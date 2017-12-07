Царская милость.Что стоит за неожиданным решением Путина по Олимпиаде-2018

Отстранение сборной России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года было вполне ожидаемым. К этому всё шло ровно с того момента, когда вышел в свет документальный фильм немецкого канала ARD об употреблении допинга российскими легкоатлетами. История стремительно набирала ход и быстро вышла за рамки одной только "королевы спорта". Кульминация наступила 5 декабря, когда Международный олимпийский комитет объявил о своем решении официально.

Вместе с тем, дисквалификация не затронула "чистых" российских спортсменов. Если атлет не запятнан участием в допинговых скандалах, он все-таки может выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом. И вот именно здесь крылась главная интрига.

Практически все были уверены, что без флага и гимна российские спортсмены на Олимпиаду не поедут – их просто туда не отпустят. Однако уже 6 декабря стало ясно, что бойкотировать Олимпиаду Россия не будет. Вопреки истерике, которая развернулась в федеральных СМИ, Владимир Путин заявил, что каждый российский спортсмен может выступить в Пхенчхане - даже в нейтральном статусе, если имеет на то право и желание. При этом президент РФ признал, что отчасти Россия сама дала повод для такого наказания, вот только поводом воспользовались "не совсем честным образом".

В любом случае, решение Путина отпустить россиян на Олимпиаду-2018 было неожиданным, но своя логика у него есть. Наверняка, российский лидер держит в уме предстоящий чемпионат мира по футболу, жеребьевка которого с помпой прошла 1 декабря. Если до Олимпиады в Пхенчхане ему, по большому счету, нет никакого дела, то с домашним чемпионатом мира ситуация совершенно иная. Здесь Путин кровно заинтересован, чтобы всё прошло не просто хорошо, а на максимально высоком уровне.

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Вероятно, именно по этой причине он решил не лезть на рожон. И хотя ФИФА не имеет никакого отношения к МОК, некие контрмеры в случае бойкота исключать нельзя. Неслучайно на днях появилась информация, что практически все ведущие российские футболисты тоже находятся на карандаше Всемирной антидопинговой организации. В частности, речь идет о всех игроках, выступавших на ЧМ-2014 в Бразилии. Всего же упоминаются 35 фамилий. Это значит, что в случае необходимости кое-кого из них тоже можно отстранить. А если понадобится, то и всю команду целиком. А еще кто-то из участников турнира тоже может объявить бойкот. Думается, на домашнем чемпионате мира Путин не заинтересован ни в одном из этих вариантов.

К слову, это уже не первый жест доброй воли от президента России накануне зимней Олимпиады. Четыре года назад перед Играми в Сочи он неожиданно выпустил на волю Михаила Ходорковского, пребывавшего в местах лишения свободы более десяти лет…

Как и ожидалось, реакция на все эти события в спортивном мире неоднозначна. Многие полагают, что решение МОК слишком мягкое по отношению к российским спортсменам. Мол, их нужно было отстранять без всяких оговорок. Да и решение Владимира Путина даже в России не все приняли с пониманием. Сейчас многие из тех, кто на протяжении длительного времени буквально кричал о невозможности выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе, дали обратный ход и говорят совершенно противоположные вещи.

Этого вопроса вообще бы не было на повестке дня, если бы не Крым, Донбасс и Сирия. Потому что, если системный допинг был еще в Сочи, система должна была начинать ловить нарушителей именно в Сочи. Но начала ловить почему-то только перед Олимпиадой.

Решение об участии или неучастии россиян в Олимпиаде-2018 единолично принимает Владимир Путин. Конечно, в сложившейся ситуации никто даже не вспоминает о существовании принципа "спорт вне политики". А если бы сборная Украины завоевала право участвовать на ЧМ-2018, кто бы принимал решение, ехать нам туда или не ехать? Неужели исполком ФФУ? Неужели футболисты вместе с тренерским штабом?

Мнение самих спортсменов в данных вопросах вообще никого не интересует. Это касается и российских олимпийцев, и украинских футболистов. И те, и другие стараются уходить от прямых ответов на подобные вопросы. Зато в неформальной обстановке говорят, что пропускать такие старты нельзя.

Публично же о таких вещах лучше не высказываться. Иначе будешь заклеймен позором. Мол, не патриот, не поешь гимн, не держишь руку на сердце. А то, что ты спортсмен и это дело всей твоей жизни, никого не интересует. И если ты хочешь заниматься своим любимым делом, вынужден подчиняться этим безумным правилам.

Андрей Ющенко, публицист, журналист