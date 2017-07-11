Владимир Владимирович сердится

Виталий Портников

Публицист, журналист

11 июля 2017, 22:30

Если Путин решится на ответные меры, которые он не стал предпринимать в момент обнародования санкций, это будет означать конец "конструктивного диалога" России с США.

Московская газета "Известия" сообщила сенсационную новость: Кремль готовится к высылке 30 американских дипломатов и наложению ареста на американскую дипломатическую собственность в России. Издание утверждает, что это решение станет "ответной мерой" на отказ США от возвращения российских объектов в Америке. Но на самом деле Владимир Путин должен был — с точки зрения "зеркальности" российской внешней политики — ответить ещё тогда, когда уходящий президент Барак Обама ввёл против России беспрецедентные санкции, обвинив Москву во вмешательстве в американские выборы.

Однако Путин тогда от ответа воздержался, а готовящийся к переезду в Белый дом Дональд Трамп его за это похвалил. Тогда в Кремле была уверенность, что новый президент быстро исправит "ошибки" Обамы, а Трамп давал понять, что готов к "конструктивному диалогу". Это отсутствие российской реакции позволяло тогда предполагать, что в Кремле осведомлены о намерениях новой администрации лучше, чем сами американцы. Теперь ясно, что Путин не просто поверил в собственные иллюзии, но доверился людям типа бывшего советника президента по национальной безопасности генерала Флинна. Флинн, как потом стало известно, уверял российского посла Кисляка в том, что Кремлю не нужно горячиться, а нужно просто подождать, пока Трамп не въедет в Белый дом и всё решит. То, что и российский посол, и российский министр иностранных дел, и российский президент прислушались к этим заверениям, демонстрирует, насколько в Кремле не понимают законов функционирования американской политической системы. Причём если для Путина это ещё простительно, то для проживших многие годы в США Лаврова и Кисляка это самый настоящий диагноз — мало того, что они сами оказались полными непрофессионалами, так ещё и подвели своего "хозяина".

Если сейчас Путин все же решится на ответные меры, которые он не стал предпринимать в момент обнародования санкций, это и будет означать конец этого самого "конструктивного диалога" — причём после самой первой встречи американского и российского президентов. Это даже не будет означать, что Путин разочаровался в Трампе. Это будет означать, что он взбешён.

Уверенности в том, что произойдет именно так, у меня нет не потому, что я не доверяю источникам "Известий". Я как раз не сомневаюсь, что близкой к Кремлю газете поручили обнародовать информацию о возможной высылке. Но это может быть самый элементарный шантаж накануне российско-американских консультаций о дипломатической собственности. Мол, не пойдёте нам навстречу, не отдадите нам резиденции — ответные меры уже готовы.

Но даже такой шантаж — отнюдь не свидетельство восстановления доверия. Как уже приходилось отмечать после встречи Трампа и Путина, доверия между ними нет и не будет. Не случайно сразу же после этой встречи — якобы доверительной, без стенографистов — участники принялись опровергать друг друга. И будут делать это без устали ещё очень долго. Потому что Трампу необходимо доказать, что он не договорился с Путиным ни о чём, что можно было бы расценить как уступки российскому правителю. А Путину нужно продемонстрировать, что Трамп с ним обо всём договорился, но испугался и сдал назад под давлением "русофобов" из политического истеблишмента.

И вот за этот придуманный Кремлём испуг Путин и накажет Трампа — ответит, наконец, на санкции Обамы.

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