Тревожный месседж. Путин снова повышает ставки на Донбассе

Путин впервые пообщался, пусть и по телефону, с лидерами самопровозглашённых ДНР и ЛНР, Захарченко и Плотницким по поводу освобождения пленных, что бы это значило? Для начала должен констатировать, что это было, конечно, заранее хорошо продуманное театрализованное представление в классическом путинском стиле. Место действия: Новый Иерусалимский монастырь под Москвой, куда на сей раз пожаловал богомольный президент. Декорация как нельзя более приличествующая высокому гуманитарному смыслу, наполняющему всю последующую сцену.

Под объективами телекамер неожиданно для публики, а для невзыскательной публики подобные телепостановочные сюжеты должны непременно выглядеть неожиданными — как рояль из кустов — появляется путинский кум Виктор Медведчук и просит президента поспособствовать обмену пленными между Украиной и так называемыми ЛНР и ДНР. Мол, 14 месяцев никаких обменов, надо же, наконец, проявить великодушие к несчастным пленникам, их родным и близким.

И тут же возникает следующий персонаж – собственной персоной патриарх Кирилл и тоже произносит что-то глубоко пафосное и гуманитарное в поддержку челобитной Медведчука. Но врасплох Путина не возьмёшь, не моргнув глазом, "вечнозеленый" отвечает: конечно же, вы все правильно говорите. Сегодня же позвоню, мол, расшибусь в лепешку.

И ведь звонит. И ведь в тот же день звонит, поздно вечером, как мы узнали уже наутро. И судя по всему, Захарченко и Плотницкий очень внимательно прислушиваются к просьбе Путина о скорейшем обмене пленными.

Ну а если серьезно, означает это несколько вещей: во-первых, российскому обывателю, в преддверии предстоящих выборов, демонстрируют, какой Путин хороший – добрый, великодушный и гуманный, а вовсе не злой, мстительный и злопамятный, как многим почему-то давно кажется.

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Во-вторых. И это уже про большую международную политику – Путин повышает ставки, демонстрирует граду и миру, что он просто так от самопровозглашённых республик не откажется, "своих не сдаем". И это уже серьёзный месседж, прежде всего, американцам. Которые недавно, устами их спецпредставителя по Украине Курта Уолкера заявили, что не видят смысла вести какие-либо переговоры с так называемыми донецкими и луганскими лидерами. Потому что они полностью управляются Россией. И потому что для США стороной переговоров по Украине является только Россия. Это еще и месседж европейцам, украинцам, — всем-всем-всем: если вы думаете, что так скоро и быстро урегулируете ситуацию вокруг Украины, это у вас не выйдет.

Ну и, наконец, что касается более отдаленного будущего. Думаю, если дело дойдет до реального обсуждения в Совбез ООН резолюции о введении на восток Украины миротворческого контингента "голубых касок" ООН, в конечном счете, все упрется в нежелание лидеров ДНР и ЛНР видеть резолюцию такой, которая будет устраивать всех. И все закончится очередным банальным российским вето.

Евгений Киселёв для Эхо