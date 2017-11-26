"Недалекость хохлов", или Чем чревата отмена трансляции ЧМ-2018

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
26 ноября 2017, 06:44

Вряд ли боссам мирового футбола понравится демонстративный отказ Украины от телетрансляций главного футбольного события четырехлетия.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7299, который предлагает парламенту разрешить Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) не транслировать чемпионат мира по футболу-2018, который состоится в России. Его авторами выступили нардепы Виктория Сюмар ("Народный фронт"), Ольга Червакова (Блок Петра Порошенко) и Елена Кондратюк ("Батьківщина"). Обратите внимание: все – женщины, не испытывающие, судя по всему, любви к футболу как таковому.

Документ предлагает предоставить НОТУ право не транслировать мероприятия, которые проходят на территории государства-агрессора или государства-оккупанта, если трансляция содержит элементы пропаганды и угрожает информационной безопасности Украины.

В пояснительной записке к документу говорится: "Впровадження положень законопроекту сприятиме захисту інформаційної сфери України та протидії пропаганди держави-агресора". Кстати, правильнее было бы написать "протидії пропаганді", но "то таке".

Давайте разбираться. В законопроекте прямо не говорится о чемпионате мира по футболу в России. Речь идет об абстрактном мероприятии, "у тому числі спортивного або розважального, проведення якого відбувається на території держави-агресора та/або держави-окупанта". Более того, не называется даже государство, скрывающееся под словами "агрессор" и/или "оккупант". Можно, конечно, сказать, что в законе предусматривается, что мероприятия не будут транслироваться из любой страны, которая захочет отнять у нас часть территории, при этом лишив жизни десяток тысяч человек. Дальновидно? Ну, не думаю, что в ближайшее время у кого-нибудь, кроме ностальгирующих по совку ордынцев возникнет бредовая идея захватнических войн в Украине. Внесение такого законопроекта уже послужило активизации прокремлевских троллей на разных украинских сайтах, получивших возможность пообсуждать "недалекость хохлов".

Если за очень размытой формулировкой "предоставление права…" кто-то увидел (или очень захотел увидеть) запрет, его право, простите уж мне этот каламбур. Если тот, кто громко говорит именно о запрете, прав, то возникает ряд замечаний к авторам законопроекта. Важно понимать, что права на телетрансляции чемпионата мира по футболу, равно как и сам чемпионат не являются собственностью нашего агрессивного соседа. Россия просто нанята ФИФА для проведения турнира. А сам чемпионат принадлежит именно ФИФА – мировой футбольной ассоциации. Покупая права на телетрансляции, украинский государственный телевещатель (а может, и не государственный – не суть важно) кормит не российский бюджет и не недалеких "крымнашистов", а способствует популяризации футбола, финансовому процветанию ФИФА и сам зарабатывает деньги на рекламе (событие-то с этой точки зрения привлекательное, чего уж там), которые можно потратить на проукраинскую пропаганду, в том числе и для оккупированных территорий.

"Элементы пропаганды", о которых идет речь в законе и которые могут содержаться в трансляции? Ну, не думаю, что заставка чемпионата мира будет содержать видеоролик с организаторами войны в Украине. ФИФА все-таки достаточно четко регламентирует такие моменты. А комментарий трансляции на украинских каналах будет украинским (если, конечно, наши телевизионщики не привлекут к комментаторству таких запоребриковых футбольных "экспертов", как, скажем, Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев или Константин Эрнст).

О какой пропаганде идет речь? Тем более, что даже если мундиаль покажут по украинскому телевидению, то комментаторы, скорее всего, будут рассказывать о ходе матчей не непосредственно с места событий (это как-то не принято на нашем ТВ, да и пребывание отечественных журналистов "за поребриком", как показывает практика, чревато потерей свободы и ослаблением здоровья), а из киевской студии. Важным аспектом является и возможное обострение отношений с ФИФА. Вряд ли боссам мирового футбола понравится демонстративный отказ Украины от телетрансляций главного футбольного события четырехлетия. Они воспримут это как выпад именно в свой (а не в российский!) адрес. А это не сослужит добрую службу для Федерации футбола Украины и для перспектив нашей национальной команды в последующих турнирах. Ну, не все же из них (к счастью, далеко не все!) будут проходить в России.

Как едко заметил один из любителей футбола, выступление сборной России на домашнем мундиале само по себе послужит прекрасной контрпропагандой: мол, футболисты с двуглавым орлом на футболках сыграют настолько слабо, что чуть ли не дискредитируют страну, и в ХХI веке живущую совковыми иллюзиями. Не стал бы столь уничижительно говорить о футбольной сборной России, как и не стал бы забывать о допинговых экспериментах в России. А допинг ой как влияет на прыткость ног "кудесников мяча"!

Помните разгар холодной войны и Олимпиады-80 и -84? Московская олимпиада была бойкотирована западными странами, лос-анджелесская – социалистическими. Естественно, ни о каких трансляциях речь не шла. Давались, в основном пропагандистские – антисоветские и антиамериканские – сюжеты. В специализированных изданиях приводились результаты и комментарии, без позитивной информации об организации соревнований в странах-антиподах. Тогда не было Интернета, и болельщики были лишены возможности видеть заокеанские трансляции.

Сейчас же сеть захватывает все. Можно, конечно, запретить и Интернет, но запрещающий при этом будет выглядеть эдаким реликтом из каменного века. Истинные любители Игры (а не кремлевских звезд!) в любом случае найдут возможность увидеть игру мировых футбольных знаменитостей. А отсутствие телетрансляций матчей главного футбольного турнира четырехлетия вызовет волну народного недовольства. По-моему, это очевидно.

И о самом тексте законопроекта с языковой точки зрения. Среди авторов проекта – известные украинские журналистки. Но почему-то сам документ содержит немалое количество русизмов: "наступні зміни", "наступного змісту", "будуть поширюватися", "необхідність", "трьохмісячний строк".

Очевидно, русская конструкция глагола "будуть поширюватися" ("будут распространяться") составителям текста законопроекта ближе, чем характерная именно для украинского языка форма "поширюватимуться" (по-русски так не скажешь). А "зміни" уж никак не могут быть "наступними". Это прилагательное в украинском языке используется, когда речь идет о временных характеристиках. К примеру, "наступний день". Засорять украинский язык русизмами наши депутаты (даже с журналистским прошлым, а порой и настоящим) научились как нельзя лучше, а вот руководствоваться здравым смыслом… С этим как-то хуже.

Алексей Рыжков

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
футбол Алексей Рыжков ЧМ-2018 трансляция
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять