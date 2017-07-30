Предсказуемый Мирча, или Сериал "Как Луческу не дают побеждать" продолжается

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
30 июля 2017, 17:55

С годами природа сетований румынского специалиста не меняется

Времена меняются, а мы — вместе или порознь с ними? Большинство из нас, глядя на себя, вчерашних, а тем более позавчерашних, не может сдержать улыбки: уж очень забавным выглядит с современной высоты наше мировоззрение 20–30-летней (а у кого и 5–10-летней) давности. "Страна стала другой", — фраза, ставшая за три года войны таким себе слоганом эпохи. Но есть в этом мире определенная константа — ментальность Мирчи Луческу.

Помните: работая в "Шахтере", он придумывал разнообразные причины, по которым не удавалось добиться поставленной цели: судейская помощь "Динамо" и топовым европейским клубам в матчах против "горняков", медленно подающие мячи мальчики, высокая трава, избыток песка на поле "Арены Львов", невозможность переключения с 70-тысячной на тысячную арену, разрешение арендованным "Зарей" у "Шахтера" футболистам играть против "горняков", необходимость проводить все матчи на выезде, постоянные перелеты и т. д.

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Мирча Луческу

Покинув Украину и обосновавшись в питерском "Зените" (кстати, ему необходимо подсказывать или сам догадается, что именно главный болельщик "Зенита" поспособствовал тому, что "Шахтер" надолго покинул родной город?), Луческу завел было старую шарманку. На сей раз команды-соперницы мешают играть, все хотят видеть чемпионом "Спартак", судьи-москвичи прихватывают "Зенит", журналисты "тупые" (stupid people). Этот бесконечный плач спровоцировал, к примеру, фанов "Спартака" на издевательские плакаты с изображением румынского тренера и надписью: "Зенытик", а также на создание огромного баннера с плачущим Луческу и девизом: "В Питере — ныть!". Результата в "Зените" Луческу не добился, чемпионство от питерцев ушло, не попала команда — любимица кремлевских сидельцев — даже в Лигу чемпионов. Руководство сине-бело-голубых долго терпеть не стало и приняло решение по итогам годичной совместной работы расстаться с румынским специалистом. Ныне питерцев возглавляет итальянец Роберто Манчини. За "тупых" Луческу, спустя некоторое время, извинился перед медийщиками, при этом сказав: "Никто не закроет мне рот, запретив комментировать решения других людей. Мы все-таки находимся в демократической стране". Насчет "демократической страны" применительно к нашему северо-восточному соседу — интересное утверждение, не лишенное, мягко говоря, парадоксальности. Некоторые российские журналисты утверждают, что истинной причиной увольнения Луческу стала критика румыном вице-премьера Виталия Мутко. "Демократическая страна", что и говорить!

А Луческу, покинув питерский клуб, продолжает взрывать информационное поле обличениями и сетованиями. Так, в недавнем интервью он заметил: "Для попадания в Лигу чемпионов нам не хватило всего чуть-чуть — нормального газона на домашнем стадионе". При этом свою работу в Северной Пальмире Мистер оценивает вполне позитивно: "Зенит" был примитивен, а я научил команду играть сильнее любого соперника". Что уж говорить о донецком периоде: "Шахтер" стал лучшей командой в Восточной Европе. И до сих пор ею остается. Половина нынешнего состава сборной Украины начинала карьеру под моим руководством. Посмотрите на результаты "Шахтера" в период моей работы. Постоянная успешность клуба в Европе — результат правильно выбранной философии". А еще Луческу отметил, что внимания к приходу Манчини в "Зенит" было больше, чем во время начала тренерской каденции в Питере самого Луческу. Причина — в том, что Манчини, дескать, из Западной Европы, а он, Луческу из Восточной.

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Мирча Луческу

Проблема боссов "Зенита", как и многих россиян в том, что они очень доверяются СМИ. Вот и Луческу они оценивали не на основании громадного гандикапа в чемпионате Украины, по мнению многих, создаваемого луческовскому "Шахтеру", "одноклассниками", а по восторгам продонецких медиа и россказням российской попсы, регулярно поздравлявшей оранжево-черных с очередным успехом. Столкнувшись же с румынским коучем напрямую, питерцы, совсем как москвичи заявили, что, мол, "Санкт-Петербург слезам не верит" (или верит, но недолго) и не затянули сотрудничество с Мистером (Мутко или не Мутко тому причиной).

Очень позабавил меня анализ российских неудач Луческу на одном из тамошних сайтов. Российский журналист утверждал, что в Украине медиа не были настроены критически по отношению к румынскому тренеру: "Луческу привык к тепличной атмосфере, которая была создана для него в "Шахтере". Местная пресса не критиковала работу тренера и команды, поэтому Мирча сильно удивился, когда увидел в питерских изданиях статьи не только хвалебного содержания". Честно говоря, упреки представителей страны, где публично критиковать власть предержащих и их присных без преувеличения опасно для жизни, в наш адрес относительно какой-либо тепличности (применительно именно к прессе, о другой же тепличности для оранжево-черных россияне не упоминают) умиляют. Да, именно донецкая пресса не отваживалась критиковать "горняков", но даже при власти межигорского любителя золотых батонов у нас существовали и вполне оппозиционные медиа, в том числе и спортивные, спуску Мирче не дававшие.

Как бы то ни было, сериал "Как Луческу не дают побеждать" продолжается (сложно уже меняться в возрасте за 70). Тем самым румынский специалист напоминает о себе потенциальным работодателям. Предложения наверняка будут, ведь при всей своей любви к психологическим экзерсисам на пред- и послематчевых пресс-конференциях Мирча Луческу — тренер высокого уровня. Только не нужно подменять, собственно, тренерскую работу перманентным нытьем. Однако искать причины неудач в себе (причем делать это публично) куда сложнее, не так ли?

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критика Алексей Рыжков Шахтер Луческу Зенит авторская колонка Зенытик Манчини
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