Итоги недели. Парламентская работа по-ленински, антикоррупционные склоки и уловки Путина

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

19 ноября 2017, 10:55

Народные избранники на этой неделе утвердили проект бюджета-2018 и изменили календарь праздников.

Верховная Рада завершила осеннее законотворчество принятием в первом чтении проекта бюджета-2018 и признанием за согражданами права праздновать Рождество и по григорианскому календарю.  Петр Порошенко общался с иностранными дипломатами и украинскими морскими пехотинцами. Противостояние между антикоррупционными органами при участии Генеральной прокуратуры наносит серьезный ущерб борьбе с коррупцией.  Избрание руководства Государственного бюро расследований не обошлось без сенсаций. После встречи Волкера и Суркова в Белграде Владимир Путин решил поиграть в миротворца исключительно по своим правилам. Беларусь публично сдвинулась в сторону Кремля.

Путин решил поиграть в миротворца

Восьмой парламентский созыв работает по-ленински даже в условиях прошедшей декоммунизации. Принятие проекта бюджета-2018 в первом чтении, позволившее Владимиру Гройсману спрогнозировать в следующем году экономический успех страны, и внедрение в календарь праздников Рождества западного обряда – прогресс, а запрет произвола правоохранителей во время обысков на предприятиях – настоящий прорыв, совершенный конституционным большинством нардепов. Но при этом парламентарии в который уже раз работают только по вторникам и четвергам, отказались от предложения спикера сократить численность профильных комитетов ВР с 27 до 20 и не отпустили на вольные хлеба своих коллег – Алену Бабак и Вячеслава Константиновского, решивших, что их миссия законодателей подошла к концу. Теперь парламентарии вернутся в сессионный зал парламента уже зимой.

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Петр Порошенко успел на этой неделе не только поздравить морских пехотинцев с профессиональным праздником в Мариуполе, но и встретиться с двумя высокопоставленными дипломатами. С еврокомиссаром Йоханнесом Ханом президент обсудил не только проведение реформ в Украине, но и подготовку к саммиту "Восточного партнерства" на будущей неделе. С помощником госсекретаря США по Европе и Евразии Вессом Митчеллом – комплекс двусторонних отношений, включая перспективу поставок летального оружия нашей стране – тему, актуальность которой не становится меньше.

В нарастающем противостоянии друг с другом антикоррупционных органов, сформированных уже достаточное время назад, чтобы показать первые результаты, есть что-то абсурдное. Их руководители словно не понимают, что своими склоками (назвать расследованиями происходящее не получается) они подрывают общественное доверие к борьбе с коррупцией. Поэтому не стоит удивляться, что вокруг избрания руководства Государственного бюро расследований муссируется немало конспирологических версий, хотя сам следственный орган заработает не раньше следующего года.

Владимир Путин после встречи в Белграде Курта Волкера и Владислава Суркова решил поиграть в миротворца, хотя на самом деле его ходы – это жонглирование человеческими судьбами. С подачи Виктора Медведчука российский президент провел переговоры по телефону с главарями самопровозглашенных республик, призвав их более конструктивно подойти к вопросу обмена пленными. Вдогонку Сергей Лавров предложил Украине сесть за стол переговоров с Донецком и Луганском, дабы согласовать процесс введения миротворцев на Донбасс. "Старые песни о главном" прозвучали по той причине, что Кремлю необходимо показывать свою договороспособность западным партнерам.

В отношении Беларуси, лидер которой недавно встречался в Абу-Даби с Петром Порошенко, Россия показательно расставила точки над і. Министр иностранных дел РБ Владимир Макей, вероятно, знал, что спецслужбы соседнего государства задержали корреспондента украинского радио Павла Шаройко, когда предлагал белорусских военных в качестве миротворцев на Донбассе. При этом белорусская делегация проголосовала против украинской резолюции о положении в Крыму в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН, что, впрочем, не помешало ее принятию. Москва усилила давление на Минск на фоне обострения отношений Киева с Варшавой и Будапештом, создавая для Украины эффект "осажденной крепости".

Евгений Магда

 

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Путин Евгений Магда пленные Медведчук 25 декабря выходной бюджет-2018
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