то это будет смешно". Ну, смешного в том, что происходит, мало. А приезд детских и малоизвестных взрослых команд, о котором, как правило, мало кто знает из широкой публики, — это все-таки не широко разрекламированный визит проукраинских активистов, согласитесь.

Всем хулителям "Динамо" и "Карпат" посоветую самолично съездить в Мариуполь, а еще почитать книгу Галины Вдовиченко "Мариупольский процесс". Внушает, знаете ли.

Алексей Рыжков