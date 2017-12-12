Спектакль "Великий миротворец", или Как Путин готовится к выборам

Россия не в первый раз выводит свои войска из Сирии. В предыдущий раз странным образом заявленный вывод российских войск превратился в ввод новых соединений.

Мы должны учитывать, что живём в эпоху постмодернизма, когда смыты различия не только между принципами, но и между реальностью и фикцией. Причем, постмодернизмом увлекается не только Кремль - взгляните на Трампа!

На сей раз действительно Кремль заинтересован в создании впечатления "миротворчества" и потому, что российское общество не желает войны на Ближнем Востоке. Поэтому Кремлю нужно выходить из конфронтационного поля, в который он затащил Россию своим "крымнашизмом".

В преддверии президентских выборов Путин хочет предстать "urbi et orbi" - перед миром и своим народом, как Миротворец. Вот Сирия и является сценой, на которой Путин хочет сыграть эту роль. Причем, роль Миротворца, который одержал победу! А заодно и попытаться сыграть второй акт в этой пьесе, став Миротворцем на Донбассе. Впрочем, второй акт ему вряд ли удастся... Понимание мира в Москве и Киеве тотально не совпадают.

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Но не забудем, что мы живем в эпоху постмодернизма. Поэтому вывод войск при необходимости может вновь завершиться новым вводом. Путин заявил, что Россия выводит "значительную часть" своего военного контингента. Но какова она? И сколько нужно оставить войск для обеспечения безопасности российских баз, в том числе Хмеймима? А сколько нужно оставить войск для того, чтобы гарантировать безопасность режима Ассада?

Короче, будем учитывать тот факт, что все относительно. Заявления российского президента в том числе. Реально лишь то, что Кремль пытается конвертировать Сирию, переставшую быть государством, в свою победу.

Лилия Шевцова, российский политолог, публицист