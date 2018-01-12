"Подарок" от врага

Логика предвыборной кампании заставляет российского президента делать шаги, которые рассчитаны не только на внутреннего потребителя. В таком контексте следует рассматривать высказанную готовность передать Украине военную технику из Крыма.

Об этом Путин заявил во время встречи с руководителями российских СМИ, отметив, что и корабли, и другая военная техника фактически является бесполезной, и в таком состоянии досталась россиянам в качестве трофея. Здесь стоит вспомнить те несколько эшелонов с украинской военной техникой, которые пришли из оккупированного Крыма до разгара конфликта на Донбассе: там было повреждено все, что только можно было повредить.

Логика последних заявлений Путина проста: продемонстрировать миру, что РФ "сильна как никогда", к конфликту на Донбассе не причастна, более того - готова к диалогу с Украиной. Возможно, даже по Крыму, если официальный Киев не будет настаивать на возвращении оккупированного полуострова.

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Целесообразно обратить внимание на несколько нюансов: санкционированое украинскими властями и согласованое с Россией появление наших военнослужащих в Крыму легитимизирует принадлежность полуострова России. Давайте не забывать о "шпионских делах" в Крыму и не допускать осуществления провокаций против украинских военных, которым по словам Путина, россияне готовы помочь доставить корабли в Одессу. Нельзя исключать, что Украине захотят вернуть бронетехнику, которую использовали сепаратисты на Донбассе, чтобы потом иметь основания аргументировано говорить о "гражданской войне".

Предложение Путина, повторюсь, рассчитано на быструю и резкую реакцию официального Киева, Кремлю выгодно попытаться показать полную недоговороспособность Украины. Однако и соглашаться на предложение российского президента не стоит, ведь иллюзий относительно готовности России передать хоть что-то ценное нет. Было бы логичным нанять зарубежную компанию, допустим, турецкую, для доставки судов в украинские территориальные воды, а относительно другой техники - настаивать на ее получении только вместе с представителями СММ ОБСЕ и иностранными наблюдателями.

Евгений Магда, директор Института мировой политики