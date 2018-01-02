Российская оппозиция должна застрелиться от стыда

Ну, как я и говорю - кирдык назревает десятилетиями, но случается всегда по какому-то совершенно неполитическому бытовому поводу. В Венесуэле кончилась туалетная бумага. В Турции хотели вырубить десять деревьев. Иран взорвался после двукратного повышения цен на хлеб.

И вот теперь уже жгут портреты президента и аятоллы, требуют отставки руководства страны и политических реформ. Люди штурмуют муниципальные и государственные учреждения. Женщины отказываются от ношения хиджабов. Двадцать погибших. Столкновения с силовиками.

В Иране. В Иране, блин!

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Но, собственно, я не об этом. Мне вот что хочется узнать...Что там, российская оппозиция, назвала уже вышедших на улицы "провокаторами, которые хотят крови"? Призывает их уйти в огороженный согласованный с Хоменеи загон и там махать шариками, скандируя "мы здесь власть"? В Тегеран вылетел уже самолет с журналистами и бутылкой вискаря, чтобы провести мастер-класс по договорнякам ночью в кабинете мэрии?

Проводят ли местные активисты расследования против воровства пятого заместителя левой пятки начальника Корпуса стражей исламской революции и машут по этому поводу уточками, радостно селфясь в автозаках? Проводят ли опросы в Фейсбуке, где большинство высказывается за улицы, а потом ведут людей за реку на огороженный со всех сторон ментами островок? Ставят ли кубы? Вешают ли гипсовые сиськи кандидатов в депутаты на стены домов? Идут ли в мундепы, чтобы, согласно теории малых дел, "подрывать власть изнутри"? Рисуют ли плакатики с крысой? Сочиняют ли стишки про поэта и гражданина?

Призывают ли голосовать за местную телеведущую типа против всех?

Российская оппозиция сейчас вот должна просто застрелиться от стыда.

Иран. Иран, Карл!

Аркадий Бабченко, журналист