Скрепы к скрепам, камни к камням

Аркадий Бабченко

Российский журналист, издатель журнала "Искусство войны"

24 января 2018, 00:16

Когда-нибудь национальностью будет показатель умственного, нравственного, образовательного и человеческого развития.

В прекрасной свободной Земле будущего мы, безусловно, отменим к чертям национальности и страны по этническому признаку. И выдавать гражданство будем по результатам теста, основанного на сведении воедино умственных данных, способностей к нравственной эмпатии, образовательного уровня, принятия общечеловеческих ценностей, поведенческих норм и так далее. 

Сколько у тебя условный показатель? Сорок пять? Вот тебе, дружище, автомат, стекломой и паспорт ДНР. Езжай. Удачи. Чуть повыше? Пятьдесят два? Ну, ок, распределительная шляпа говорит "Воронеж". Девяносто? Сомалиленд. Сто пятнадцать? Пожалте паспорт США. Сто сорок? Рады приветствовать вас в Исландии, сэр. Сто пятьдесят? Шалом, лехаим, мазл тов! Сто шестьдесят? Илон, мы тебе сантехника на Марс нашли. 

Национальностью будет показатель умственного, нравственного, образовательного и человеческого развития. Он же будет и визой. Хочешь перейти на следующий уровень и жить в более процветающей стране? Учись. Развивайся. Совершенствуйся. Приноси пользу. Выучи математику, создай произведение искусства, изобрети нейропротез, спаси птенца, борись с жестокостью и рабством. Сдал экзамен - вот тебе список новых открывшихся стран.

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И купить это гражданство будет нельзя. Пофиг на твои деньги, которые ты где-то там наворовал. 

И когда ты говоришь: я живу там-то - все сразу понимают, с кем имеют дело. А когда ты говоришь: я живу тут-то - все тоже сразу понимают, с кем имеют дело.

Поэтому, когда я слышу фразы типа "сделать Россию свободной и процветающей" я каждый раз думаю - а нахрена? Все свободные и процветающие в конце концов все равно снимаются с этой территории и едут в и так свободные и процветающие города. Только тратят сейчас на этот переезд на порядок больше усилий, чем нужно, зачем-то доказывая свою национальную принадлежность и ища в себе какие-то корни. Это я не про себя, если что. Так, вообще. Ин дженерал. Ну вот что вам, например, от моей национальной принадлежности, если я - имперский мудак? Не корни вам надо проверять, дорогие мои миграционные офицеры, а мозги. 

А в Воронеже пусть живут люди с наворованным миллиардом баксов в подвале, догхантеры, зрители "Битвы экстрасенсов", свидетели пришествия савецкой колбасы по два двадцать, страдатели по сильной руке и любители семок на кортах. Люди должны жить там, где им хорошо. Скрепы к скрепам, камни к камням. Все желания должны исполняться. Бухаешь, мочишься в подворотне, орешь на детей, бьешь животных, ненавидишь не таких и практикуешь нравственную идиотию - будьте любезны, вот вам микрорайон Химмаш, 132 улица Строителей. Вашим услугам комфортабельные подъезды для ссанья и модернизированные лавочки для блевания. И без разницы, откуда ваши корни и какой у вас цвет кожи. Экзамены надо было сдавать нормально. Хочешь уехать из Балашихи, учи английский. 

И все сразу станет органично и окажется на своих местах. 

Аркадий Бабченко, журналист

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национальность будущее Аркадий Бабченко
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