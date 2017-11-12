Рождённый летать, или Не обрезайте крылья "Антонову"

Олег Коршунов
Заслуженный штурман-испытатель СССР
12 ноября 2017, 22:49

Флагман украинского авиастроения оказался в центре скандала из-за намерения провести оценку технического состояния самолета Ан-124-100 "Руслан" российской грузовой компании "Волга-Днепр".

В Украине процессы стагнации и развала, начавшиеся ещё в первые годы после обретения независимости, коснулись множества предприятий и даже целых отраслей экономики. Не является исключением и авиастроительная отрасль, некогда одна из наиболее успешных, приносившая стабильные доходы в государственную казну и славу Украине.

Флагман украинского авиастроения ГП "Антонов" (я предпочитаю вместо безликого ГП старое название – АНТК им. О. К. Антонова, что означает авиационный научно-технический комплекс) переживает не лучшие времена на фоне полного отсутствия государственного финансирования. Так, если бы только его отсутствие… Постоянные неуклюжие попытки вмешательства в его деятельность мешают производственному процессу и будоражат трудовой коллектив.

Бестолковая кадровая политика привела к тому, что за последние два года там сменились три руководителя. После отставки президента предприятия Дмитрия Кивы, являвшегося к тому же генеральным конструктором, эта должность была упразднена, что вообще является нонсенсом. В 2015 году на должность президента один за другим были назначены верные члены БПП (блока Петра Порошенко): Михаил Гвоздёв, а за ним Александр Коцюба, причём с целой кучей вице-президентов из той же команды. Вскоре Гвоздёв и Коцюба были уволены, надо полагать не за высокий профессионализм и бескорыстное служение (чего ещё можно было ожидать от автодилеров). На этом вакханалия не закончилась и "спасать" АНТК от полного краха из Харькова прибыл очередной кризисный менеджер некто Александр Кривоконь – по жизни кандидат философских наук. Представьте себе, что на должность главного режиссёра театра оперы и балета назначили вначале автомеханика, через год – официанта, а ещё через год – пожарного. Что станет с театром – нетрудно догадаться. 

Ну, а за счёт чего существовать 12-тысячному коллективу, лишённому государственной поддержки и не по своей вине теряющему позиции на мировом рынке авиационной продукции? Тут впору вспомнить крылатую фразу о том, что: "спасение утопающих дело рук самих утопающих". Вот и антоновцы выживают только благодаря доходам, приносимым предприятию за счёт деятельности авиатранспортного подразделения "Авиалинии Антонова" и авторского сопровождения самолётов марки "Ан", ещё имеющихся на балансе различных эксплуатантов в разных уголках планеты.

Что касается второго источника финансирования, то недавно общественность взбудоражила новость о том, что украинские авиационные специалисты намерены выполнить работы по продлению срока действия сертификатов лётной годности самолётов Ан-124-100, принадлежащих российской авиатранспортной компании "Волга-Днепр".

Попытаемся разобраться в этом непростом вопросе. Исходя из патриотических побуждений, украинские спецы вроде бы должны бойкотировать проведение соответствующих регламентных работ в пользу государства-агрессора, коим является Российская Федерация.

Но… Есть множество нюансов.

1. Существующая практика межгосударственных отношений предполагает авторское сопровождение и контроль качества поставляемой продукции на протяжении всего срока эксплуатации. Понятно, что ведение боевых действий между сторонами может внести свои коррективы. Но в данном случае Россия формально не позиционируется стороной конфликта в противостоянии на востоке Украины, поскольку там вот уже четвёртый год проводится антитеррористическая операция, а не война с сопредельным государством – так решило украинское руководство.

2. Акционерная авиатранспортная компания "Волга-Днепр" не является государственным предприятием и не входит в перечень юридических лиц, подпадающих под международные санкции. В данном случае речь идёт о принадлежащих ей гражданских воздушных судах, а не о самолётах Ан-124, входящих в состав военно-транспортной авиации России.

3. Отказ украинской стороны от выполнения своих обязательств может повлечь разбирательства в международных судах, что приведёт к имиджевым и материальным потерям для АНТК и Украины вцелом.

В ситуации, когда отсутствуют правовые противопоказания, нет оснований для отказа в выполнении процедур, связанных с продлением срока действия вышеупомянутых сертификатов лётной годности самолётов а/к "Волга-Днепр", тем более, что они выполняются не за "спасибо", а деньги нужны всегда.

Кроме того, парк самолётов украинской компании "Авиалинии Антонова", состоящий из семи гигантов Ан-124-100 и одного супергиганта Ан-225, время от времени тоже нуждается в периодических регламентных работах и ремонтах, связанных с заменой различных узлов и агрегатов, в большинстве своём производимых российскими предприятиями. Больше их приобретать негде.

Информация к размышлению. По данным Госстата в 2017 году самый высокий объём украинского экспорта пришёлся на Россию. За первое полугодие 2017 года экспорт в Россию вырос на 26,9%, а импорт из России – на 40,7%. Таковы реалии.

Олег Коршунов, заслуженный штурман-испытатель СССР 

 

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самолет Антонов Олег Коршунов
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