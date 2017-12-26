Оккупированные территории: отказаться нельзя вернуть

Украинцы готовы отказаться от оккупированных и находящихся под российским контролем территорий, которые объединены аббревиатурой ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей). Правда, не навсегда, а временно. И не все украинцы, а только 68% опрошенных. И не всего взрослого населения, а только зрители итоговой программы Евгения Киселева, которые имели возможность голосовать в прямом эфире. То есть, выборка не репрезентативна. Есть вероятность, что в другой программе с другим ведущим на другом канале другие зрители проголосуют за то, что ОРДЛО нужно возвращать. Но всё равно тенденция показательна.

Интересно, что подобные мнения озвучиваются чем дальше, тем смелее. Чтобы понять, о чем речь, надо обернуться на три года назад, когда Донбасс только начали раскачивать. До прямого российского вторжения люди оттуда не бежали, не смотря на диверсионные вылазки группы Игоря Стрелкова и локальных отрядов, называющих себя казачеством. На Донбассе привыкли к насилию не только с 1990-х годов, но и раньше. Промышленный край одновременно был одним из самых криминализированных регионов как в советской Украине, так и во всем бывшем СССР. Таковым можно определить любой край, где доминировал и доминирует пролетариат. Вот почему начавшуюся там весной 2014-го бузу никто не считал чем-то серьезным и опасным. Пошумят и успокоятся. И, что очень важно, об отторжении мятежных территорий речь не шла.

Прямая российская военная агрессия с последующей оккупацией внесли в мнение украинцев свои коррективы. Здесь снова нужно очень точно вспомнить бытовавшее тогда положение вещей. Бежавших от войны жителей Донбасса на всей территории Украины принимали в штыки. В соцсетях ежедневно появлялись отчеты об их недостойном поведении, проявлениях ненависти к "бандерам" и публичном неприятии всего украинского, вандализме, осквернении памятных знаков Небесной Сотне и тому подобное. Не все соответствовало действительности. Но в целом переселенцы и беженцы плохо приживались даже в лояльном к ним и вроде бы близком по духу Харькове. Им таки удалось настроить против себя все остальные регионы. Однако насколько безжалостными были оценки в их адрес, настолько, если не больше, активисты соцсетей и всевозможные эксперты жалели жителей Донбасса, оставшихся в ОРДЛО.

Вывод получается достаточно любопытным. Пока жители Донбасса живут на Донбассе, они никому не мешают. Те, кто оказался на оккупированной территории, получают неофициальный статус "тоже наши люди", которых надо освобождать вместе с территориями. Но при условии, что эти самые "наши люди" останутся там, где жили. Как только они перебираются из привычных мест в другие области, их быстро начинают ненавидеть. Либо – показательно обхаживать, создавая под помощь им специальные фонды, основывая грантовые программы, устраивая просветительские фестивали и прочие специальные мероприятия. Тем самым утверждая: они не такие, как мы, к ним нужны особый подход и особое отношение.

Получается, остальная Украина так или иначе видит в жителях Донбасса "других". Они получили неофициальный статус такого себе "паранарода", сообщества с ограниченными возможностями, которое или демонстративно не замечают, или демонстративно опекают. А сегодня общество, наконец, показало очевидную усталость от подобных двойных стандартов. Отсюда – желание отказаться от ОРДЛО, отрезать эту территорию, пускай даже временно. Украинцы уже не хотят учитывать мнения и стремления тех, кто в случае освобождения продолжит паразитировать на нас с вами. Когда бы это не случилось. Даже те, кто три года назад уверял, что там тоже наши люди, нынче оценивают их "нашесть" более, чем сдержанно. И чем дольше не наступает победа, тем меньше шансов, что люди на возвращённых территориях останутся нашими в том смысле, который мы вкладываем в это слово.

Причина, прежде всего, в пропаганде. Вот то единственное, что Россия поставляет в ОРДЛО в избытке. Обратите внимание, сколько публикаций на данную тему появилось в Украине только за последний месяц. "С освобождением территорий количество проблем только возрастет", - говорит Георгий Тука, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий. "Интеграция в Украину наименее вероятна. А России они не нужны", - размышляет публицист Сергей Чирков. "Украинизированное поколение донбасских индиго уже сформировалось и выехало из оккупации. Дети в школе, дома и в церкви готовятся умирать за "русский мир". Эти безоговорочные люди могут так же безоговорочно вернуться с Донбассом в Украину. Могут! Но кем? Гражданами или ядом? И тогда война начнется в любой момент с новой силой, если однажды мы не выполним какие-то их условия", - пишет журналистка Олена Степова.

Итак, уважающее себя государство территориями не разбрасывается. Но есть и другая истина: государство – не территория, а люди. То, что сегодня называется ОРДЛО, реально можно было если не перековать, то оставить в довоенном состоянии, только до оккупации. Вот почему сегодня приходит этому понимание. И вот почему украинцы уже готовы отказаться от территорий и людей, которые на них живут.

Андрей Кокотюха, журналист, писатель