"Недалекость хохлов", или Чем чревата отмена трансляции ЧМ-2018

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7299, который предлагает парламенту разрешить Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) не транслировать чемпионат мира по футболу-2018, который состоится в России. Его авторами выступили нардепы Виктория Сюмар ("Народный фронт"), Ольга Червакова (Блок Петра Порошенко) и Елена Кондратюк ("Батьківщина"). Обратите внимание: все – женщины, не испытывающие, судя по всему, любви к футболу как таковому.

Документ предлагает предоставить НОТУ право не транслировать мероприятия, которые проходят на территории государства-агрессора или государства-оккупанта, если трансляция содержит элементы пропаганды и угрожает информационной безопасности Украины.

В пояснительной записке к документу говорится: "Впровадження положень законопроекту сприятиме захисту інформаційної сфери України та протидії пропаганди держави-агресора". Кстати, правильнее было бы написать "протидії пропаганді", но "то таке".

Давайте разбираться. В законопроекте прямо не говорится о чемпионате мира по футболу в России. Речь идет об абстрактном мероприятии, "у тому числі спортивного або розважального, проведення якого відбувається на території держави-агресора та/або держави-окупанта". Более того, не называется даже государство, скрывающееся под словами "агрессор" и/или "оккупант". Можно, конечно, сказать, что в законе предусматривается, что мероприятия не будут транслироваться из любой страны, которая захочет отнять у нас часть территории, при этом лишив жизни десяток тысяч человек. Дальновидно? Ну, не думаю, что в ближайшее время у кого-нибудь, кроме ностальгирующих по совку ордынцев возникнет бредовая идея захватнических войн в Украине. Внесение такого законопроекта уже послужило активизации прокремлевских троллей на разных украинских сайтах, получивших возможность пообсуждать "недалекость хохлов".

Если за очень размытой формулировкой "предоставление права…" кто-то увидел (или очень захотел увидеть) запрет, его право, простите уж мне этот каламбур. Если тот, кто громко говорит именно о запрете, прав, то возникает ряд замечаний к авторам законопроекта. Важно понимать, что права на телетрансляции чемпионата мира по футболу, равно как и сам чемпионат не являются собственностью нашего агрессивного соседа. Россия просто нанята ФИФА для проведения турнира. А сам чемпионат принадлежит именно ФИФА – мировой футбольной ассоциации. Покупая права на телетрансляции, украинский государственный телевещатель (а может, и не государственный – не суть важно) кормит не российский бюджет и не недалеких "крымнашистов", а способствует популяризации футбола, финансовому процветанию ФИФА и сам зарабатывает деньги на рекламе (событие-то с этой точки зрения привлекательное, чего уж там), которые можно потратить на проукраинскую пропаганду, в том числе и для оккупированных территорий.

"Элементы пропаганды", о которых идет речь в законе и которые могут содержаться в трансляции? Ну, не думаю, что заставка чемпионата мира будет содержать видеоролик с организаторами войны в Украине. ФИФА все-таки достаточно четко регламентирует такие моменты. А комментарий трансляции на украинских каналах будет украинским (если, конечно, наши телевизионщики не привлекут к комментаторству таких запоребриковых футбольных "экспертов", как, скажем, Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев или Константин Эрнст).

О какой пропаганде идет речь? Тем более, что даже если мундиаль покажут по украинскому телевидению, то комментаторы, скорее всего, будут рассказывать о ходе матчей не непосредственно с места событий (это как-то не принято на нашем ТВ, да и пребывание отечественных журналистов "за поребриком", как показывает практика, чревато потерей свободы и ослаблением здоровья), а из киевской студии. Важным аспектом является и возможное обострение отношений с ФИФА. Вряд ли боссам мирового футбола понравится демонстративный отказ Украины от телетрансляций главного футбольного события четырехлетия. Они воспримут это как выпад именно в свой (а не в российский!) адрес. А это не сослужит добрую службу для Федерации футбола Украины и для перспектив нашей национальной команды в последующих турнирах. Ну, не все же из них (к счастью, далеко не все!) будут проходить в России.

Как едко заметил один из любителей футбола, выступление сборной России на домашнем мундиале само по себе послужит прекрасной контрпропагандой: мол, футболисты с двуглавым орлом на футболках сыграют настолько слабо, что чуть ли не дискредитируют страну, и в ХХI веке живущую совковыми иллюзиями. Не стал бы столь уничижительно говорить о футбольной сборной России, как и не стал бы забывать о допинговых экспериментах в России. А допинг ой как влияет на прыткость ног "кудесников мяча"!

Помните разгар холодной войны и Олимпиады-80 и -84? Московская олимпиада была бойкотирована западными странами, лос-анджелесская – социалистическими. Естественно, ни о каких трансляциях речь не шла. Давались, в основном пропагандистские – антисоветские и антиамериканские – сюжеты. В специализированных изданиях приводились результаты и комментарии, без позитивной информации об организации соревнований в странах-антиподах. Тогда не было Интернета, и болельщики были лишены возможности видеть заокеанские трансляции.

Сейчас же сеть захватывает все. Можно, конечно, запретить и Интернет, но запрещающий при этом будет выглядеть эдаким реликтом из каменного века. Истинные любители Игры (а не кремлевских звезд!) в любом случае найдут возможность увидеть игру мировых футбольных знаменитостей. А отсутствие телетрансляций матчей главного футбольного турнира четырехлетия вызовет волну народного недовольства. По-моему, это очевидно.

И о самом тексте законопроекта с языковой точки зрения. Среди авторов проекта – известные украинские журналистки. Но почему-то сам документ содержит немалое количество русизмов: "наступні зміни", "наступного змісту", "будуть поширюватися", "необхідність", "трьохмісячний строк".

Очевидно, русская конструкция глагола "будуть поширюватися" ("будут распространяться") составителям текста законопроекта ближе, чем характерная именно для украинского языка форма "поширюватимуться" (по-русски так не скажешь). А "зміни" уж никак не могут быть "наступними". Это прилагательное в украинском языке используется, когда речь идет о временных характеристиках. К примеру, "наступний день". Засорять украинский язык русизмами наши депутаты (даже с журналистским прошлым, а порой и настоящим) научились как нельзя лучше, а вот руководствоваться здравым смыслом… С этим как-то хуже.

Алексей Рыжков