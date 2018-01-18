Почему украинские вузы никогда не будут конкурентоспособны

Ситуация с отменой занятий в Киевском Национальном Университете имени Шевченко и других украинских ВУЗах до весны - это совсем уже стыд и позор.

Причем, когда такая информация появилась, КНУ выпустил заявление, в котором ее одновременно опроверг и подтвердил. То есть, написал, что информация неправдива, но при этом подтвердил, что каникулы у студентов закончатся 23 января, а аудиторное обучение начнется только с 1 марта. Следовательно, почти полтора месяца занятия вроде как будут, но в университет ходить не нужно. Интересно, бывает ли такое в Польше или Германии? Там тоже в зимнее время не нужно ходить на занятия?