Кто вам доктор, господа?

Еще на первом Майдане заметил, что большинство - всегда самое умное, самое рассудительное, самое бескомпромиссное, самое смелое, но только пока не бьют, или хотя бы не пугают. Как только доходит до дела - большинства и след простыл.

Большинство не может даже отстоять свои элементарные права - на работе в отношениях с работодателем, на дороге в спорах с дорожной полицией, в магазине, в больнице, в чиновничьих кабинетах - везде.

Большинство безапелляционно судит всех, кто хоть что-то делает. Написали открытое письмо Гройсману по поводу "Укроборонпрома" - большинство возмущается, почему не бомбу ему отправили вместо письма, или хотя бы не отравили.

Большинство категорически против любых способов воздействия на чиновников, кроме гильотины, виселицы, или, на худой конец, темницы.

Читайте также: Две Украины и два позора

И это же большинство покорно работает на предприятиях государственного концерна, выпускающего, по большей части, совершенно негодные технику и вооружение. Это большинство служит в армии и пользуется продукцией "Укроборонпрома", исправляя недостатки конструкции или ремонта за свой счет. Это большинство платит налоги, наполняет военный бюджет, добрая половина которого оседает в карманах наших "патриотичных" чиновников. Это самое большинство выбирает этих самых депутатов, президентов, чиновников, которые большинство обкрадывают и унижают.

Так кто же вам доктор, господа?.. Не хотите ничего делать сами - не мешайте другим. И хотя бы не выбирайте всякую дрянь во власть.

Юрий Касьянов, волонтер, активист