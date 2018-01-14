Маша не дура ну извините

Не прошло и суток с момента публикации грузинским телеканалом "Рустави2" якобы документов из архивов ФСБ, датированных 2007 годом, в которых якобы содержится обещание тогда еще народного депутата Петра Порошенко не предпринимать ничего антироссийского, как лидер "Руху новых сил" Михаеил Саакашвили взялся опровергать опровержение сенсации авторства администрации президента. Вот только после реакции Михаела Николозовича, ситуация стала выглядеть еще пикантнее.

Напомним, в субботу 13 января близкий к Саакашвили грузинский телеканал "Рустави-2" разразился сенсацией, опубликовав якобы копии обращений Петра Порошенко в ФСБ, которые датированы февралем 2007 года, в которых он обещает не действовать против интересов России. Факсимиле датировано 3 февраля 2007 года. Известно, что в тот день тогда еще народного депутата Порошенко не пустили в Россию в качестве ответа на "антироссийские действия руководства Украины".

Данную информацию в условиях выходного дня разнесли по лентам новостей среди прочего сторонники Саакашвили и пророссийские сайты, финансируемые беглым олигархом Курченко. Того самого Курченко, в связях с которым ГПУ обвиняет Саакашвили. Исходя из того факта, что данные документы могли быть получены только в ФСБ, наблюдатели спрашивали инициаторов скандала, как удалось заполучить эти "дровишки".

И таки дождались реакции самого Саакашвили: ""Рустави-2" - это лучший канал в регионе с очень профессиональными журналистами, которые, как правило, проверяют источники. То что Администрация президента в 3 ночи официально опровергла их информацию говорит о панике на Банковой".

А все-таки, правду рассказали грузинские журналисты. Очень хорошо. Вот только паника это, наверное, когда люди, оказавшись в неприятной ситуации, долго решают, как из нее выкарабкиваться. Но это, конечно, не про Саакашвили, подвергшегося критике и разразившегося постом только в 14.00 воскресенья.

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"Аргумент о дате официального бракосочетания не убедителен. Люди могут жить в браке и без официальной регистрации", − написал дальше Михеил Никалозович. И кто бы спорил, но дело-то в том, что речь вроде как идет об официальном документе, где как-то принято называть вещи своими именами. То есть вы можете сколько угодно в быту назвать кого-то братом (сестрой) тещу мамой, свекра папой. Но вы в документе напишете согласно действительному родству, а не близости ваших отношений.

"Тем более, если утверждать, что это вброс ФСБ, не нужно считать их такими дураками, что они эти факты не проверили", − продолжает Саакашвили. То есть, на самом деле "недураки" знали, что в 2007-м Алексей был женат? И тогда, и сейчас? Или "профессиональным журналистам" c "Рустави2" спецслужба кинула липу, а они в свою очередь не проверили информацию?

Как бы то ни было, но дальше Саакашвили вроде как берется защищать Порошенко. Или это только показалось?

"Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И все же при том, что я считаю президентсво Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ", − пишет политик.

"Мы знаем, что он поддерживает интенсивные контакты не официального характера с представителями враждебного государства. Я знаю, что 29 декабря, в телефонном разговоре с Путиным, Порошенко просил сотрудничества в деле против меня. Я стою на своем, мне слабо вериться, что он мог написать этот документ собственноручно, учитывая, что рукописи не горят. Хотя, с другой стороны, я не верил и про Леха Валенсу и других мировых деятелей, гораздо более уважаемых, чем Порошенко", − резюмирует Саакашвили.

Я намеренно привел полный текст реакции лидера "Руху новых сил", чтобы не обвинили в подлоге. И вот кто-нибудь что-нибудь из него понял вообще?

Казалось бы, все так просто. Если это документы из ФСБ, то ответьте, откуда они у вас? А если не из ФСБ, то были ли какие-то документы? Что за пургу тогда гонят зависимые от вас "профессиональные журналисты?" Еще в субботу уместен был вопрос "В чем крамола, если документы датированы 2007 годом. Еще задолго до войны". Не было ответа. Но в воскресенье Саакашвили уже вроде как и намекал, что все документы - липа. Но называет "Рустави2" профессионалами. Так вот и спрашивается, когда он лжет? Если журналисты близкого Саакашвили канала опубликовали фейк, то виновата ли в этом украинская власть? Где профессионализм? Кто в итоге должен извиняться? Или все-таки, в случае проведения подрывной деятельности в интересах врага, отвечать перед следствием и судом?

Пока же получилось, как в анекдоте про извинения без знака препинания: "Маша не дура ну извините".

Вадим Довнар, журналист