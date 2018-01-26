Кто вам доктор, господа?

Юрий Касьянов

волонтер, активист

26 января 2018, 13:31

Большинство украинцев ветром сдувает, как только доходит до дела.

Большинство в Украине не готово к активным действиям

Еще на первом Майдане заметил, что большинство - всегда самое умное, самое рассудительное, самое бескомпромиссное, самое смелое, но только пока не бьют, или хотя бы не пугают. Как только доходит до дела - большинства и след простыл.

Большинство не может даже отстоять свои элементарные права - на работе в отношениях с работодателем, на дороге в спорах с дорожной полицией, в магазине, в больнице, в чиновничьих кабинетах - везде.

Большинство безапелляционно судит всех, кто хоть что-то делает. Написали открытое письмо Гройсману по поводу "Укроборонпрома" - большинство возмущается, почему не бомбу ему отправили вместо письма, или хотя бы не отравили.

Большинство категорически против любых способов воздействия на чиновников, кроме гильотины, виселицы, или, на худой конец, темницы.

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И это же большинство покорно работает на предприятиях государственного концерна, выпускающего, по большей части, совершенно негодные технику и вооружение. Это большинство служит в армии и пользуется продукцией "Укроборонпрома", исправляя недостатки конструкции или ремонта за свой счет. Это большинство платит налоги, наполняет военный бюджет, добрая половина которого оседает в карманах наших "патриотичных" чиновников. Это самое большинство выбирает этих самых депутатов, президентов, чиновников, которые большинство обкрадывают и унижают.

Так кто же вам доктор, господа?.. Не хотите ничего делать сами - не мешайте другим. И хотя бы не выбирайте всякую дрянь во власть.

Юрий Касьянов, волонтер, активист

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власть большинство Юрий Касьянов
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