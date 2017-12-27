Кто еще не пропиарился на освобождении наших пленных?

Юрий Касьянов

волонтер, активист

27 декабря 2017, 18:12

В 2014-м мы могли остановить российскую агрессию, но не сделали, по сути, ничего.

Кто еще не пропиарился на освобождении наших пленных?.. Президент Порошенко обладает удивительным даром - всегда быть там, где хорошие вести. Он открывает мосты, дороги, школы, детские лагеря, встречает пленных... Но его не встретите в торжественно открытом лагере после пожара, в Артёмовске до прорыва наших войск из Дебальцево, на ежегодном дне памяти погибших в Иловайске.

Сегодня командующий ВМС Игорь Воронченко заявил, что готов был применить оружие (танки) в Крыму против захватчиков 27 февраля 2014 года. Тогда, когда враг ещё не был уверен в своих силах, и в нашей слабости, такая операция могла быть успешной. Но приказа не было. И через несколько дней стало поздно...

А сто лет назад правительство Украинской народной республики бездарно, позорно профукало страну. Несколько тысяч красногвардейцев под командованием Антонова-Овсеенко победным маршем, почти без сопротивления прошли пол-Украины. Приказа не было. Воли не было. Политика было пораженческая...

В 2014-м, как и в 1917-м мы могли остановить российскую агрессию и в Крыму, и на Донбассе. Не голосованием в один тур. Не долгими прениями на заседании правительства УНР. Не бессмысленными приказами деморализованным воинским частям. А мобилизацией всех ресурсов на защиту Украины, вооружением миллионов людей, созданием армии добровольцев, смелыми и решительными действиями против врага.

Не сделали, по сути, ничего. Струсили. Включили заднюю. Подписали предательский "Минск". Позволили врагу закрепиться и нарастить силы. Демилитаризировали общество. Растоптали боевой дух. Обрекли сотни людей на годы пыток и страданий в плену и в российских тюрьмах.

Победители, блин.

Юрий Касьянов, волонтер

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