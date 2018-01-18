Почему украинские вузы никогда не будут конкурентоспособны

В Украине скоро останутся только те, кто не хочет на самом деле получать знания, а просто отбывает срок ради диплома.
Ситуация с отменой занятий в Киевском Национальном Университете имени Шевченко и других украинских ВУЗах до весны - это совсем уже стыд и позор.
Причем, когда такая информация появилась, КНУ выпустил заявление, в котором ее одновременно опроверг и подтвердил. То есть, написал, что информация неправдива, но при этом подтвердил, что каникулы у студентов закончатся 23 января, а аудиторное обучение начнется только с 1 марта. Следовательно, почти полтора месяца занятия вроде как будут, но в университет ходить не нужно. Интересно, бывает ли такое в Польше или Германии? Там тоже в зимнее время не нужно ходить на занятия?
Такое фейковое обучение, когда занятия вроде как есть, а на самом деле нет, вводится с одной целью - сэкономить на отоплении. У лучшего украинского ВУЗа нет средств, чтобы обогревать аудитории. И государство не нашло средств, чтобы обеспечить нормальный учебный процесс в зимнее время.
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Я бы поверил, что этих средств у государства действительно нет, если бы своими глазами не видел, как на Волыни в промышленных масштабах незаконно добывают янтарь на глазах у Нацгвардии. Если бы не знал, что государство способно одним росчерком пера ввести грабительский тариф на электричество и подарить Ахметову 10 млрд гривен.
Коррупция в буквальном смысле лишает и страну, и народ будущего. Можно закрыть глаза на многое, но не на это. Потому что образование - это основа всего. Украинские ВУЗы никогда не будут конкурентоспособны, если у них нет денег даже на теплые батареи. С таким подходом в них останутся только те, кто не хочет на самом деле получать знания, а просто отбывает срок ради диплома. А лучшие студенты будут массово выезжать на учебу за границу.
В принципе, это уже происходит. Платежеспособные семьи и так стараются отправлять своих детей учиться в ту же Польшу или Чехию, где большая часть молодых специалистов и остается. Потому что нет смысла возвращаться в страну, где Ахметову спокойно дарят десять ярдов, а студент лучшего ВУЗа Украины оказывается перед выбором - мерзнуть или сидеть дома.
Денис Казанский, журналист