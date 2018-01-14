Как Украине не угодить в новую коварную ловушку Кремля

Виталий Портников

Публицист, журналист

14 января 2018, 00:02

Защитить свое государство от Путина и тех, кто готов отказаться от будущего страны ради мнимого "покоя" и призрачных экономических выгод, могут только сами украинцы.

"Миротворец" из Кремля

Во время недавней встречи с редакторами российских СМИ президент России Владимир Путин в миролюбивой манере высказался об отношениях с Украиной. Путин заявил о необходимости улучшения отношений с Киевом, которое непременно наступит после урегулирования ситуации на Донбассе. При этом Путин подчеркнул, что Россия заинтересована именно в полном политическом урегулировании, ее не устраивает "замороженный конфликт". Еще более сенсационное заявление Путин сделал по военной технике Украины, которая была украдена оккупантами во время аннексии Крыма. Эту технику Путин готов вернуть украинцам, а оставшиеся боеприпасы - утилизировать с участием украинских специалистов.

Путин приготовил план "гибридный мир"

Риторика Путина значительно отличается даже от тональности его недавней "большой" пресс-конференции в Кремле. Заметим, что российский президент больше не говорит о "перевороте", а только о нормализации отношений. И это при том, что, на первый взгляд, ничего в ситуации вокруг Украины не изменилось.

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Зато изменился сам Путин - прежде всего с точки зрения риторики. Уже доводилось писать, что путинская предвыборная кампания и действия президента России после его переизбрания на посту главы государства - будут проходить под флагом "миротворчества". Но, конечно, ни в каком мире с Украиной Путин не заинтересован. Гибридная война, которую Путин вел против Украины последние более трех лет, должна измениться на "гибридный мир". А "гибридный мир" является гораздо более опасным, чем гибридная война. Так, "гибридный мир" - это сохранение жизни сотен, а может быть, и тысяч людей, которые непременно погибнут, если гибридная война будет продолжаться. Но смысл "гибридного мира" - добиться гибели самого Украинского государства.

"Гибридный мир": программа

Программа "гибридного мира" может быть прочитана уже сейчас. Это готовность прекратить военные действия на Донбассе и даже вывести оттуда российские войска и наемников. Но на смену им придут миротворцы, в том числе из стран, которые сочувствуют России. Украинский контроль над территорией будет восстановлен только после имплементации Украиной Минских соглашений - то есть после предоставления части Донбасса автономного статуса. Проще говоря, не в ближайшие годы. Причем давить на Киев будут и из Москвы, и из Берлина, и из Парижа. И, возможно, даже из Вашингтона. По проблеме российско-украинского конфликта Донбасс превратится в головную боль самой Украины. При этом на территории, которая формально будет считаться украинской, будут продолжать работать российские телеканалы, продаваться российские товары, выкладываться концепции "русского мира", будет процвестать контрабанда - возможно даже, с участием самих миротворцев, как это уже не раз бывало в мире в прошлом .

Враги Украины хотят хранить Донбасс как гнойную рану на теле. Так проще. Одновременно активизируется часть западной политической элиты, которая будет выступать за отмену санкций против России - если войны уже нет, а Украина на уступки не идет. Так, собственно, она уже активизировалась. Последние заявления глав внешнеполитических ведомств Германии и Австрии - прекрасное доказательство этого.

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В самой Украине все громче звучать голоса тех, кто требует договориться с Россией и "услышать" Донбасс - войны нет, а в конфронтации заинтересована сама "неэффективная и коррумпированная украинская власть, прикрывающей свое нежелание проводить реформы конфликтом с Россией". Россия будет тратить огромные деньги на украинских политиков и имитационную часть "гражданского общества" - нередко посредством своих западных друзей, которые живут на те же московские средства, так что внешне все будет очень красиво выглядеть. И уже после следующих парламентских выборов может возникнуть удивительный блок откровенных коллаборационистов и псевдо- "патриотов", который будет выступать за примирение с Москвой и поиск Украиной своего места в мире между Россией и Западом. Минские соглашения тогда будут, наконец, реализованы, Донбасс станет государством в государстве, Крым исчезнет с украинской повестки дня. А новый президент Украины поедет в Москву выгодно продать украинский суверенитет. В его делегацию войдут даже ветераны гибридной войны, пожмут руки ее участникам со стороны России. Мы - один народ.

Все в руках украинцев

Это и есть план "гибридного мира". Украине очень важно не попасть в эту ловушку. Очень важно понять, что мир не бывает гибридным. На гибридной войне погибают настоящие люди. А "гибридный мир" уничтожает настоящие государства. В существовании независимой Украины не заинтересованы в Москве. Но и на Западе Украину замечают только пока она борется. Поэтому защитить свое государство от Путина и тех, кто готов отказаться от будущего страны ради мнимого "покоя" и призрачных экономических выгод, могут только сами украинцы.

Виталий Портников, журналист для Радио Свобода

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