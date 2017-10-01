Бан за банан: накажут ли Россию за проявления расизма на трибунах?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
1 октября 2017, 11:10

В России налицо систематические проявления расизма со стороны фанов разных тамошних клубов.

Как сообщает бразильское издание Globo, сенегальский вингер "Ливерпуля" Садио Мане подвергся расистским оскорблениям во время матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" (игра закончилась паритетом — 1:1). Со стороны поклонников красно-белых были слышны звуки, имитирующие обезьянье уханье, в тот момент, когда форвард прикасался к мячу.

После гола в ворота "Спартака", который забил Филиппе Коутинью, Мане даже обратился к фанатам столичного клуба с просьбой прекратить провокации (наивный!). Болельщики на это не отреагировали и во время замены Мане на Даниэля Старриджа продолжили оскорблять футболиста.

"Ливерпуль" не преминул обратиться в УЕФА с жалобой на "Спартак" в связи с этим прискорбным фактом. Кроме того, ливерпудлианцы обращают внимание европейских футбольных структур и на расистские оскорбления игрока юношеской команды Бобби Адеканье со стороны болельщиков столичного клуба в состоявшемся накануне игры основных составов матче Юношеской лиги УЕФА. "Красные" считают, что 18-летний нидерландский нападающий "Ливера" стал жертвой расистских оскорблений со стороны российских фанатов. Отмечается, что на игрока оказывалось давление, когда он выходил на замену и вводил мяч из-за боковой линии.

В Российском футбольном союзе о расизме, конечно же, ни сном, ни духом. Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин: "У меня информации о расистских проявлениях на матче "Спартак" — "Ливерпуль" нет".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цена терпимости: долго ли мировые футбольные власти будут потакать расизму в России?

В России словно предвидели появление подобных проблем и накануне матча опубликовали интервью с известным британским писателем, исследователем фанатской проблематики Дуги Бримсоном. "В России нет расизма. Если кто-то там что-то ухнул на трибуне — это не значит, что общество плохо относится к черным", — утверждает британец, очевидно, считающий себя тонким знатоком загадочной русской души. "Ха-а-ачи, чу-у-урки, ха-а-а-хлы, чухо-о-онцы, бульба-а-аши, че-о-орные" — это, видимо, просто обороты русской речи. Ну, часто встречаются, что поделаешь! Какой  же это расизм, так, баловство! Вот примеры песенного творчества фанов ЦСКА из страны, где "нет расизма".

Внимание, ролик содержит призывы к насилию.

Внимание, ролик содержит нецензурную лексику.

Или другой пример — из "культурной столицы" России, родины многих представителей современной российской верхушки.

Внимание, ролик содержит нецензурную лексику.

Кстати, ЦСКА в свое время уже наказывали матчами при пустых трибунах именно из-за проявлений расизма в среде его болельщиков. Максимально обелить российский футбольный люд перед грядущим чемпионатом мира Дуги Бримсону удалось — старался на славу! Даже вспомнил Евро-2012 в Украине — мол, несмотря на статейки британских таблоидов о расизме в Украине, на берегах Днепра все было максимально по-доброму. Однако Бримсон, как по мне, делает типичную ошибку западных людей, а особенно британцев-островитян — ставит знак равенства между русской и украинской ментальностью. При этом фанат-писатель не забывает, что в России его книги продаются неплохими тиражами (США и Россия — лидеры в мире по этому показателю), и пилить ветку, несущую финансовое благополучие, конечно, не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Классическая псевдоборьба, или Почему не наказывают расизм на российских стадионах

А расизм, с которым УЕФА показательно борется, — это не только пренебрежение к другой расе. Оскорбление ближних тоже ведь нехорошее дело. Скажем, в одном польском супермаркете ввели дополнительную проверку для украинцев — мол, воруют. Оскорбление по национальному признаку? Безусловно. Однако, положа руку на сердце, зададимся вопросом: разве не дают некоторые наши соотечественники соответствующего повода?

Тем не менее, руководитель польского магазина попался на удочку национальной нетерпимости. А выражение "страна, где воруют все" применительно к Украине — обидно, но разве так уж далеко от истины?.. Осуждая других, давайте будем критичнее относиться и к себе!

Так борется УЕФА против расизма или так… имитирует бурную деятельность? В иных местах простого банана на трибунах достаточно, чтобы на тебя наложили бан. А в России налицо — систематические проявления расизма со стороны фанов разных тамошних клубов. Думаю, определенное разбирательство после московских событий прошедшего мид-уика будет. Однако серьезных санкций не предвидится. А так, конечно, Россия с нетерпением ждет гостей Мундиаля. При этом не забывая убивать украинцев и сирийцев, периодически нарушая воздушные границы стран-соседей, на своих популярных телеканалах в прайм-тайм открыто призывая взрывать склады боеприпасов в Украине. И не только призывая, как показывают события в Калиновке. И все сходит с рук! Такая страна — просто идеальное место для проведения чемпионата мира, правда, ФИФА? 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия УЕФА Алексей Рыжков авторская статья Ливерпуль расизм ФИФА Спартак мундиаль Мане
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять