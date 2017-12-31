Три события, которые определяют 2018 год

Александр Кочетков

аналитик, политолог

31 декабря 2017, 14:09

В уходящем году заметных событий было, словно люксовых авто возле Верховной Рады. Но нас ведь интересует те, которые определяют год наступающий.

Украинцам следует готовиться ко второму сроку Порошенко либо к операции «преемник»

Таких всего три, как у Золотой Рыбки.

Первое: сформировался формат общения власти с населением. Я бы назвал такой формат "закос под Ивана-дурака".

То есть, все позитивные события власть однозначно приписывает себе. Все негативные она на голубом глазу называет позитивными и тоже приписывает себе. К примеру, сейчас аномально тепло, поэтому есть экономия энергоресурсов, но Кабмин рассказывает, что эта экономия — результат его напряженного труда по энергосбережению. А вот если мы видим в магазине стартующие в стратосферу цены, то власть лихо объясняет, что "на самом деле цены стабильны, как никогда. И вообще у нас рост экономики, а недовольными могут быть только агенты Путина". Хотите убедиться — пересильте себя и послушайте премьер-министра.

Вести себя так могут либо злонамеренные идиоты, либо сволочи, которые считают безропотными идиотами всех нас.

Второе: зафиксировалась ось противостояния в обществе. 

С одной стороны, это президент Порошенко, его силовики, коррумпированное чиновничество и прикормленный бизнес, с другой — активная часть общества, которая уже убеждена, что вред, наносимый этой властью, выше, чем угроза нестабильности, эскалации войны и прочих ужасов, которыми пугают нанятые лоялисты. Эта часть общества не верит, что на власть можно повлиять через выборы и уповает только протестную, уличную активность.

Все происходящее в стране и мире этими сторонами воспринимается абсолютно диаметрально. И такое противостояние не может рассосаться само по себе.

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Третье: обозначилось, что президентство Дональда Трампа будет, как бы это помягче, нелинейным.

Это важно, потому что украинская власть так достала Европу своей необязательностью и просто лживостью, что последней опорой остались Штаты. Но не потому, что в Вашингтоне еще не раскусили ПАПа, а потому, что он винтик большой схемы меж США и РФ. И вот то, как сложится эта схема плюс угроза обвинения Трампа в тайном сговоре с Путиным, решающим образом повлияет на внутриукраинский расклад.

Год назад я писал, что не понимаю, за счет чего Петр Алексеевич сможет сохранить свое президентство в 2017 году. Но он сохранил, хотя власть качает и штормит все больше. И вовсе не потому, что президент вел свою игру сильно и безошибочно — как раз наоборот. Но вот противники Порошенко оказались слишком разрозненными, некреативными и неорганизованными. 
И главное: они пока не смогли предложить обществу убедительную прогшрамму, отвечающую на вопрос, а кто и что будет после того, как сметут нынешнюю власть? Обжегшись на результатах Евромайдана, общество опасается, чтобы не стало еще хуже, и поддержит только открыто заявленную убедительную команду новой власти, имеющую реальный, а не декларативный план очищения и преобразования страны.

Если такая команда будет предъявлена и принята обществом, то буквально через несколько месяцев дело о госизмене Януковича придется объединять с таким в отношении Порошенко. Не будет — готовьтесь ко второму сроку либо операции "преемник" в генпрокурорском исполнении.

Александр Кочетков, политолог, аналитик

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Порошенко Трамп Александ Кочетков 2017 год итоги
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