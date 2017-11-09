Политический взрыв отменяется, или Почему осень 2017 так и не стала горячей

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

9 ноября 2017, 11:40

Сразу после Дня Независимости хватало прогнозов о горячей осени 2017 года. Стала ли она такой? Насколько существенна угроза дестабилизации ситуации в Украине в последние дни осени?

Сторонники "большой политической реформы", которые отмечались не только пестротой рядов, но и разновекторностью политических целей, своим выступлением в середине октября не сумели поставить перед властью вопросов, на которые она не смогла бы дать ответов. Протестные акции не были многолюдными, а действия правоохранителей не дали оснований для обвинений власти в чрезмерном применении силы. Два законопроекта об ограничении депутатского иммунитета, отправленные в Конституционный суд, позволяют Порошенко выиграть время, а дискуссия вокруг открытия партийных списков вряд ли позволит убедить большинство законодателей в необходимости изменить ныне действующую систему выборов. К сожалению, умение придерживаться своих обещаний не относится к сильным сторонам украинских парламентариев, и восьмой созыв не стал исключением.

Протесты под Радой так и не переросли в что-то масштабное

Михаил Саакашвили и представители фракции "Самопомощь" Егор Соболев и Семен Семенченко (ныне они предпочитают позиционироваться как лидеры движения "Освобождение") проигнорировали главное правило массовых акций: прежде, чем начинать массовый протест, стоит понимать, как его завершать. Поскольку в середине октября акция не объединила десятки тысяч людей, две непленарные недели подряд ее маргинализировали. Попытки направить вектор протестной активности непосредственно против производственных активов и магазинов корпорации Roshen потерпела крах. Похоже, что Соболев и Семенченко даже вынуждены дистанцироваться от "Самопомощи" и действовать на свой страх и риск.

Михаил Саакашвили, который постарался стать символом оппозиционной активности у стен парламента, оказался в непростой ситуации. Опытный политик страдает от нехватки массовой поддержки, ведь даже в выходные дни в палаточный городок приходят разве что сотни, а не тысячи людей. К тому же Саакашвили решил обжаловать в суде отказ в предоставлении ему статуса беженца, что делает нелогичным его гиперактивное участие в протестных акциях: он фактически борется против власти, в которой просит политического убежища. Недавнее задержание на въезде в Украину с фальшивыми документами бывшего руководителя военной полиции Грузии Мегиса Кардави (Саакашвили открещивается от бывшего соратника, ибо тот несколько лет находится в розыске Интерпола) свидетельствует, что бывший председатель Одесской ОГА и лидер "Движения новых сил" хотел бы пойти ва-банк, однако не имеет такой возможности.

На прошлой неделе под Киевом из засады убили Амину Окуеву - женщину, которая позиционировала себя как воин, активную участницу АТО. Ее мужа, Адама Осмаева, во время этого покушения (второго за несколько последних месяцев), ранили. Хотя Осмаев не предъявлял претензий к правоохранителям, убийство Окуевой постарались развернуть против Службы безопасности Украины, глава которой - Василий Грицак оперативно сообщил общественности о 22 террористических актах, которые удалось предотвратить в течение шести месяцев 2017 года, и задержания женщины, которая подложила бомбу под автомобиль контрразведчика Александра Хараберюша весной этого года в Мариуполе.

Политический взрыв едва не случился из-за задержания НАБУ сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, которому инкриминируют причастность к сделке с закупкой рюкзаков для нужд Национальной гвардии. Хотя Аваков-младший и экс-заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь остались на свободе под личные обязательства, многие успели спрогнозировать серьезное обострение в отношениях между "Народным фронтом" и БПП. Впрочем, его не произошло, если не считать нескольких публичных шпилек между представителями двух партий власти. Интересно, надолго ли им хватит терпения, чтобы сохранять отношения, пусть и в состоянии вооруженного нейтралитета.

Выборы в 201 ОТГ, состоявшиеся в последнее воскресенье октября, показали, что далеко не все парламентские партии готовы к борьбе за симпатии граждан на местах, где большее значение имеют не лозунги, а умение действовать предметно. Наиболее успешно выступили представители БПП и "Батькивщины", лидер которой Юлия Тимошенко сразу взяла курс на декларирование победы "сердечников" в выборах, где проголосовало около миллиона граждан. Однако доказать свою победу лидеру "Батькивщины" не удалось. Собственно, целесообразно отметить, что каждая из избирательных кампаний в территориальной общине имела уникальный характер, и плюсования результатов носит как бы механический характер.

Интересно, что Юлия Тимошенко сдала привычно первые позиции в президентских рейтингах, уступив Петру Порошенко по данным социологических опросов, которые провели в начале октября 2017 года.

Против лидера "Батькивщины" сыграли ее непостоянство в общении с медиа и упорное стремление использовать любой информационный повод против действующей власти. Порошенко, как представляется, сумел сконцентрировать электоральное ядро ​​и постепенно перешел в контрнаступление, имея неплохие шансы для повышения популярности. В его пользу играют сразу несколько факторов: его роль в защите украинского языка в контексте баталий вокруг закона "Об образовании", стремление завершить войну на Донбассе политико-дипломатическим путем и повышение пенсий, которое стало возможным благодаря поддержке парламентом пенсионной реформы. В пользу президента играет и тот факт, что он выглядит сегодня консолидированным кандидатом от партии власти, тогда как оппоненты будут вынуждены действовать на довольно узком электоральном сегменте. Это, конечно, не исключает факта участия спойлеров и технических кандидатов в предстоящих выборах.

Осень 2017 так и не стала горячей, политический барометр остановился на отметке "ясно", не дотянув до "бури". Хотя на первую декаду ноября приходится юбилей смены власти в России в 1917 году, экстраполировать ситуацию на украинские реалии не удалось. Верховная Рада, несмотря на справедливую критику в ее адрес, сумела принять ожидаемые от нее реформы, и теперь может перейти к рассмотрению проекта бюджета-2018. Правительство и премьер предлагают законодателям перед этим принять новые правила проведения приватизации объектов государственной собственности, которых насчитывается около трех тысяч, чтобы увеличить ресурсы госбюджета. Не менее важным является и своевременное принятие государственного бюджета как демонстрация стабильности ситуации в стране.

Политическая ситуация в Украине обычно развивается волнообразно, осенний период обострения активности оппозиции традиционно приходится на время после сбора урожая с полей и огородов. Весенний – на начало марта 2018 года, связанный с годовщиной рождения Кобзаря, может знаменовать собой старт президентской кампании, и ее потенциальные участники, безусловно, постараются заложить фундамент победы несколько следующих месяцев.

Евгений Магда

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