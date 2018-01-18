Вот он - настоящий Донбасс

Торецк - город шахтерский. Как и везде в прифронтовых городах, жизнь тут тяжелая, а социальная обстановка сложная.

Есть в городе Дворец Культуры.

Он не работает и законсервирован, отключен от отопления.

Построили его еще в 1972 году и стоит он на балансе шахты Центральная.

Мне довелось побывать в этом закрытом, загадочном здании и познакомиться с людьми, которые оберегают этот объект и которые показали мне несколько удивительных вещей.

Первое, что меня поразило - это украшение хола. Стены украшены картинами, как бы у нас сейчас сказали - муралами.

Я бродил по темному коридору и фонариком выхватывал из тьмы украинские сюжеты: козака, влюбленных, икону, орнамент...

Кем и когда были нарисованы эти картины?

Художница давно уже умерла. Ее звали Валентина Максименко. Она разрисовала этот коридор Дворца Культуры в 1987 году. Еще был СССР и о Независимости можно было только мечтать смелым и отчаяным умам.

Расскажите мне теперь про русский мир на Донбасе. Вот настоящий Донбасс - поднятый лучом фонаря из тьмы.

Но на этом мои открытия загадок заброшенного Дворца не закончились.

Когда-то, еще за советов, тут был разбит тропический зимний сад: пальмы и лианы, фикусы и экзотические растения с чудными названиями.

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Когда дворец закрыли и отключили от отопления, то часть сада погибла, но бывшие сотрудики, которые переквалифицировались в сторожей, бросились на его спасение. Они обклеили все пленкой, создали теплицу, спасли большую часть растений и даже немного вырастили новых.

Тропическое чудо в депрессивном городке на линии фронта, побывавшего, только за эту войну, под властью Украины, потом россиян и затем отбитый Украиной назад, пережившего обстрелы, разруху и с надеждой на будущее.

И пока вся страна ждет реформ, скрытый от посторонних глаз Райский уголок ждет своего шанса на жизнь.

Мирослав Гай, волонтер, активист