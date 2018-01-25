ПАСЕвная Кремля

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

25 января 2018, 10:49

Украинским дипломатам необходимо готовиться к отражению новых  попыток "хоть тушкой, хоть чучелом" вернуть российскую делегацию в ПАСЕ.

Россия снова попытается всеми правдами и неправдами вернуться в ПАСЕ

В Украине уже привыкли к тому, что сессии ПАСЕ проходят с обязательным упоминанием нашей страны. За несколько последних лет украинская делегация на главной политической площадке Европы заметно усилила свои позиции и заставила с собой считаться. Впрочем, и оппоненты Украины постоянно оттачивают умение толковать в своих интересах основополагающие принципы Ассамблеи.

Россия не скрывает своей заинтересованности в принуждении ПАСЕ к своему возвращению, которое не предполагает выполнение каких-либо резолюций Ассамблеи. Эмиссары Кремля Константин Косачев и Петр Толстой (получившие специальное разрешение прибыть в Страсбург) об этом заявили со всей определенностью накануне заседания ad hoc комитета, на котором руководство ПАСЕ обсуждало перспективы создания алгоритма возвращения российской делегации в Страсбург. Тамошние парламентарии подчеркивают, что Россия не будет платить членские взносы в Совет Европы, а его руководство отказалось от украинского предложения компенсировать дефицит средств. Кремль настаивает на исключении из регламента ПАСЕ самой возможности применения санкций против национальной делегации, что фактически лишит Ассамблею возможности влиять на входящие в нее государства.  Если это не удастся, Россия постарается максимально дискредитировать ПАСЕ.

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Публичным лоббистом возвращения России в Страсбург выступает генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, на этот раз заявивший о том, что аннексия Крыма и агрессия на Донбассе не являются формальным поводом для исключения России из Совета Европы. Он подчеркивает состояние финансового кризиса, в котором оказалась Ассамблея. Интересно, что в своем ежегодном выступлении Ягланд в отношении Украины говорил, как отметил известный украинский юрист-международник Николай Гнатовский, "о праве народов", а не о "правах человека". Подобные двойные стандарты – далеко не единственный пример заигрывания Ягланда с Кремлем. И его фигура для России очень важна не только по причине полномочий, но и как символ, ведь представители скандинавских государств обычно весьма критичны в отношении нарушений прав человека.

Президентом ПАСЕ стал представитель группы социалистов Микеле Николетти, которого можно отнести к группе умеренных сторонников возобновления политических контактов с Россией. Безусловно – под самыми благовидными предлогами, которые в Старом Свете научились продуцировать в большом количестве. Создание специального комитета, обсуждающего регламентные изменения ради возвращения российской делегации, было невозможно без участия Николетти, который в прошлом году был соавтором хитрого проекта резолюции о гармонизации представительства государств в Комитете Министров и Парламентской Ассамблее Совета Европы, также направленного на возвращение России.

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Продавить вопрос возвращения России в ПАСЕ с наскока не удалось, Косачев и Толстой не рискнули вступать в публичную дискуссию, поскольку понимают, что решение будет приниматься не руководством Ассамблеи, а на общем голосовании. Поэтому Кремль и его союзники будут действовать кнутом и пряником, раз уже не получилось прорваться в Ассамблею накануне президентских выборов.

Украинская делегация, представители которой в Страсбурге работают куда более слаженно, чем под куполом Верховной Рады, могут занести себе в актив принятие резолюции ПАСЕ о гуманитарных последствиях конфликта на Донбассе, в которой есть положение о российской агрессии. Надо сказать, что позиция Ассамблеи в этом вопросе благоприятна для Украины. Еще один факт: резолюция о положении национальных меньшинств в Европе обошлась без бичевания украинского "образовательного" закона.

Вряд ли можно отнести к успехам украинской делегации избрание комиссаром Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, которая во время работы в ОБСЕ занимала вполне четкую пророссийскую позицию. Сомнительно, что теперь она кардинально изменит свои взгляды. До апреля 2018-го, когда ПАСЕ соберется снова, украинским депутатам и дипломатам необходимо готовиться к отражению новых атак на их позиции и попыток "хоть тушкой, хоть чучелом" вернуть российскую делегацию, вести работу на двусторонней основе и не допускать проколов в отношениях с союзниками. 

Евгений Магда, директор Института мировой политики

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Россия Евгений Магда ПАСЕ
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