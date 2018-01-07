Трезубец - смерть путинизма

Виталий Портников

Публицист, журналист

7 января 2018, 15:11

Поездка в Россию для украинца - это "русская рулетка" - когда ты не знаешь, окажется ли пуля в пистолете смертельной.

Для современного российского режима враг - каждый человек с трезубцем на обложке паспорта

После очередного задержания украинских граждан в России об опасности поездок в соседнюю страну снова начали говорить на официальном уровне. В МИД предупредили, что такие путешествия часто становятся "билетом в один конец", в СБУ напомнили, что российские спецслужбы ведут охоту на украинских граждан. Однако подействуют эти предупреждения на тех украинцев, которые продолжают посещать Россию?

В части граждан Украины до сих пор существует иллюзия, что в России опасность угрожает тем, кто имеет какие-то отличные от принятых в этой стране политические взгляды и еще афиширует их. Какая опасность может угрожать так называемому "маленькому человеку", далекому от политики? А если гражданин Украины вообще придерживается пропутинских взглядов, если он старательно голосовал за Януковича и других пророссийских политиков и мечтает об оккупации своей Родины путинскими войсками - почему он не может посещать Москву или Тулу, общаться там с друзьями и родственниками?

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И здесь я вынужден разочаровать как далеких от политики горожан, так и адептов "русского мира". Логика авторитарных режимов и их специальных служб отличается от той, к которой вы привыкли в Украине. Опасность одинаково угрожает как активистам Майдана, так и тем, кто не поддерживал народное восстание. Главный документ, который делает гражданина Украины интересным для российских спецслужб - не удостоверение активиста или волонтера, а паспорт. Обычный паспорт. Ведь украинцев задерживают не потому, что ищут какую-то реальную вину. А чтобы использовать. Для пропаганды, для дестабилизации ситуации в Украине, для обмена. Российским спецслужбам выгодно поддерживать в собственном обществе атмосферу психоза, чтобы оправдывать агрессивную политику Путина. Значит, нужны новые и новые "шпионы" и "диверсанты". В Москве видят, как болезненно украинское общество реагирует на задержание собственных граждан - в этом Украина действительно отличается от России, в которой к соотечественникам могут относиться как к мусору. Значит, надо задерживать новых и новых. И было бы глупо интересоваться в этих заложников политическими взглядами.

Прекрасный пример из истории - послевоенная депортация крымских татар или народов Кавказа. Тогда депортировали всех - и тех, кто воевал в рядах Красной Армии, и тех, кто жил на оккупированных территориях. И тех, кто не имел политических взглядов, и тех, кто возглавлял местные партийные организации. Главным фактором в Сталина - как раньше у Гитлера - было исключительно этническое происхождение, ничего больше. Спастись от репрессий путем поддержки вождя не было никакой возможности. Это надо просто понимать. Во время Холокоста уничтожали и тех евреев, которые сопротивлялись, и тех, кто служил в полиции в гетто. Во время депортаций выгоняли и тех, кто был далек от сталинского режима, и тех, кто дослужился до должности секретарей обкомов и депутатов. С тех пор в России немного изменилось. И для современного российского режима враг - каждый человек с трезубцем на обложке паспорта. Ибо трезубец - смерть путинизма. Просто - к счастью многих из тех, кто посещает Россию - Кремль ведет против Украины гибридную войну. А в такой войне всегда есть шанс выжить - но и смерть выглядит совершенно непредсказуемой.

Поэтому поездки в Россию пока не стали "билетом в один конец", о котором говорят в украинском МИД. Это, скорее, знаменитая "русская рулетка" - когда ты не знаешь, окажется ли пуля в пистолете смертельной.

Виталий Портников, журналист для Радио Свобода

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Россия Украина Виталий Портников трезубец
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