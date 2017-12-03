С кем вы, мастера футбола? Еще раз о скандале вокруг "Шахтера"

У большинства наших сограждан сей факт вызвал ярость, но нашлись и медиа, очевидно, имеющие отношение к донецким кошелькам, выступившие в тональности: "Руки прочь от "Шахтера""! И понеслась! Харьковские и донецкие фанаты останавливали автобус с игроками "Шахтера" и пытались научить их "любить родину". А затем ультрас донецкого клуба молчали в течение всего кубкового матча "Шахтер" – "Верес", вывесив красноречивый баннер с надписью: "Наше мовчання красномовніше, ніж ваші пусті слова" (можно было бы, кстати, обойтись и без русизмов, заменив слово "пусті" на "порожні").

Федерация футбола Украины привычно занялась обеливанием горняков. И вместо акции "Мій тато – герой!" прошла акция, посвященная очередной годовщине образования вооруженных сил Украины под названием "Ми пишаємось". В ней приняли участие и игроки в оранжево-черных футболках. Известный политик Степан Хмара возмутился отсутствием патриотизма у игроков "Шахтера", предложив ни много, ни мало… "распустить команду". Речь шла именно о команде, хотя, допускаю, что люди, мало интересующиеся футболом, не видят особой разницы между понятиями "команда" и "клуб". Игрок "Шахтера" Тарас Степаненко что-то даже сказанул о патриотизме и о немыслимой сумме уплаченных им налогов (мол, от него в госбюджет поступает больше, чем от всего киевского "Динамо"). Словом, начался очередной "конфликт интересов". И вновь продолжается бой! А то скучновато как-то стало.

Читайте также Известная украинская журналистка выступила в защиту игроков "Шахтера"

Меня поражает чистая наивность фигурантов этой истории. Всеукраинское объединение участников АТО "Українці – разом!" и Федерация футбола участников АТО наивно полагали, что к их акции присоединятся игроки "Шахтера". Неужели позиция клуба "Шахтер" в течение всей войны на востоке Украины для вас была доселе неясна? Медиа применительно к ней, позиции употребляют термин "невнятная". Как раз здесь, по-моему, все внятно. "Шахтер" публично ни разу не поддержал Украину в этом кровавом противостоянии, ни игроки, ни топ-менеджмент клуба не сказали ни одного худого слова в адрес ДНР, а экс-капитан горняков Дарио Срна, давая интервью популярному мировому изданию World Soccer, ответил, что, мол, болельщики "Шахтера" есть по разные стороны баррикад. Можно называть это боязнью за свою донецкую недвижимость, за родных, оставшихся в оккупации, за "Донбасс-Арену" (представленную, кстати, в музее "Украина в миниатюре" в киевском Гидропарке, что подчеркивает значимость этого спортсооружения для всей Украины). Можно гневно вопрошать на советский манер: "С кем вы, мастера футбола?" Только от этого мировоззрение топ-менеджмента и игроков не поменяется. Тот же, кто проявит инициативу (как в свое время Виктор Коваленко, отправившийся проведать раненых украинских воинов и выложивший соответствующие фото в соцсетях), будет подвергнут пусть и не публичному, но остракизму, а патриотические фото со страничек исчезнут.

Чего мы требуем от донецких футболистов? Участия в параде лицемерия? По-моему, свою позицию в течение всех этих трех лет они обозначают весьма четко, часто произнося слово "мир", но не называя прямо виновников войны. Эта позиция вызывает неприятие у людей, любящих Украину, однако не способствует резкому снижению популярности донецкого клуба. Болельщик – это глорихантер по своей природе, поддерживающий тех, кто хорошо играет. Если уж львовские (!) таксисты (барометр, как-никак), восхищаясь футбольным мастерством горняков, призывают не смешивать футбол и политику (сам был участником такого разговора), то о чем тогда говорить!

Наив ультрас можно понять. Движение футбольных фанатов в своей основе романтично. Но, ребята, неужели вы всерьез думаете, что даже самые искренние ваши слова к чему-то могут побудить молодых миллионеров?

Наив Федерации футбола Украины вызывает скептическую улыбку не только у меня. Уж как расстарались ее креативщики, чтобы придумать акцию, вроде как реабилитирующую "Шахтер" в глазах общественности! И ведь придумали, наивно полагая, что, участвуя в ней, оранжево-черные получат право на индульгенцию.

Наив самого "Шахтера"? Намеки на организаторов кампании против "лучшего клуба Украины", засевших в районе киевского стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского, – образец наивного искусства. Кому вы хотите это внушить? Закоренелым ватникам и внушать ничего не нужно, они сами способны нести всякий околофутбольный и околополитический бред. До записных патриотов вы не достучитесь. Неприсоединившиеся просто недоуменно пожмут плечами: мол, "паны дерутся…" На кого рассчитываете?

Наив Степана Хмары? Ну, любители конспирологических версий называют слова уважаемого антисоветского диссидента провокацией и припоминают ему не совсем внятную позицию на разных исторических этапах развития Украины, а также все чаще слышимый из его уст рефрен: "Даже при Януковиче…" В данном случае я бы не злоупотреблял конспирологией. Это – слова наивного человека, не ведающего, чем грозит вмешательство государства в футбольные процессы (для несведущих поясню: за это полагается многолетний бан страны от международной футбольной власти).

Наив Тараса Степаненко? Конечно, считать наивным молодого миллионера как-то… тоже наивно. Однако никто из его коллег-футболистов не кичится своими налоговыми подвигами! Видимо, Степаненко уникален в своей налоговой добросовестности (тут бы был уместен смайлик). И наивен… То, о чем все предпочитают молчать, выставляет напоказ.

Иные конспирологи вещают о том, что вся эта кампания задумана для перехода "Шахтера" под крыло российского футбола. Эти наивняки также далеки от международной футбольной системы и (допускаю, что вполне искренне) не понимают ее консерватизма (у которого есть как хорошие, так и плохие стороны).

Давайте не будем требовать друг от друга невозможного! Чего греха таить, сквозит в нас это совковое желание развеять заблуждения классового врага. И убедить его в чем-то! Однако… Ватник менее ватным не станет, увидев перед своим носом стяг с трезубом. Вроде как патриот не обернется в одночасье прагматиком, продолжая использовать воинственную риторику. Прагматик же извлечет маркетинговую пользу из сложившейся ситуации. При этом не стоит перегибать палку с нарочитым патриотизмом, а важно просто четко обозначать свою гражданскую позицию.

Если бы наш футбол зависел от денег болельщиков в большей степени, чем это происходит сейчас, то и слова, и поступки участников футбольных действ были бы более взвешенными. Только вот искренними ли? Сейчас при всей остроте дискуссии искренность (молчание и отнекивание тоже ведь бывают красноречивым свидетельством позиции) в словах разных сторон наличествует.

Недавно услышал от нашего эмигранта в Германии такую фразу: "Для меня, как и для всех людей, переживших в студенческие годы распад СССР, понятие родины размыто". Хотел, было, возразить, но не стал. Патриотизму ведь не научишь. И если даже у иных игроков национальной сборной понятие родины размыто, то Бог им судья. Народную же любовь к мастерам кожаного мяча за деньги не купишь. Задумайтесь об этом, современные футбольные небожители!

Алексей Рыжков