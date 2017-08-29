Пиар как средство для коррупции (именно "для", а не "от"), похоже, использует глава Запорожской ОГА Константин Брыль. Как только в прессе появляются истории о злоупотреблениях местных чиновников или антикоррупционные расследования деятельности губернатора, г-н Брыль начинает искать террористов, "руку Москвы", "заговоры" и пр. Пока помогает… а на долго ли?

Еще в декабре 2016 года в СМИ прошла информация о том, что в ГПУ инициировали открытие уголовного производства по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса, которая касается деятельности Брыля.

В рапорте заместителя начальника департамента ГПУ Владислава Куценко говорилось, что "выявлены обстоятельства, которые могут указывать на совершение преступления по ч.2 ст. 28, ч. 2 ст.364 УК Украины председателем Запорожской облдгосадминистрации Брылем К.И., и.о. начальника ГУ Госгеокадастра в Запорожской области Шляховым В.В. и другими должностными лицами, которые по предварительному сговору, путем злоупотребления служебным положением совершили ряд действий, направленных на получение третьими лицами неправомерной выгоды, что повлекло тяжкие последствия для интересов государства и заключается в противоправном завладении землями госсобственности и неразделенными землями бывших коллективных сельхозпредприятий".

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Соответствующий рапорт во исполнение требований Уголовного процессуального кодекса 13 декабря 2016 года поступил в ведомство для регистрации в Едином реестре досудебных расследований. Но спустя несколько дней оказалось, что сам инициатор расследования Владислав Куценко, "выведен за штат" и следственные действия в отношении Брыля не проводили.

А зря, потому как, по мнению запорожских расследователей-антикорупционеров, есть некоторые вопросы к е-декларации запорожского губернатора. Так, информация о доходах Брыля была опубликована позже определенного законом срока и только после серьезного общественного давления — губернатор открыто заявлял, что из-за своей работы в СБУ он не намерен рассекречивать доходы и их источники.

Как оказалось, губернатору с серьезным контрразведывательным прошлым в анамнезе, действительно, было что скрывать: несовершеннолетние дочери главы Запорожской ОГА имеют по квартире в Киеве, средств на приобретение которых у них нет и не может быть хотя бы в силу возраста, а стоимость такой недвижимости разительно отличается от официальных доходов Брыля.

Забыл губернатор задекларировать и доходы своей супруги, работающей юристом и зарабатывающей около 20 000 грн в месяц, и Range Rover, которым пользуется семья губернатора.

Кроме того, запорожские медиа-ресурсы не устают писать о тяге губернатора к самым дорогим курортам Европы: и он сам, и его дети предпочитают Монте-Карло и Лазурный берег.

Гасить этот "информационный шум" Константин Брыль предпочитает, заявляя об аномальном росте террористических угроз в Запорожской области.

Говорить о коррупции на центральном уровне — это, вне всякого сомнения, выгоднее для активистов с точки зрения самопиара, да и со всех сторон легче и безопаснее. Но до тех пор, пока на местах сохраняется устойчивая тенденция к столь щедрым "подаркам" лояльным местной власти функционерам, при полном невнимании гражданского общества и силовых структур, — никакие резонансные дела о "янтарной мафии" и причастных к ним депутатах не помогут преодолеть коррупцию. Она просто-напросто будет загнана на местный уровень, где уже созданы все предпосылки для ее дальнейшего развития.