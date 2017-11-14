Уже не Польша, или Новый "главный" адвокат Украины в Европе

Пару лет назад, во время предыдущей атаки польской власти на Украину на исторической почве, Андрей Ильенко сказал, что мы будем более мудрыми и не будем опускаться до того, чтобы "меряться с поляками геноцидами". На этот раз и у украинской власти, и у оппозиции хватило ума не играться в политизацию истории, чего не скажешь о их польских коллегах.

Используя очень грязную риторику, обе правящие структуры - администрация польского президента и кабинет министров Польши - заинтересованы в том, чтобы за счет украинского вопроса разрешить внутриполитическую ситуацию в стране, а дальше все-таки играть не в политиканство, а в политику.

В администрации президента Польши четко заявили о готовности к переговорам с украинской стороной, хотя всякие "ващиковские" отрицали даже возможность таких переговоров. И президент Анджей Дуда фактически подтвердил, что никакой отмены его визита в Украину не будет, даже несмотря на истерику Ващиковского, что говорит о том, что в Польше постепенно начинали "разруливать" ситуацию.

Вероятно, когда немного стихнет шум, произойдет отставка Ващиковского, причем с большим позором. Но это еще не значит, что Украине после этого станет комфортно работать с польскими правящими элитами - пока "Право и справедливость" при власти, у нас с соседями постоянно будут возникать исторические споры.

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В то же время, несмотря на провокационные заявления Ващиковского, Польша продолжает хорошо и абсолютно лояльно по отношению к Украине выполнять функции "адвоката" Украины в Европе. Ультрарадикалы много кричат внутри Польши, но в пределах ЕС и НАТО к Польше нет никаких претензий.

Но есть одно "но" — размер и значение польской адвокатуры для Украины в Евросоюзе кардинально изменились. После прихода к власти партии Качиньского позиция Польши в Евросоюзе стала более шаткой. Катастрофа под Смоленским и гибель президента в некотором смысле остановили процесс маргинализации внешней политики Польши, как бы цинично это ни звучало. До этого отношение к Польше в Европе, мягко говоря, ухудшалось. Ярослав Качиньский раскручивал серьезную антинемецкую кампанию и кампанию против органов Евросоюза, звучали жесткие заявления о мигрантах, некоторые ксенофобские вещи. А после скандалов, которые поляки учинили по внутренним европейским вопросам — начиная мигрантами и заканчивая европейским бюджетом, Польша постепенно стала терять свою значимость в ЕС.

Такое положение дел повлияло и на Украину. Несмотря на все выбрыки нынешней внешней политики Польши, она остается действительно хорошим "адвокатом", вот только сделать она на сегодняшний день толком ничего не может.

С другой стороны, ослабление польских позиций в ЕС особого значения уже не имеют. Украина давно вышла на прямой контакт с Берлином, который и является на сегодня главным "адвокатом" Украины в Европе. Но "адвокатом" намного более придирчивым и требовательным, чем Варшава.

Тарас Чорновил, политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики